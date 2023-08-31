В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах - 31.08.2023 Украина.ру
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В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах - 31.08.2023 Украина.ру
В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
2023-08-31T09:47
2023-08-31T09:47
новости
выборы
запорожская область
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Голосование в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах проводит 12 территориальных избирательных комиссий, отметили в ЦИК Запорожской области.Члены комиссии приходят к избирателям домой. В регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса.Досрочное голосование будет проходить восемь дней в 375 населенных пунктах, в которых проживает 214 127 избирателей.Как сообщало издание Украина.ру, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Выборы пройдут во всех четырех новых регионах России — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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новости, выборы, запорожская область
Новости, выборы, Запорожская область

В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах

09:47 31.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии
Голосование в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах проводит 12 территориальных избирательных комиссий, отметили в ЦИК Запорожской области.
Члены комиссии приходят к избирателям домой. В регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса.
Досрочное голосование будет проходить восемь дней в 375 населенных пунктах, в которых проживает 214 127 избирателей.
Как сообщало издание Украина.ру, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Выборы пройдут во всех четырех новых регионах России — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 12:40
В новых субъектах России региональные выборы начнутся 30 августаИзбирательная кампания в этих регионах прошла в сокращенном виде, отметила глава ЦИК Элла Памфилова
 
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