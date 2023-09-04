Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049136783.html
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров - 04.09.2023 Украина.ру
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией, передает 4 сентября РИА Новости
2023-09-04T08:52
2023-09-04T08:52
крым
владимир зеленский
новости
депутат
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a126d3f7b7e2d11349088a27ff518eb.jpg
"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал Гемпель.Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://ukraina.ru/20230902/1049115394.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_64f02d7deffaf538a418725af96ceccb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крым, владимир зеленский, новости, депутат, украина
Крым, Владимир Зеленский, Новости, депутат, Украина

Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров

08:52 04.09.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией, передает 4 сентября РИА Новости
"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал Гемпель.
Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
2 сентября, 13:24
Guardian: Запад может предложит Украине отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на НАТОВ отсутствии прорыва на фронте, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта
 
КрымВладимир ЗеленскийНовостидепутатУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
13:36Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
13:35Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
13:27Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
13:18Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
13:15Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября
13:15Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
12:38Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
12:30Борьба миров началась. Будущее уже здесь
12:15Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
12:03"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
11:58Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
11:46Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
11:40Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов
11:28"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
11:21Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
11:06Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
10:55Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
10:51"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины
Лента новостейМолния