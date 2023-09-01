Харьков готовят к штурму

Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город Когда ВС РФ уверенно продвигаются на Купянском направлении, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область. И ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов в интервью Украина.ру