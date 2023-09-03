"Дали еды в мешках и все". В Польше украинцев выставили из центра по приему беженцев
10:21 03.09.2023 (обновлено: 10:27 03.09.2023)
Крупнейший центр для беженцев с Украины на окраине Варшавы в Надажине закрыт. Об этом сообщила Financial Times
Обитатели центра больше не могут попасть внутрь. Власти объяснили свое решение тем, что из-за незначительного числа людей центр больше не нужен. Однако по информации газеты, новый дом пришлось искать 300 постояльцам. Некоторые из них отправились на Украину.
Как утверждают волонтеры, закрытие центра произошло без предупреждений.
"Некоторые люди даже не успели собрать все свои вещи. Дали им еды в мешках и все", - рассказала волонтер.
Немецкое издание Bild оценило количество бежавших в Германию украинских мужчин, подлежащих мобилизации, в более, чем 160 тыс. человек.
По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, отметило издание.