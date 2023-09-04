https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html

Рустем Умеров: новый визирь киевского султана

Рустем Умеров: новый визирь киевского султана - 04.09.2023 Украина.ру

Рустем Умеров: новый визирь киевского султана

заявил, что «возглавить министерство должен Рустем Умеров». Должен — значит, возглавит (голосование тут уже не обязательно). Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T16:01

2023-09-04T16:01

2023-09-04T16:10

эксклюзив

украина

министр обороны

владимир зеленский

алексей резников

рустем умеров

турция

россия

сша

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Алексей Резников, считавший себя министром обороны Украины, перестал так считать и принёс в Раду собственноручно написанное заявление. Президент Владимир Зеленский заявил, что «возглавить министерство должен Рустем Умеров». Должен — значит, возглавит (голосование тут уже не обязательно). Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане. Крымский татарин (семья была депортирована из Алушты в 1944 году и вернулась в Крым в конце 80-х).Окончил «программу обмена будущих лидеров» (FLEX, США) и экономический факультет Национальной академии управления (частный вуз, созданный на базе бывшая Высшей партийной школы при ЦК КПУ) по специальности «Финансы и кредит».Начинал свою карьеру в компании lifecell (оператор мобильной связи), занимая различные руководящие должности с 2004 по 2010 год. Тут, как представляется, ничего случайного нет — lifecell принадлежит турецкому Turkcell. Последний считается близким к семье Эрдогана. Эрдоган же естественным образом заинтересован в голосах многомиллионной крымско-татарской (крымско-турецкой в их терминологии) диаспоры.Раскручиваемый сейчас скандал в связи с тем, что Умеров учился в школе, связанной с движением Гюлена, вряд ли будет иметь продолжение — это было давно (1989–1999 годы), а до 2010 года Гюлен и Эрдоган были лучшими друзьями. Не говоря о том, что нет оснований считать гюленистом каждого ученика школы, связанной с движением Гюлена.Ещё интересный аспект: один из акционеров Turkcell, Александр Мамут, — друг и бизнес-партнер Романа Абрамовича. Последний, как мы знаем, был активным участником сделок по капитуляции остатков гарнизона Мариуполя и зерновой. Тут связь не прямая и не очевидная, но в этой сфере случайностей значительно меньше, чем может показаться.Позже Умеров работал в инвестиционных компаниях. Фонд ASTEM Foundation, соучредителем которого, как и одноимённой компании, является Умеров, финансировал украинскую программу «Новые лидеры» Стэнфордского университета.В армии никогда не служил, военного образования не имеет, но это особой роли не играет — министр обороны является фигурой политической, а не военной.С 2007 года — активный деятель крымско-татарского движения, член Курултая, его брат Руслан является одним из спонсоров Меджлиса*. В 2007 году Умеров стал соучредителем молодёжной организации Меджлиса* «Бизим Къырым» и советником Мустафы Джемилева.В 2019 году был избран в Верховную раду по списку соросовской «партии» «Голос», творя таким образом историю — Меджлис долгое время ориентировался на политических наследников Народного Руха (по лагерному знакомству зэков Джемилева и Черновола). Отношения со «Слугой народа» налажены своевременно не были, пришлось диверсифицировать риски.В Раде был секретарём комитета по вопросам «оккупированных территорий». В сентябре 2022 года стал председателем Фонда государственного имущества.Назначение Умерова преследует сразу несколько целей.Во-первых, большинство экспертов считает, что Британия в этом этапе проиграла борьбу со США за влияние на Украину и отставки Резникова и Уоллеса связаны. Соответственно, на место пробританского министра должен стать проамериканский.Умеров, как человек, связанный с «соросовской» тусовкой, может рассматриваться как «проамериканский» кадр (если, разумеется, полагать, что США — это Демократическая партия). Правда, США не могут быть в полной мере довольны этой кандидатурой — ведь Умеров слишком тесно связан с Турцией, а турецкий лидер — мастер политических комбинаций, маневрирующий между центрами влияния и проводящий свою собственную политическую линию. С другой стороны, на этом этапе важно было убрать откровенного лоббиста интересов Лондона.Во-вторых, отставка Резникова сопровождалась коррупционными скандалами и изначально предполагалось, что его место займёт человек знающий коррупционные схемы и способный продемонстрировать западным спонсорам эффективное использование технической и финансовой помощи.Первоначально предполагалось, что этот пост может занять вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин, но нашли вариант даже лучший — Умеров является специалистом по хитрым способам сравнительно честного отъёма государственного имущества. Вероятно, от него ожидается не только демонстрация эффективности в борьбе коррупции, но и сохранение уровня коррупционных доходов.В-третьих, учитывая, что США намекают на необходимость поиска политико-дипломатического разрешения конфликта, назначение Умерова может рассматриваться как сигнал о готовности к переговорам.С одной стороны, он связан с Эрдоганом, который предлагает себя как посредника в переговорном процессе и, более того, в прошлом году переговоры проводились именно через него.С другой стороны, в начале прошлого года сам Умеров участвовал в переговорах с Россией, занимался вопросами обмена пленными. Кстати, там он должен был контактировать с Абрамовичем, который по-прежнему проявляет дипломатическую активность (у него прямой интерес в работе Одесского порта).Не факт, разумеется, что Зеленский готов к переговорам и тем более к выполнению каких-либо договоренностей, но он по крайней мере должен продемонстрировать хозяевам понимание Зеленским сути момента.* Организация признана террористической, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20230904/1049138889.html

https://ukraina.ru/20230717/1048073386.html

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эксклюзив, украина, министр обороны, владимир зеленский, алексей резников, рустем умеров, турция, россия, сша