В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
Голосование в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах проводит 12 территориальных избирательных комиссий, отметили в ЦИК Запорожской области.
Члены комиссии приходят к избирателям домой. В регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса.
Досрочное голосование будет проходить восемь дней в 375 населенных пунктах, в которых проживает 214 127 избирателей.
Как сообщало издание Украина.ру, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Выборы пройдут во всех четырех новых регионах России — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.