https://ukraina.ru/20230901/1049101668.html

Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ

Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру

Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ

ВСУ терпят поражение, за два месяца контрнаступления они не сумели даже приблизиться к первой линии российской обороны. Итог затеи плачевный - официально 43 тысячи погибших украинцев и огромное число инвалидов, которые уже никогда не смогут быть цветом нации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал военный обозреватель Виктор Литовкин

2023-09-01T16:43

2023-09-01T16:43

2023-09-01T16:43

новости

потери

всу

украина

виктор литовкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049101479_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_e53db9880df708dbf9ec0397f80b128d.jpg

Он отметил, что для того, чтобы понять реальные размеры бедствия, стоит обратиться к совсем недавней истории: за десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч военных, ВСУ всего за два месяца - 43 тысячи.Это значит, добавил он, что инвалидами стали примерно 1,5 миллиона молодых украинцев, которые могли бы вести активную жизнь: рожать детей, строить дома, выращивать урожай, создавать произведения литературы и искусства и писать замечательные украинские песни.Вместо этого, резюмировал эксперт, их бросили на убой за интересы США и НАТО.В пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте, но страна к этому "постепенно привыкает".Кстати, на днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорилось в промо.

https://ukraina.ru/20230901/1049098262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери, всу, украина, виктор литовкин