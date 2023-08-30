Вблизи Воронежа обнаружен и подавлен беспилотник - губернатор
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев
В 22 километрах от Воронежа был подавлен беспилотник, сообщил 30 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале
"Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа", - написала глава региона.
В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают специальные службы, уточнил Гусев.
В ночь на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атака или попытках атак вражеских беспилотников.
Вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове.