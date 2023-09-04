https://ukraina.ru/20230904/1049155392.html

Зеленский меняет силовиков. Кто будет следующим

Зеленский меняет силовиков. Кто будет следующим - 04.09.2023 Украина.ру

Зеленский меняет силовиков. Кто будет следующим

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидаемо ушел в отставку. Его место займет Рустем Умеров, который уже подал прошение народным депутатам уволить его с занимаемой ныне должности главы Фонда госимущества

2023-09-04T17:02

2023-09-04T17:02

2023-09-04T17:40

владимир зеленский

украина

эксклюзив

министр обороны

отставка

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эксперты

сергей марков

алексей резников

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Что значит рокировка в правительстве Украины и кто еще лишится своих должностей, спрогнозировали эксперты и лидеры мнений в соцсетях.Политолог Сергей Марков:Главная причина увольнения Резникова с поста министра обороны Украины — это имитация Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США и Британии и ЕС. Резников известен огромным числом коррупционных скандалов. У властей США и Британии и ЕС возникают из-за этого проблемы с общественностью при выделении денег столь коррумпированному правительству Украины. Поэтому они требуют хотя бы имитировать борьбу с коррупцией. Военная политика при новом министре Умерове останется прежней, потому что ею руководят Пентагон и Минобороны Британии, а не марионеточное правительство Украины. И новый министр тоже будет коррумпированный, потому что только совершенно аморальные люди участвуют в работе правительства Украины, потому что деятельность правительства Украины аморальная и это уничтожение Украины в интересах США и Британии. Минобороны Украины не вмешивается и не будет вмешиваться в работу руководства ВСУ, которое курируется прямо военными структурами Пентагона. Залужный фактически не подчинен министру обороны Украины.Назначение Рустема Умерова министром обороны Украины это и пощёчина Зеленского президенту Турции Эрдогану, потому что Рустем Умеров был связан с «Хикмет», организацией Фетхуллаха Гюлена, которую Эрдоган называет террористической организацией и главным организатором попытки военного переворота и убийства Эрдогана в 2016 году. Эту пощёчину Эрдогану Зеленский приурочен как раз к визиту Эрдогана в Сочи к Путину, который будет сегодня.Исполнительный директор Украинского Института будущего Виктор Андрусив:Замена министра. Причина проста и понятна — сбить коррупционные скандалы. И, как всегда, для этого был выбран самый плохой инструмент. Сейчас объясню почему. Коррупция в Минобороны является проблемой среднего и низового звена. Старые полковники, сидящие там со времен Брежнева мастерски обставляют коррупционные сделки на поставках в ВСУ. Яйца по 17 и куртки — это просто цветочки на фоне того, что имеет место на самом деле. Представьте, что такое для бизнесмена начать поставлять воду в ВСУ? Это сотни тысяч бутылей, если не миллионы. Кто не будет готов костьми лечь за такой контракт? Коррупция — это «нагруженный золотом осел, открывающий все крепости». Я объяснял, что лично Резников никогда не имел отношения к этой коррупции. Во-первых, из-за чрезмерной занятости на международном фронте, во-вторых, в силу невозможности влиять на эти кадры. И тем не менее при нем последовали сдвиги. Был принят ряд ключевых решений с созданием антикоррупционного совета, назначения новых людей, таких как Дейнега, Жумадилов и т. д. Процесс пошел, но он потребовал времени и еще большее терпение, которого, к сожалению, в обществе очень мало. Теперь я объясню вам, почему назначение Умерова никак не влияет на коррупцию. Умеров не только не из государственного управления, он еще и не военный. Это значит, что его курс обучения будет продолжаться очень долго. Ему нужно разобраться в одном из самых заскорузлых министерств страны, и ему параллельно нужно разобраться с военным делом. Однако что еще важнее — Умеров человек без команды. Какое-то время он еще будет подыскивать команду на самый топовый уровень, но я думаю ограничится 1–2 назначениями на уровне замов. То есть коррупция и осуществляющие ее люди останутся на своих местах, поскольку новому министру минимум полгода нужно будет только, чтобы понять где он. Я особенно ничего не знаю о новом министре. В общем, могу сказать, что он порядочный человек. Но хороший человек — это не профессия! К сожалению, это старое как мир правило так и не поняли в ОП за всю каденцию президента. У всех решений есть цена. В нашем случае эта цена не коррупция, эта цена человеческой жизни.Политический эксперт Сергей Марченко:Резников был плохим министром. Основная функция министра обороны — обеспечение армии. Минобороны не было готово к войне. Общая мобилизация оказалась настолько неожиданной для Резникова, что на складах МО не было элементарной одежды, обуви, броников, шлемов, аптечек. Прошло полтора года после вторжения, но мы до сих пор покупаем для ВСУ машины, дроны, тепловизоры, прицелы, средства РЭБ. До сих пор контракты заключаются не с производителями, а со странными посредниками, которыми владеют родственники депутатов правящей партии. То есть МО продолжает факапить свою функцию обеспечения армии. Страшно вообразить, сколько волонтеры переплатили за это все, покупая малыми партиями и конкурируя друг с другом, повышая цены. МО, планируя на годы вперед, могло бы заключать большие контракты с производителями напрямую и экономить миллиарды долларов. Но болт. Мы продолжаем покупать дроны и машины поштучно, а на нашей войне наживается масса посредников. Украинцы, выскабливая последние деньги, кормят целую сеть мелких спекулянтов. Лучшее, что удавалось Резникову на посту министра, — это делать красивые фоточки и давать интервью. Поэтому лично я рад, что этого имитатора бурной деятельности наконец-то турнули с МО вместе с его хамовитым советником. Кстати, интересно, кто посоветовал Резникову судиться с журналистами? Потому что, похоже, это стало последней каплей, убедившей Зеленского уволить министра красоты и пиара. А тем, кто переживал, что Резникова нельзя снимать, потому что будет хуже, скажу, что хуже не стало. Умеров — достойная кандидатура. Аппаратно он выглядит гораздо более сильным и имеет существенный политический вес. Убежден, что с новым министром МО станет работать лучше: более прогнозируемо, более открыто для общества, более профессионально.Политический аналитик Виктор Небоженко:ДВА СОБЫТИЯ — ОСТРОУМНО, НО РИСКОВАННО.На Украине зреют сразу два важных взаимосвязанных события. Первое — уход жизнерадостного Резникова с поста министра обороны и его вероятное «бегство» в Лондон. И второе важное событие — это назначение во время войны на пост министра обороны безнадежно мирного человека, но крымского татарина, которому, вероятно, придется на переговорах с Кремлем публично согласится «оставить» Крым Путину в обмен на приостановку войны. Посмотрим, что из этой остроумной затеи тандема Ермака — Зеленского получится и кто выиграет или проиграет.Бывший народный депутат Илья Кива:Кадровые перестановки режима Зеленского на сентябрь месяц: Министра обороны Резникова заменил Рустем Умеров (педофил). Министра МВД Клименко сменит Вася Малюк (протеин) Главу СБУ Малюка сменит Александр Поклад (душитель). P. S. Потерявшие позиции: Резников — на Лондон послом, Клименко — на пенсию, Малюка — без команды на МВД.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

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