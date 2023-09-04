https://ukraina.ru/20230904/1049150145.html

Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган

Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган - 04.09.2023 Украина.ру

Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи

2023-09-04T14:36

2023-09-04T14:36

2023-09-04T14:36

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россия

турция

эрдоган

владимир путин

переговоры

зерновая сделка

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Одной из тем переговоров российского и турецкого президентов является будущее "зерновой сделки".Эрдоган заявил, что "весь мир устремил взгляд на "зерновую сделку". Турецкий лидер выразил уверенность, что после переговоров с президентом России "мы дадим миру необходимый месседж".Путин отметил, что Россия открыта для переговоров по вопросу "зерновой сделки".Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.

https://ukraina.ru/20230904/1049133896.html

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новости, россия, турция, эрдоган, владимир путин, переговоры, зерновая сделка