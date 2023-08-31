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Украина просит субсидии ЕС на железнодорожный путь в порты Литвы

Украина просит субсидии ЕС на железнодорожный путь в порты Литвы - 31.08.2023 Украина.ру

Украина просит субсидии ЕС на железнодорожный путь в порты Литвы

В будущем маршрут сможет гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность и Украине, и ЕС, полагает руководство Украинских железных дорог

2023-08-31T13:49

2023-08-31T13:49

2023-08-31T13:49

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литва

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На Украине рассматривают возможность расширения железнодорожных коридоров к портам Прибалтики. Об этом председатель правления компании АО "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) Евгений Лященко рассказал 31 августа во время встречи с представителями литовских железных дорог.По его словам, литовские порты имеют значительный неиспользованный потенциал и в долгосрочной перспективе можно организовать конкурентоспособный альтернативный маршрут доставки украинской сельскохозяйственной продукции и металлопроката в порты Балтийского моря. Также этот маршрут можно использовать для импорта энергоносителей на Укарину, допустил Лященко.При этом он подчеркнул, что проект достаточно долгосрочный и сложный, потому что в первую очередь необходимо решить тарифную и инфраструктурную составляющую этого направления."По стоимости он должен стать конкурентоспособным по сравнению с направлением в порты Польши. На первом этапе необходимо получить субсидии от ЕС на разницу в тарифе и осуществить ряд инфраструктурных улучшений для увеличения его пропускной способности. На маршруте мы вынуждены дважды менять колесные пары в соответствии с шириной путей. На Украине и в Литве это 1520 мм, а в Польше – 1435 мм", – процитировало издание Rail.insider слова Лященко.Если первый этап будет реализован и клиенты будут заинтересованы в регулярных перевозках через Клайпедский порт, следующим шагом может стать развитие железнодорожного сообщения Украины с портами Прибалтики в рамках европейской инициативы "пути солидарности", отметил глава Украинской железной дороги.Лященко полагает, что это откроет "зеленый коридор" для грузов из Украины в порты Прибалтики, а также создаст дополнительный стратегический маршрут для преодоления продовольственного кризиса и обеспечения энергетической безопасности Европы и Украины. Для выполнения поставленных задач уже разрабатывается план реализации железнодорожных проектов совместно со странами Евросоюза, рассказал он.Как сообщало издание Украина.ру, о планах вдвое нарастить объемы перевалки украинского зерна через румынские порты ранее рассказали в Бухаресте. Молдавия со своей стороны предложила нарастить перевозки по сухопутным коридорам.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, железная дорога, литва