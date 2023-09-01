Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника - 01.09.2023 Украина.ру
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Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника
Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника - 01.09.2023 Украина.ру
Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника
ВСУ пострадали от российских систем "Солнцепёк"
2023-09-01T15:28
2023-09-01T15:28
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"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по четырём пунктам временной дислокации 28 отдельной механизированной и 3 отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки "Юг".Он сообщил также, что штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новгородское, Авдеевка и Красногоровка. Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" успешно отработали по скоплениям вражеской пехоты в районе Клещеевки.Российские артиллеристы из орудий разного калибра поразили пункт управления украинских БПЛА в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции близ Александро-Шультино, семь миномётов 120 и 82 калибра на различных участках фронта Лисичанского и Марьинского направлений. FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населённого пункта Раздоловка", - сказано в официальном сообщении начальника пресс-центра российской группировки.
https://ukraina.ru/20230831/1049060489.html
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новости, потери всу, сво, всу, украина, днр, марьинка
Новости, потери ВСУ, СВО, ВСУ, Украина, ДНР, Марьинка

Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника

15:28 01.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ пострадали от российских систем "Солнцепёк"
"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по четырём пунктам временной дислокации 28 отдельной механизированной и 3 отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки "Юг".
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Он сообщил также, что штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новгородское, Авдеевка и Красногоровка. Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" успешно отработали по скоплениям вражеской пехоты в районе Клещеевки.
Российские артиллеристы из орудий разного калибра поразили пункт управления украинских БПЛА в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции близ Александро-Шультино, семь миномётов 120 и 82 калибра на различных участках фронта Лисичанского и Марьинского направлений. FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населённого пункта Раздоловка", - сказано в официальном сообщении начальника пресс-центра российской группировки.
Кирилл Буданов
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