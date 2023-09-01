https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html

"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"

"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ" - 01.09.2023 Украина.ру

"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"

Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов

2023-09-01T13:51

2023-09-01T13:51

2023-09-01T13:52

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"Действительно, да мало ли, что думает Зеленский", "Кажется, в ГУР намечаются кадровые перестановки", "Буданов много чего говорит", ""Мамкин пирожок" уже в разработке", "Глава самогонно-разведывательного управления о чем то там мечтает", - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский дал большое интервью тому же телеканалу "1+1", где в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна", то есть без какой-либо западной поддержки.К слову, в том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.

https://ukraina.ru/20230828/1048972000.html

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новости, новости украины, кирилл буданов, владимир зеленский, война, территория, россия