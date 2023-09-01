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Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков

Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков - 01.09.2023 Украина.ру

Завод гаубиц BAE Systems на Украине станет военной целью - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы компании BAE Systems открыть производство на Украине

2023-09-01T16:24

2023-09-01T16:24

2023-09-01T16:24

новости

дмитрий песков

украина

оружие

производство

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Россия отрицательно относится к решению британского оборонного производителя BAE Systems открыть производство на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября в телефонном разговоре с журналистами.По словам Пескова, любые объекты, которые используются для производства оружия, которое потом будет направлено против России, станут мишенями для российских военных."Конечно, любые объекты по производству оружия, особенно если это оружие стреляет по нам, становятся объектами особого внимания наших военных", - процитировало агентство Reuters слова Пескова.При этом Песков считает, что открытые производства BAE Systems не повлияет на ход конфликта на Украине и не будет способствовать уменьшению боевых действий.Компания BAE Systems ранее объявила, что изучает возможности украинских партнеров для открытия производства 105-милиметровых гаубиц. Также было объявлено о подписании соглашения о возрождении промышленной базы Украины в интересах ВСУ.“Мы обсуждали с президентом Зеленским и его командой, как наилучшим образом развить поддержку, которую мы уже оказываем Украине”, - рассказал Чарльз Вудберн, исполнительный директор BAE Systems.По его словам, подписание соглашения и создание юридического лица на Украине открывает путь для совместной работы по оказанию более прямой поддержки украинским вооруженным силам.BAE systems выпускает две модели 105-мм гаубиц - версии артиллерийского орудия L118 и L119. По словам производителя, эти орудия представляют собой компактную переносную систему для вертолета, которую можно буксировать за легкими транспортными средствами на высокой скорости по пересеченной местности, и она универсальна по типу применяемых боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230421/1045526096.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, украина, оружие, производство