https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ - 01.09.2023 Украина.ру
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-09-01T07:41
2023-09-01T07:41
2023-09-01T07:41
взрыв
новости
житомирская область
винницкая область
воздушная тревога
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"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в материале.Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, новости, житомирская область, винницкая область, воздушная тревога
взрыв, Новости, Житомирская область, Винницкая область, воздушная тревога
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в материале.
Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.