https://ukraina.ru/20230901/1049082739.html

Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин

Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин - 01.09.2023 Украина.ру

Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин

Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами. Об этом сообщил 1 сентября в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин

2023-09-01T07:51

2023-09-01T07:51

2023-09-01T07:51

беспилотник

сергей собянин

москва

атака

новости

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"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он.Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".

https://ukraina.ru/20230830/1049042233.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, сергей собянин, москва, атака, новости