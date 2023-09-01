"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ" - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049095935.html
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ" - 01.09.2023 Украина.ру
"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"
Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
2023-09-01T13:51
2023-09-01T13:52
новости
новости украины
кирилл буданов
владимир зеленский
война
территория
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049095652_0:0:582:327_1920x0_80_0_0_ba949952e4d1d96fb132c8bf7c787209.png
"Действительно, да мало ли, что думает Зеленский", "Кажется, в ГУР намечаются кадровые перестановки", "Буданов много чего говорит", ""Мамкин пирожок" уже в разработке", "Глава самогонно-разведывательного управления о чем то там мечтает", - отреагировали пользователи сети.В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский дал большое интервью тому же телеканалу "1+1", где в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна", то есть без какой-либо западной поддержки.К слову, в том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
https://ukraina.ru/20230828/1048972000.html
https://ukraina.ru/20230901/1049095125.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049095652_0:0:464:348_1920x0_80_0_0_95978ebcf5ec346e44ef01412413ba48.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, кирилл буданов, владимир зеленский, война, территория, россия
Новости, Новости Украины, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, война, территория, Россия

"Мало ли, что думает Зеленский": Буданов заявил, что "война должна быть перенесена на территорию РФ"

13:51 01.09.2023 (обновлено: 13:52 01.09.2023)
 
© "1+1"
© "1+1"
Читать в
Война должна быть перенесена на территорию России. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
"Война должна быть перенесена на территорию России, это отличная идея", - сказал он, проигнорировав уточнение ведущей о недавних словах Владимира Зеленского, что тогда Запад перестанет поддерживать Киев.
"Действительно, да мало ли, что думает Зеленский", "Кажется, в ГУР намечаются кадровые перестановки", "Буданов много чего говорит", ""Мамкин пирожок" уже в разработке", "Глава самогонно-разведывательного управления о чем то там мечтает", - отреагировали пользователи сети.
В понедельник, 28 августа, Владимир Зеленский дал большое интервью тому же телеканалу "1+1", где в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна", то есть без какой-либо западной поддержки.
28 августа, 09:59
Конфликт должен остаться на территории Украины: Зеленский рассказал о своем страхеВладимир Зеленский дал большое интервью украинскому телеканалу "1+1", в котором в том числе заявил, что конфликт не должен перейти на территорию Российской Федерации, ведь тогда Украина "останется одна"
К слову, в том же интервью Буданов:
  • сказал, что "после победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Ей нужно будет 10 лет, чтобы восстановиться. У нас будет 10 лет, чтобы подготовиться",
  • пообещал, что после войны расскажет об отношениях своего ведомства и погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина,
  • признался, что не пьет кофе и энергетики, потому что "жена не разрешает".
Вчера, 13:33
Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срокПосле победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".
Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
 
НовостиНовости УкраиныКирилл БудановВладимир ЗеленскийвойнатерриторияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния