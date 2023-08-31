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Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы - 31.08.2023 Украина.ру
Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа заявил, что депутаты Верховной Рады при голосовании за законы, необходимые для выполнения требований Евросоюза, обязаны собрать 226 голосов для их принятия
2023-08-31T08:52
2023-08-31T08:52
2023-08-31T08:54
евроинтеграция
новости
рада
голосование
владимир зеленский
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"Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом... Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
https://ukraina.ru/20230718/1048079492.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
евроинтеграция, новости, рада, голосование, владимир зеленский
Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:52 31.08.2023 (обновлено: 08:54 31.08.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа заявил, что депутаты Верховной Рады при голосовании за законы, необходимые для выполнения требований Евросоюза, обязаны собрать 226 голосов для их принятия
"Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом... Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса.
Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
18 июля, 10:50Украина против Европы: "мины" на путях безальтернативной евроинтеграцииВ последнее время внимание общественности было приковано к попыткам Владимира Зеленского хоть тушкой, хоть чучелом попасть в НАТО. Он, как говорится в мультике про Винни Пуха, не то, чтобы совсем не попал… Однако, другое направление интеграции, в ЕС, тоже остаётся проблемным. Причём сигнал к этому пришёл, как ни удивительно, не из Европы, а из США