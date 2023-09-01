В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор - 01.09.2023 Украина.ру
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В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор - 01.09.2023 Украина.ру
В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор
Пост контроля воздушного пространства в Псковской области нейтрализовал неопознанный объект. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале
2023-09-01T07:12
2023-09-01T07:22
беспилотник
атака
псков
губернатор
новости
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"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал Ведерников.Ранее в соцсетях распространились сообщения о звуках стрельбы и работе ПВО в Пскове. Возле микрорайона Кресты находится международный аэропорт Пскова.В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака дронов в России: о беспилотниках сообщили в семи российских регионах, в том числе в Пскове. Там дроны атаковали военно-гражданский аэропорт. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Киев предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.
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беспилотник, атака, псков, губернатор, новости
беспилотник, атака, Псков, губернатор, Новости

В небе над Псковом нейтрализовали "неопознанный объект" - губернатор

07:12 01.09.2023 (обновлено: 07:22 01.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Igor BubinАэропорт Псков
Аэропорт Псков - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© commons.wikimedia.org / Igor Bubin
Читать в
Пост контроля воздушного пространства в Псковской области нейтрализовал неопознанный объект. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале
"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал Ведерников.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о звуках стрельбы и работе ПВО в Пскове.
Возле микрорайона Кресты находится международный аэропорт Пскова.
В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака дронов в России: о беспилотниках сообщили в семи российских регионах, в том числе в Пскове. Там дроны атаковали военно-гражданский аэропорт. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
Киев предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.
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