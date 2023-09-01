"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"
13:51 01.09.2023 (обновлено: 13:52 01.09.2023)
© "1+1"
© "1+1"
Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
"Война должна быть перенесена на территорию России, это отличная идея", - сказал он, проигнорировав уточнение ведущей о недавних словах Владимира Зеленского, что тогда Запад перестанет поддерживать Киев.
"Действительно, да мало ли, что думает Зеленский", "Кажется, в ГУР намечаются кадровые перестановки", "Буданов много чего говорит", ""Мамкин пирожок" уже в разработке", "Глава самогонно-разведывательного управления о чем то там мечтает", - отреагировали пользователи сети.
В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский дал большое интервью тому же телеканалу "1+1", где в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна", то есть без какой-либо западной поддержки.
28 августа, 09:59Конфликт должен остаться на территории Украины: Зеленский рассказал о своем страхеВладимир Зеленский дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1", в котором в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна"
К слову, в том же интервью Буданов:
- —сказал, что "после победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Ей нужно будет 10 лет, чтобы восстановиться. У нас будет 10 лет, чтобы подготовиться",
- —пообещал, что после войны расскажет об отношениях своего ведомства и погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина,
- —признался, что не пьет кофе и энергетики, потому что "жена не разрешает".
Вчера, 13:33Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срокПосле победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".
Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.