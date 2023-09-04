https://ukraina.ru/20230904/1049134496.html

США начнут войну с Россией в следующем году. Такер Карлсон в эфире передачи "Вести недели" c Киселевым

США начнут войну с Россией в следующем году. Такер Карлсон в эфире передачи "Вести недели" c Киселевым - 04.09.2023 Украина.ру

США начнут войну с Россией в следующем году. Такер Карлсон в эфире передачи "Вести недели" c Киселевым

В эфире передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 3 сентября 2023 вышло большое интервью популярного американского журналиста Такера Карлсона. Такер Карлсон, уволенный несколько месяцев назад с телеканала Fox News, объявил о неизбежности прямого "горячего" столкновения США и России уже в следующем году.

2023-09-04T04:57

2023-09-04T04:57

2023-09-04T05:00

дмитрий киселев

сша

россия

дональд трамп

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такер карлсон

нато

украина

эксклюзив

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К прямому конфликту США и России, по мнению Такера Карлсона, ведет логика внутриполитической борьбы в Америке, а точнее, то, в какое положение себя загнали американские демократы и президент Байден, у которого в преддверии выборов не остается других вариантов, чтобы остаться у власти. Другие методы, включая уголовное преследование Трампа, уже не работают."Им нельзя проигрывать. Они пойдут на что угодно, чтобы победить. Как они будут это делать? Они не станут вновь использовать для этого COVID. Они уже не могут этого сделать. Что же они сделают? Они начнут войну с Россией – вот что они собираются сделать. Грядет горячая война между Соединенными Штатами и Россией в следующем году. В любом случае, они этого хотят. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера: им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить", – считает Карлсон.Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев комментируя слова журналиста, подчеркнул, что на это указывает не только ощущение электорального краха у демократов, но и война на Украине, которую Байден и его команда раскочегаривают по полной, все время повышая ставки. Границы эскалации не просматриваются. А переход к прямому столкновению США с Россией, по мнению, Такера Карлсона может быть мгновенным, например, через провокацию по типу Тонкинского залива, когда американцы начали войну во Вьетнаме, инсценировав нападение на свои корабли.“Ситуация для такого поворота уже прогрета. Осталось выбрать момент", — считает Киселев.Такер Карлсон уверен в своем анализе и готов даже биться об заклад. Если Америка не остановится на Украине, то она вступит в войну с Россией. "Я готов поставить на это свой дом. И ставки будут. Ставкой будет жизнь на планете. Речь идет о двух крупнейших ядерных арсеналах в мире, направленных друг против друга. Это же безумие!" – говорит Карлсон.Безумие, впрочем, началось давно, отмечает Дмитрий Киселев. Это бесконечные волны расширения НАТО в сторону России (подробнее об этом в аналитической статье Украина.ру). Горбачеву обещали взамен на вывод наших войск из Европы и добро на объединение Германии в Североатлантический договор не расширяться "ни на дюйм". Пять лет назад (в январе 2018-го) в рассекреченном Архиве национальной безопасности на базе Университета Джорджа Вашингтона оказались стенограммы переговоров советских и западных лидеров. В 1990 году Канцлер ФРГ Гельмут Коль на переговорах с Горбачевым говорил: "Мы считаем, что НАТО не должно расширять свои границы". Президент Франции Франсуа Миттеран уверял, что Советскому Союзу будут обеспечены необходимые условия безопасности. Британский премьер Маргарет Тэтчер говорила о том же. Письменно зафиксировано ключевое заявление госсекретаря США Джеймса Бейкера: "НАТО ни на дюйм не сдвинется на Восток".Обещание не расширяться на Восток было дано в 1990 году, когда в блоке было всего 16 стран. Уже к концу десятилетия (в 1999 году) их было 19 после вступления бывших членов советского блока – Венгрии, Польши, Чехии. Еще через пять лет добавились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. Итого – уже 26 государств и НАТО – у российских границ на Балтике. С 2009 по 2020 к НАТО присоединяются Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония."Итого – 30 государств. Почти вдвое больше по сравнению с моментом обещания не расширяться. — отмечает Киселев. — В ускоренную очередь ставят Грузию и Украину. Говорим им: ну, уж только не Украину. А они там: двери в НАТО для Украины открыты. Проводят там кровавый госпереворот, ставят у власти своих людей и начинают Украину вооружать, готовя к войне с Россией".После начала СВО в блок НАТО приняли еще и Финляндию и на подходе – Швеция. Важно понимать, подчеркивает телеведущий, что это в условиях, когда практически все договоры о контроле над вооружениями не действуют, введены 17 тысяч санкций против России, поощряются террористические акты Украины в отношении российских общественных деятелей и журналистов. Киселев не исключает, что после подрыва "Северных потоков", Каховской ГЭС, ракетной атаки на аэропорт во Пскове и многого другого, следующим витком эскалации может быть прямой конфликт, о котором говорит Такер Карлсон.При этом, по мнению Киселева и Карлсона, республиканцы немногим лучше демократов и в американской политике есть некий "антироссийский консенсус"."Они себя убедили, что наш глобальный враг – это Россия. Я считаю, что они действительно так думают. Республиканцы, несомненно, так думают. Никки Хейли, Майк Пенс, то есть все крыло Республиканской партии с низким IQ – большинство членов Республиканской партии имеют низкий IQ, в том числе на уровне руководства – все они действительно так думают. И кто-то должен привести их в чувство. Вы же ведете нашу страну к уничтожению. Мы уже утратили контроль над миром, и сейчас американская "империя" находится в состоянии свободного падения. Мы скоро потеряем доллар, и, когда это случится, нашу страну охватит настоящая бедность – бедность масштабов эпохи Великой депрессии. И это станет следствием войны с Россией. Я не понимаю, почему никто этого не видит, ведь это сверхочевидно", – говорит Карлсон.Дмитрий Киселёв считает, что демократический уклад на Западе с его институтами – ветвями власти и прессой – деградировал так, что ничего там толком уже не работает, а квалифицированный журналист с аналитическим складом ума Карлсон оказывается в роли мальчика из сказки Андерсена "Новое платье короля"."Трудно переоценить, насколько все плохо. Я не знаю, к чему мы движемся. Но некое столкновение неизбежно. Кроме того, наш президент слабоумный – настолько, что это невозможно отрицать. Байден не руководит деятельностью правительства. И я никогда прежде не был так обеспокоен тем, что происходит, как сейчас", – отметил Карлсон.По словам Киселева, западные власти все время врут и не могут ответить на простые детские вопросы, например, зачем им НАТО. "Особенно очевидно это становится на примере таких базовых вопросов, как, например, зачем нам НАТО? Никто не может дать на него ответ. По факту это дестабилизирующая и дурная сила, но никто не осмеливается изменить свое представление о ней: она, мол, создавалась для сдерживания СССР. Но СССР больше не существует. И когда Трамп поднимал подобный вопрос, никто в Вашингтоне не мог дать на него честный ответ", – напоминает Такер Карлсон.

https://ukraina.ru/20230609/1047053608.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, сша, россия, дональд трамп, джо байден, такер карлсон, нато, украина, эксклюзив