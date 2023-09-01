https://ukraina.ru/20230901/1049082287.html

В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор

В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор - 01.09.2023 Украина.ру

В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор

Пост контроля воздушного пространства в Псковской области нейтрализовал неопознанный объект. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале

2023-09-01T07:12

2023-09-01T07:12

2023-09-01T07:22

беспилотник

атака

псков

губернатор

новости

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"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал Ведерников.Ранее в соцсетях распространились сообщения о звуках стрельбы и работе ПВО в Пскове. Возле микрорайона Кресты находится международный аэропорт Пскова.В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака дронов в России: о беспилотниках сообщили в семи российских регионах, в том числе в Пскове. Там дроны атаковали военно-гражданский аэропорт. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Киев предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.

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беспилотник, атака, псков, губернатор, новости