В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ - 01.09.2023 Украина.ру
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-09-01T07:41
2023-09-01T07:41
взрыв
новости
житомирская область
винницкая область
воздушная тревога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9ab4e7d86d083807c0e767a4619e04b.jpg
"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в материале.Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048966306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f760604615c8b6afb11ded8d22f9045.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
взрыв, новости, житомирская область, винницкая область, воздушная тревога
взрыв, Новости, Житомирская область, Винницкая область, воздушная тревога

В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ

07:41 01.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в материале.
Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 09:00
Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа
 
взрывНовостиЖитомирская областьВинницкая областьвоздушная тревога
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Мэр Львова показал, как школьников учат управлять боевыми дронами
10:39Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
10:17Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
10:16Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - Данилов
10:07Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября
10:01США готовятся поставить на Украину танки Abrams в сентябре
09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньги
09:37Харьков готовят к штурму
09:26На Краснолиманское направление перебросили украинских националистов
09:24Стало известно, сколько школьников из Херсонской и Запорожской областей будут учить украинский
09:11Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
08:58"Россия побеждает": конгрессмен США рассказала правду об украинском конфликте
08:30Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике
08:24Конгрессмен обвинила США в затягивании украинского конфликта
08:10Уничтожены боевики и тяжелая техника: российские военные отразили атаки ВСУ у Артемовска
08:001 или 3? Когда началась II Мировая война
07:51Летевший к Москве беспилотник уничтожили рядом с Люберцами — Собянин
07:41В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ
07:28Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью
07:12В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
Лента новостейМолния