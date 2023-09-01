Харьков готовят к штурму
09:37 01.09.2023 (обновлено: 09:45 01.09.2023)
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
На фортификационные работы согнали коммунальщиков и предпринимателей
"На подступах к Харькову ведутся инженерные работы", - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
5 октября 2022, 09:56Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейПрезидент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ
В частности, он сообщил: "Юго-восточнее населенного пункта Харьков, начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальных служб и частных предприятий".
13 августа, 15:51Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной городКогда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
Подконтрольная ВСУ часть Харьковской области России укреплялась для отражения атак бойцов ДНР, ЛНР и Армии России с февраля 2022 года. В 2023 году фортификационные работы продолжились.
Нынешняя активность, вероятно, связана с провалом начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ, спланированного военным командованием НАТО и обеспеченным альянсом в части технического и иного снабжения. По мнению ряда обозревателей США, российская группировка может начать контрнаступление осенью следующего года, приурочив событие к президентской кампании в центре русофобской коалиции.