https://ukraina.ru/20230904/1049136783.html

Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров

Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров - 04.09.2023 Украина.ру

Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией, передает 4 сентября РИА Новости

2023-09-04T08:52

2023-09-04T08:52

2023-09-04T08:52

крым

владимир зеленский

новости

депутат

украина

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"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал Гемпель.Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ukraina.ru/20230902/1049115394.html

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крым, владимир зеленский, новости, депутат, украина