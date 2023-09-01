Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин - 01.09.2023 Украина.ру
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Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин - 01.09.2023 Украина.ру
Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами. Об этом сообщил 1 сентября в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин
2023-09-01T07:51
2023-09-01T07:51
беспилотник
сергей собянин
москва
атака
новости
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"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он.Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".
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беспилотник, сергей собянин, москва, атака, новости
беспилотник, Сергей Собянин, Москва, атака, Новости

Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин

07:51 01.09.2023
 
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Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами. Об этом сообщил 1 сентября в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин
"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он.
Собянин также поблагодарил военных за то, "что не дали испортить нам День знаний".
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30 августа, 16:40
Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернаторВ 22 километрах от Воронежа был подавлен беспилотник, сообщил 30 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале
 
беспилотникСергей СобянинМоскваатакаНовости
 
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