ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ - 01.09.2023 Украина.ру
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ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ - 01.09.2023 Украина.ру
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по противнику, говорится в сводке Минобороны РФ от 1 сентября
2023-09-01T16:25
2023-09-01T16:25
новости
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Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.В ведомстве отметили, что на этой неделе наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.
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Новости, Минобороны РФ, Россия, ВСУ, удар

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ

16:25 01.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по противнику, говорится в сводке Минобороны РФ от 1 сентября
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.
В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.
В ведомстве отметили, что на этой неделе наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 15:57
По минным полям пешком: ВСУ экономят технику, "бросая военных в "мясные" штурмы"Командиры ВСУ целенаправленно, без прикрытия бросают в "мясные" штурмы своих военных, чтобы те пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, сохранив при этом западную технику. Об этом 1 сентября сообщило российское Минобороны
 
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