"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев - 03.09.2023 Украина.ру
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"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев
"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев - 03.09.2023 Украина.ру
"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев
Крупнейший центр для беженцев с Украины на окраине Варшавы в Надажине закрыт. Об этом сообщила Financial Times
2023-09-03T10:21
2023-09-03T10:27
новости
варшава
польша
беженцы
украина
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Обитатели центра больше не могут попасть внутрь. Власти объяснили свое решение тем, что из-за незначительного числа людей центр больше не нужен. Однако по информации газеты, новый дом пришлось искать 300 постояльцам. Некоторые из них отправились на Украину.Как утверждают волонтеры, закрытие центра произошло без предупреждений.Немецкое издание Bild оценило количество бежавших в Германию украинских мужчин, подлежащих мобилизации, в более, чем 160 тыс. человек.По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, отметило издание.
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новости, варшава, польша, беженцы, украина
Новости, Варшава, Польша, беженцы, Украина

"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев

10:21 03.09.2023 (обновлено: 10:27 03.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВведение безвизового режима Украины с ЕС
Введение безвизового режима Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Крупнейший центр для беженцев с Украины на окраине Варшавы в Надажине закрыт. Об этом сообщила Financial Times
Обитатели центра больше не могут попасть внутрь. Власти объяснили свое решение тем, что из-за незначительного числа людей центр больше не нужен. Однако по информации газеты, новый дом пришлось искать 300 постояльцам. Некоторые из них отправились на Украину.
Как утверждают волонтеры, закрытие центра произошло без предупреждений.
"Некоторые люди даже не успели собрать все свои вещи. Дали им еды в мешках и все", - рассказала волонтер.
Немецкое издание Bild оценило количество бежавших в Германию украинских мужчин, подлежащих мобилизации, в более, чем 160 тыс. человек.
По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, отметило издание.
вручение подозрения Коломойскому - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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