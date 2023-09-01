https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html

В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ

В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ - 01.09.2023 Украина.ру

В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИ

Взрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2023-09-01T07:41

2023-09-01T07:41

2023-09-01T07:41

взрыв

новости

житомирская область

винницкая область

воздушная тревога

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"Винницкая область, взрывы... Житомирщина, наблюдатели сообщают о взрывах", - говорится в материале.Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

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взрыв, новости, житомирская область, винницкая область, воздушная тревога