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В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах

В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах - 31.08.2023 Украина.ру

В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах

В труднодоступных районах Запорожской области началось досрочное голосование на выборах депутатов законодательного собрания и депутатов органов местного самоуправления. Об этом 31 августа сообщили журналистам РИА Новости в региональной избирательной комиссии

2023-08-31T09:47

2023-08-31T09:47

2023-08-31T09:47

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выборы

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Голосование в труднодоступных и близких к линии боевого соприкосновения местах проводит 12 территориальных избирательных комиссий, отметили в ЦИК Запорожской области.Члены комиссии приходят к избирателям домой. В регионе предприняты все меры безопасности для участников избирательного процесса.Досрочное голосование будет проходить восемь дней в 375 населенных пунктах, в которых проживает 214 127 избирателей.Как сообщало издание Украина.ру, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Выборы пройдут во всех четырех новых регионах России — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ukraina.ru/20230828/1048978485.html

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новости, выборы, запорожская область