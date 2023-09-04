https://ukraina.ru/20230904/1049150145.html
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган - 04.09.2023 Украина.ру
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:36
2023-09-04T14:36
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россия
турция
эрдоган
владимир путин
переговоры
зерновая сделка
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Одной из тем переговоров российского и турецкого президентов является будущее "зерновой сделки".Эрдоган заявил, что "весь мир устремил взгляд на "зерновую сделку". Турецкий лидер выразил уверенность, что после переговоров с президентом России "мы дадим миру необходимый месседж".Путин отметил, что Россия открыта для переговоров по вопросу "зерновой сделки".Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ukraina.ru/20230904/1049133896.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, турция, эрдоган, владимир путин, переговоры, зерновая сделка
Новости, Россия, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, переговоры, зерновая сделка
Весь мир ждёт результатов переговоров по "зерновой сделке" - Эрдоган
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались 4 сентября в Сочи
Одной из тем переговоров российского и турецкого президентов является будущее "зерновой сделки".
Эрдоган заявил, что "весь мир устремил взгляд на "зерновую сделку". Турецкий лидер выразил уверенность, что после переговоров с президентом России "мы дадим миру необходимый месседж".
Путин отметил, что Россия открыта для переговоров по вопросу "зерновой сделки".
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о „зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.