Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049101198.html
Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков
Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков - 01.09.2023 Украина.ру
Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы компании BAE Systems открыть производство на Украине
2023-09-01T16:24
2023-09-01T16:24
новости
дмитрий песков
украина
оружие
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038256889_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d72e1529f7cebd495c2811cc15b3f1bc.jpg
Россия отрицательно относится к решению британского оборонного производителя BAE Systems открыть производство на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября в телефонном разговоре с журналистами.По словам Пескова, любые объекты, которые используются для производства оружия, которое потом будет направлено против России, станут мишенями для российских военных."Конечно, любые объекты по производству оружия, особенно если это оружие стреляет по нам, становятся объектами особого внимания наших военных", - процитировало агентство Reuters слова Пескова.При этом Песков считает, что открытые производства BAE Systems не повлияет на ход конфликта на Украине и не будет способствовать уменьшению боевых действий.Компания BAE Systems ранее объявила, что изучает возможности украинских партнеров для открытия производства 105-милиметровых гаубиц. Также было объявлено о подписании соглашения о возрождении промышленной базы Украины в интересах ВСУ.“Мы обсуждали с президентом Зеленским и его командой, как наилучшим образом развить поддержку, которую мы уже оказываем Украине”, - рассказал Чарльз Вудберн, исполнительный директор BAE Systems.По его словам, подписание соглашения и создание юридического лица на Украине открывает путь для совместной работы по оказанию более прямой поддержки украинским вооруженным силам.BAE systems выпускает две модели 105-мм гаубиц - версии артиллерийского орудия L118 и L119. По словам производителя, эти орудия представляют собой компактную переносную систему для вертолета, которую можно буксировать за легкими транспортными средствами на высокой скорости по пересеченной местности, и она универсальна по типу применяемых боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230421/1045526096.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038256889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_948584a03cf7732a75e148352a4bd27d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, украина, оружие, производство
Новости, Дмитрий Песков, Украина, оружие, производство

Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков

16:24 01.09.2023
 
© Staff Sgt. George DavisГаубица М119
Гаубица М119
© Staff Sgt. George Davis
Читать в
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы компании BAE Systems открыть производство на Украине
Россия отрицательно относится к решению британского оборонного производителя BAE Systems открыть производство на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября в телефонном разговоре с журналистами.
По словам Пескова, любые объекты, которые используются для производства оружия, которое потом будет направлено против России, станут мишенями для российских военных.
"Конечно, любые объекты по производству оружия, особенно если это оружие стреляет по нам, становятся объектами особого внимания наших военных", - процитировало агентство Reuters слова Пескова.
При этом Песков считает, что открытые производства BAE Systems не повлияет на ход конфликта на Украине и не будет способствовать уменьшению боевых действий.
Компания BAE Systems ранее объявила, что изучает возможности украинских партнеров для открытия производства 105-милиметровых гаубиц. Также было объявлено о подписании соглашения о возрождении промышленной базы Украины в интересах ВСУ.
“Мы обсуждали с президентом Зеленским и его командой, как наилучшим образом развить поддержку, которую мы уже оказываем Украине”, - рассказал Чарльз Вудберн, исполнительный директор BAE Systems.
По его словам, подписание соглашения и создание юридического лица на Украине открывает путь для совместной работы по оказанию более прямой поддержки украинским вооруженным силам.
BAE systems выпускает две модели 105-мм гаубиц - версии артиллерийского орудия L118 и L119. По словам производителя, эти орудия представляют собой компактную переносную систему для вертолета, которую можно буксировать за легкими транспортными средствами на высокой скорости по пересеченной местности, и она универсальна по типу применяемых боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2023
21 апреля, 08:08
"Формат Рамштайн". Как Запад накачивает Украину оружием против РоссииВ пятницу, 21 апреля, состоится одиннадцатое заседание "Клуба помощи Украины", где обсудят новые поставки вооружения Киеву со стороны стран Запада и их союзников
 
НовостиДмитрий ПесковУкраинаоружиепроизводство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния