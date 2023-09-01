Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
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Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ
Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ
ВСУ терпят поражение, за два месяца контрнаступления они не сумели даже приблизиться к первой линии российской обороны. Итог затеи плачевный - официально 43 тысячи погибших украинцев и огромное число инвалидов, которые уже никогда не смогут быть цветом нации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал военный обозреватель Виктор Литовкин
2023-09-01T16:43
2023-09-01T16:43
новости
потери
всу
украина
виктор литовкин
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Он отметил, что для того, чтобы понять реальные размеры бедствия, стоит обратиться к совсем недавней истории: за десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч военных, ВСУ всего за два месяца - 43 тысячи.Это значит, добавил он, что инвалидами стали примерно 1,5 миллиона молодых украинцев, которые могли бы вести активную жизнь: рожать детей, строить дома, выращивать урожай, создавать произведения литературы и искусства и писать замечательные украинские песни.Вместо этого, резюмировал эксперт, их бросили на убой за интересы США и НАТО.В пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте, но страна к этому "постепенно привыкает".Кстати, на днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорилось в промо.
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новости, потери, всу, украина, виктор литовкин
Новости, потери, ВСУ, Украина, Виктор Литовкин

Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУ

16:43 01.09.2023
 
© РИА Новости/Евгений Биятов
© РИА Новости/Евгений Биятов
Читать в
ВСУ терпят поражение, за два месяца контрнаступления они не сумели даже приблизиться к первой линии российской обороны. Итог затеи плачевный - официально 43 тысячи погибших украинцев и огромное число инвалидов, которые уже никогда не смогут быть цветом нации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал военный обозреватель Виктор Литовкин
Он отметил, что для того, чтобы понять реальные размеры бедствия, стоит обратиться к совсем недавней истории: за десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч военных, ВСУ всего за два месяца - 43 тысячи.
"Они просто занимаются "мясными" штурмами, бросая людей в атаку, потому что их гонят в шею и то место, которое пониже спины, американские и натовские инструкторы, которым украинцев не жалко. Поразительно, что и Зеленскому и его бандеровской комарилье украинцев не жалко. Они не понимают, что таким образом они уничтожают генофонд украинского народа. На Западе уже звучат цифры, что за время специальной военной операции на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих. А военная статистика говорит о том, что на одного погибшего приходится 3-4 раненых и ущербных", - сказал Литовкин.
Это значит, добавил он, что инвалидами стали примерно 1,5 миллиона молодых украинцев, которые могли бы вести активную жизнь: рожать детей, строить дома, выращивать урожай, создавать произведения литературы и искусства и писать замечательные украинские песни.
Вместо этого, резюмировал эксперт, их бросили на убой за интересы США и НАТО.
В пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте, но страна к этому "постепенно привыкает".
Кирилл Буданов
Вчера, 15:21
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУРуководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
Кстати, на днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата.
"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорилось в промо.
 
НовостипотериВСУУкраинаВиктор Литовкин
 
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