Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок - 01.09.2023 Украина.ру
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Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок
Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок - 01.09.2023 Украина.ру
Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок
После победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов
2023-09-01T13:33
2023-09-01T13:53
новости
украина
кирилл буданов
реванш
война
россия
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В том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
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новости, украина, кирилл буданов, реванш, война, россия
Новости, Украина, Кирилл Буданов, реванш, война, Россия

Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок

13:33 01.09.2023 (обновлено: 13:53 01.09.2023)
 
© "1+1"
© "1+1"
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После победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов

"Ей (России. - Ред.) нужно будет 10 лет, чтобы восстановиться. У нас будет 10 лет, чтобы подготовиться", - заявил он.

В том же интервью Буданов:
  • сказал, что "война должна быть перенесена на территорию России, это отличная идея",
  • пообещал, что после войны расскажет об отношениях своего ведомства и погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина,
  • признался, что не пьет кофе и энергетики, потому что "жена не разрешает".
Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".
22 августа, 12:54
Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз выступил с громким заявлением, пообещав этим летом новый теракт на Крымском мосту. Соответствующее видео с его участием 22 августа опубликовал телеканал ITV
Кирилл Буданов
24 августа, 10:47
Буданов заявил, что уничтожит крымчан "в любой точке" полуостроваСилы обороны Украины могут достичь любой Крымского полуострова "для уничтожения противника". Такое заявление в интервью СМИ, выполняющему функции иноагента, 24 августа сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.
 
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