https://ukraina.ru/20230901/1049101821.html

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ - 01.09.2023 Украина.ру

ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по противнику, говорится в сводке Минобороны РФ от 1 сентября

2023-09-01T16:25

2023-09-01T16:25

2023-09-01T16:25

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Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.В ведомстве отметили, что на этой неделе наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.

https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html

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2023

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