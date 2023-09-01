https://ukraina.ru/20230901/1049090302.html
Бельгия вводит ограничения для беженцев: одиноких мужчин с Украины могут отправить обратно
Бельгия вводит ограничения для беженцев: одиноких мужчин с Украины могут отправить обратно - 01.09.2023 Украина.ру
Бельгия вводит ограничения для беженцев: одиноких мужчин с Украины могут отправить обратно
В среду, 30 августа, Госсекретарь Бельгии по вопросам соцзащиты Николь де Мур сообщила, что Брюссель вводит запрет на предоставление убежища одиноким мужчинам, так как в приоритете должны быть женщины с детьми и семьи беженцев, сообщило издание Associated Press
2023-09-01T13:07
2023-09-01T13:07
2023-09-01T13:07
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О кризисе в предоставлении убежища и нехватке шелтеров для беженцев бельгийское правительство сообщало еще в ноябре 2022 года. При этом украинские беженцы в Бельгии получали довольно обширную помощь, превышавшую средние показатели по другими европейским странам.Де Мур отметила, что миграционный кризис в Бельгии достиг едва ли ни крайней точки, а "длинные ряды палаток вдоль улиц в Брюсселе стали пятном на репутации Бельгии".Стихийные палаточные городки с мигрантами не имеют отношения к беженцам с Украины – в них оказываются люди, бегущие от военных конфликтов на Ближнем Востоке. И тем не менее, ограничение коснется любых беженцев."Мы думали, что видели все, но нет. Бельгийское правительство не просто подсело на тему прав человека, но и скрывает проблемы, "приостанавливая" прием заявок от одиноких мужчин, которые ищут приют", - прокомментировал это решение директор Amnesty International в Бельгии Филип Хенсманс.Изменения также коснутся и беженцев из разных стран в Германии: Федеральное правительство планирует пересмотр миграционного законодательства так, чтобы приезжающие беженцы получали не статус убежища, а рабочую визу на год, в течении которого они должны найти работу. Программа называется Chancenkarten, а министр труда Хуберус Хайль подчеркивает, что причина изменений в том, что стране не хватает рабочих рук. Программа вступит в силу с 1 июня 2024 года.На украинцах подобные изменения могут отразиться в первую очередь, особенно на фоне заявлений последних дней об осенней тотальной мобилизации и экстрадиции уклонистов, находящихся в Европе в качестве беженцев.Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал о совещании с Советом Национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждался вопрос проверки системы военно-врачебных комиссий (ВВК) по всей стране. Суть проверки, по словам Зеленского, в том, что большое количество мужчин, попадающих под призыв, покинули Украину по поддельным медицинским справкам.В свою очередь руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что: "военнообязанных украинцев, который, как кажется официальным органам Украины, покинули страну по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать на родину"."Люди платили от 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов за то, чтобы сделать себе документ, который или временно не позволяет призвать в армию, или на постоянной основе, то есть с помощью степени инвалидности, чтобы люди вообще не шли в армию", - сказал он в эфире объединенного телемарафона.Еще одно заявление украинской чиновницы, имеющее отношение к вопросу: на Украине готовятся отменить выплаты внутренних переселенцев для 180 тысяч человек, сообщила накануне в эфире телемарафона вице-премьер страны Ирина Верещук.Это решение также связано с беженцами за границей: по словам Верещук, большая часть людей (около 110 тысяч), обладающих на Украине статусом внутренне перемещенного лица (впо), в действительности находится за границей. Около 10 тысяч человек числятся погибшими и умершими, но продолжают получать выплаты, а некоторые попали в реестр по несколько раз.А уже в четверг, 1 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине могут мобилизовать и тех мужчин, которые ранее были признаны ограниченно годными, чего ранее военкоматы (по крайней мере, официально) не практиковали.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинские беженцы, беженцы, бельгия, германия, европа
Бельгия вводит ограничения для беженцев: одиноких мужчин с Украины могут отправить обратно
В среду, 30 августа, Госсекретарь Бельгии по вопросам соцзащиты Николь де Мур сообщила, что Брюссель вводит запрет на предоставление убежища одиноким мужчинам, так как в приоритете должны быть женщины с детьми и семьи беженцев, сообщило издание Associated Press
О кризисе в предоставлении убежища и нехватке шелтеров для беженцев бельгийское правительство сообщало еще в ноябре 2022 года. При этом украинские беженцы в Бельгии получали довольно обширную помощь, превышавшую средние показатели по другими европейским странам.
Де Мур отметила, что миграционный кризис в Бельгии достиг едва ли ни крайней точки, а "длинные ряды палаток вдоль улиц в Брюсселе стали пятном на репутации Бельгии".
Стихийные палаточные городки с мигрантами не имеют отношения к беженцам с Украины – в них оказываются люди, бегущие от военных конфликтов на Ближнем Востоке. И тем не менее, ограничение коснется любых беженцев.
"Мы думали, что видели все, но нет. Бельгийское правительство не просто подсело на тему прав человека, но и скрывает проблемы, "приостанавливая" прием заявок от одиноких мужчин, которые ищут приют", - прокомментировал это решение директор Amnesty International в Бельгии Филип Хенсманс.
Изменения также коснутся и беженцев из разных стран в Германии: Федеральное правительство планирует пересмотр миграционного законодательства так, чтобы приезжающие беженцы получали не статус убежища, а рабочую визу на год, в течении которого они должны найти работу. Программа называется Chancenkarten, а министр труда Хуберус Хайль подчеркивает, что причина изменений в том, что стране не хватает рабочих рук. Программа вступит в силу с 1 июня 2024 года.
На украинцах подобные изменения могут отразиться в первую очередь, особенно на фоне заявлений последних дней об осенней тотальной мобилизации и экстрадиции уклонистов, находящихся в Европе в качестве беженцев.
Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал о совещании с Советом Национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсуждался вопрос проверки системы военно-врачебных комиссий (ВВК) по всей стране. Суть проверки, по словам Зеленского, в том, что большое количество мужчин, попадающих под призыв, покинули Украину по поддельным медицинским справкам.
В свою очередь руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что: "военнообязанных украинцев, который, как кажется официальным органам Украины, покинули страну по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать на родину".
"Люди платили от 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов за то, чтобы сделать себе документ, который или временно не позволяет призвать в армию, или на постоянной основе, то есть с помощью степени инвалидности, чтобы люди вообще не шли в армию", - сказал он в эфире объединенного телемарафона.
Еще одно заявление украинской чиновницы, имеющее отношение к вопросу: на Украине готовятся отменить выплаты внутренних переселенцев для 180 тысяч человек, сообщила накануне в эфире телемарафона вице-премьер страны Ирина Верещук.
Это решение также связано с беженцами за границей: по словам Верещук, большая часть людей (около 110 тысяч), обладающих на Украине статусом внутренне перемещенного лица (впо), в действительности находится за границей. Около 10 тысяч человек числятся погибшими и умершими, но продолжают получать выплаты, а некоторые попали в реестр по несколько раз.
А уже в четверг, 1 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине могут мобилизовать и тех мужчин, которые ранее были признаны ограниченно годными, чего ранее военкоматы (по крайней мере, официально) не практиковали.