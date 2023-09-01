https://ukraina.ru/20230901/1049101821.html
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ - 01.09.2023 Украина.ру
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по противнику, говорится в сводке Минобороны РФ от 1 сентября
2023-09-01T16:25
2023-09-01T16:25
2023-09-01T16:25
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Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.В ведомстве отметили, что на этой неделе наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.
https://ukraina.ru/20230901/1049100862.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, россия, всу, удар
Новости, Минобороны РФ, Россия, ВСУ, удар
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по ВСУ – Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по противнику, говорится в сводке Минобороны РФ от 1 сентября
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 5 групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.
В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.
В ведомстве отметили, что на этой неделе наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях.