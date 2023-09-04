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Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров - 04.09.2023 Украина.ру
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией, передает 4 сентября РИА Новости
2023-09-04T08:52
2023-09-04T08:52
2023-09-04T08:52
крым
владимир зеленский
новости
депутат
украина
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"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал Гемпель.Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, владимир зеленский, новости, депутат, украина
Крым, Владимир Зеленский, Новости, депутат, Украина
Крымский депутат Гемпель предостерег Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией, передает 4 сентября РИА Новости
"Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся. Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно", - сказал Гемпель.
Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.