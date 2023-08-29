https://ukraina.ru/20230829/1049017838.html
Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистов
Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистов - 29.08.2023 Украина.ру
Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заявили о причастности главы военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины к коррупции во время мобилизации, сообщили в телеграм-канале СБУ 29 августа
2023-08-29T16:55
2023-08-29T16:55
2023-08-29T16:55
новости
украина
киевская область
военкоматы
военкомат
уклонисты
призывники
взятка
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Глава медкомиссии, по версии ведомства, действовала не одна, а в составе преступной группы, в которую входило не менее 5 человек.В СБУ сообщили, что обвиняемые предлагали потенциальным призывникам свою помощь в уклонении от военной службы и выдавали справки о плохом состоянии здоровья.Стоимость такой справки составляла до 7 тысяч долларов, отметили в ведомстве.По подсчетам СБУ, обвиняемые применили эту схему к более чем 50 призывникам, таким образом заработав более 10 миллионов гривен (около 26 миллионов рублей).Глава медкомиссии, по версии сотрудников СБУ, подписывала справки о непригодности к призыву, после чего чиновники военкомата списывали уклонистов с воинского учета.Медик обвиняется по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и о служебном подлоге. Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киевская область, военкоматы, военкомат, уклонисты, призывники, взятка
Новости, Украина, Киевская область, военкоматы, военкомат, уклонисты, призывники, взятка
Глава медкомиссии в Киевской области списала полсотни уклонистов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) заявили о причастности главы военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины к коррупции во время мобилизации, сообщили в телеграм-канале СБУ 29 августа
Глава медкомиссии, по версии ведомства, действовала не одна, а в составе преступной группы, в которую входило не менее 5 человек.
В СБУ сообщили, что обвиняемые предлагали потенциальным призывникам свою помощь в уклонении от военной службы и выдавали справки о плохом состоянии здоровья.
Стоимость такой справки составляла до 7 тысяч долларов, отметили в ведомстве.
По подсчетам СБУ, обвиняемые применили эту схему к более чем 50 призывникам, таким образом заработав более 10 миллионов гривен (около 26 миллионов рублей).
Глава медкомиссии, по версии сотрудников СБУ, подписывала справки о непригодности к призыву, после чего чиновники военкомата списывали уклонистов с воинского учета.
Медик обвиняется по статьям о незаконной переправке лиц через государственную границу и о служебном подлоге. Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.