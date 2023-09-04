Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган - 04.09.2023 Украина.ру
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Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган - 04.09.2023 Украина.ру
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:36
новости
россия
турция
эрдоган
владимир путин
переговоры
зерновая сделка
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Одной из тем переговоров российского и турецкого президентов является будущее "зерновой сделки".Эрдоган заявил, что "весь мир устремил взгляд на "зерновую сделку". Турецкий лидер выразил уверенность, что после переговоров с президентом России "мы дадим миру необходимый месседж".Путин отметил, что Россия открыта для переговоров по вопросу "зерновой сделки".Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ukraina.ru/20230904/1049133896.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, турция, эрдоган, владимир путин, переговоры, зерновая сделка
Новости, Россия, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, переговоры, зерновая сделка

Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган

14:36 04.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
Одной из тем переговоров российского и турецкого президентов является будущее "зерновой сделки".
Эрдоган заявил, что "весь мир устремил взгляд на "зерновую сделку". Турецкий лидер выразил уверенность, что после переговоров с президентом России "мы дадим миру необходимый месседж".
Путин отметил, что Россия открыта для переговоров по вопросу "зерновой сделки".
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
04:46
Жизнь после "зерновой сделки". О чём будут говорить Путин и Эрдоган"Зерновая сделка" вновь возвращается на передовицы печатных и электронных СМИ. Поводом для этого стала грядущая встреча президентов Путина и Эрдогана в Сочи, в ходе которой главы России и Турции будут обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех" при посредничестве Турции, а также возобновление "зерновой сделки".
 
НовостиРоссияТурцияЭрдоганВладимир Путинпереговорызерновая сделка
 
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