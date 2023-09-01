Харьков готовят к штурму - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049084106.html
Харьков готовят к штурму
Харьков готовят к штурму - 01.09.2023 Украина.ру
Харьков готовят к штурму
На фортификационные работы согнали коммунальщиков и предпринимателей
2023-09-01T09:37
2023-09-01T09:45
харьков
харьковская область
всу
сво
россия
украина
андрей марочко
контрнаступление
инженеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59e63fdeaea0421300ccea56be51bac4.jpg
"На подступах к Харькову ведутся инженерные работы", - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.В частности, он сообщил: "Юго-восточнее населенного пункта Харьков, начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальных служб и частных предприятий".Подконтрольная ВСУ часть Харьковской области России укреплялась для отражения атак бойцов ДНР, ЛНР и Армии России с февраля 2022 года. В 2023 году фортификационные работы продолжились.Нынешняя активность, вероятно, связана с провалом начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ, спланированного военным командованием НАТО и обеспеченным альянсом в части технического и иного снабжения. По мнению ряда обозревателей США, российская группировка может начать контрнаступление осенью следующего года, приурочив событие к президентской кампании в центре русофобской коалиции.
https://ukraina.ru/20221005/1039396284.html
https://ukraina.ru/20230813/1048660595.html
https://ukraina.ru/20230823/1048890605.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078055_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8d3b96c453c1a5c394d63f8b6796f0a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьков, харьковская область, всу, сво, россия, украина, андрей марочко, контрнаступление, инженеры
Харьков, Харьковская область, ВСУ, СВО, Россия, Украина, Андрей Марочко, контрнаступление, инженеры

Харьков готовят к штурму

09:37 01.09.2023 (обновлено: 09:45 01.09.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
На фортификационные работы согнали коммунальщиков и предпринимателей
"На подступах к Харькову ведутся инженерные работы", - сообщает военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 09:56
Путин подписал закон о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейПрезидент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ
В частности, он сообщил: "Юго-восточнее населенного пункта Харьков, начали активно вестись инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Также роются траншеи, противотанковые рвы, подготавливаются площади для минирования. На работах задействована не только военная техника, но и коммунальных служб и частных предприятий".
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа, 15:51
Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной городКогда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру
Подконтрольная ВСУ часть Харьковской области России укреплялась для отражения атак бойцов ДНР, ЛНР и Армии России с февраля 2022 года. В 2023 году фортификационные работы продолжились.
Нынешняя активность, вероятно, связана с провалом начавшегося в июне "весеннего контрнаступления" ВСУ, спланированного военным командованием НАТО и обеспеченным альянсом в части технического и иного снабжения. По мнению ряда обозревателей США, российская группировка может начать контрнаступление осенью следующего года, приурочив событие к президентской кампании в центре русофобской коалиции.
Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
23 августа, 16:20
Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа
 
ХарьковХарьковская областьВСУСВОРоссияУкраинаАндрей Марочкоконтрнаступлениеинженеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
Лента новостейМолния