https://ukraina.ru/20230901/1049095125.html

Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок

Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок - 01.09.2023 Украина.ру

Буданов предсказал новую войну между Россией и Украиной, и даже назвал срок

После победы Украины в нынешнем конфликте, Россия обязательно захочет реванша. Поэтому по окончании конфликта Москва будет восстанавливаться, а Киев - готовиться к новым боевым действиям. Такое заявление 1 сентября в интервью украинскому каналу "1+1" сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов

2023-09-01T13:33

2023-09-01T13:33

2023-09-01T13:53

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В том же интервью Буданов:Буквально неделю назад Буданов обещал новый теракт на Крымском мосту и утверждал, что силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова "для уничтожения противника".Известен глава ГУР и другими громкими заявлениями. В начале июля, например, он сказал, что его ведомство причастно к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.В мае записал видео, где предлагал российским военным сдаваться ввиду "надвигающейся мясорубки", а еще раньше обещал убивать русских в любой точке мира и называл жителей Крыма психически неполноценными гражданами подлежащими зачистке.

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новости, украина, кирилл буданов, реванш, война, россия