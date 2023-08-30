Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор - 30.08.2023 Украина.ру
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Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор
Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор - 30.08.2023 Украина.ру
Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор
В 22 километрах от Воронежа был подавлен беспилотник, сообщил 30 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале
2023-08-30T16:40
2023-08-30T16:40
новости
россия
воронеж
воронежская область
гусев
беспилотник
рэб
бпла
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В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специальные службы, уточнил Гусев.В ночь на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атака или попытках атак вражеских беспилотников.Вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове.
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новости, россия, воронеж, воронежская область, гусев, беспилотник, рэб, бпла
Новости, Россия, Воронеж, Воронежская область, Гусев, беспилотник, РЭБ, БПЛА

Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор

16:40 30.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В 22 километрах от Воронежа был подавлен беспилотник, сообщил 30 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале

"Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа", - написала глава региона.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специальные службы, уточнил Гусев.
В ночь на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атака или попытках атак вражеских беспилотников.
Вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
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