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Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника
Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника - 01.09.2023 Украина.ру
Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника
ВСУ пострадали от российских систем "Солнцепёк"
2023-09-01T15:28
2023-09-01T15:28
2023-09-01T15:28
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"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по четырём пунктам временной дислокации 28 отдельной механизированной и 3 отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки "Юг".Он сообщил также, что штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новгородское, Авдеевка и Красногоровка. Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" успешно отработали по скоплениям вражеской пехоты в районе Клещеевки.Российские артиллеристы из орудий разного калибра поразили пункт управления украинских БПЛА в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции близ Александро-Шультино, семь миномётов 120 и 82 калибра на различных участках фронта Лисичанского и Марьинского направлений. FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населённого пункта Раздоловка", - сказано в официальном сообщении начальника пресс-центра российской группировки.
https://ukraina.ru/20230831/1049060489.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, сво, всу, украина, днр, марьинка
Новости, потери ВСУ, СВО, ВСУ, Украина, ДНР, Марьинка
Российская группировка "Юг" отчиталась за поражение противника
ВСУ пострадали от российских систем "Солнцепёк"
"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по четырём пунктам временной дислокации 28 отдельной механизированной и 3 отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора Донецкой Народной Республики", - сообщил 1 сентября начальник пресс-центра группировки "Юг".
Он сообщил также, что штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новгородское, Авдеевка и Красногоровка. Экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" успешно отработали по скоплениям вражеской пехоты в районе Клещеевки.
Российские артиллеристы из орудий разного калибра поразили пункт управления украинских БПЛА в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции близ Александро-Шультино, семь миномётов 120 и 82 калибра на различных участках фронта Лисичанского и Марьинского направлений. FPV-дронами поражены два блиндажа с пехотой противника в районе населённого пункта Раздоловка", - сказано в официальном сообщении начальника пресс-центра российской группировки.