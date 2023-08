https://ukraina.ru/20230829/1049016913.html

Евгений Ющук: У ВСУ, возможно, остались резервы, чтобы пойти не только на Крым, но и форсировать Днепр

Рано говорить, что украинское наступление выдохлось — у ВСУ осталось 80% резервных сил и вполне возможно, что они пойдут форсировать Днепр

Специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру прокомментировал встречу Валерия Залужного с его коллегами из НАТО и возможное изменение тактики вооруженных сил Украины (ВСУ).В субботу, 26 августа, офис Владимира Зеленского подтвердил, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакиным. Переговоры велись на тему тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению. Об этом также писала британская газета The Guardian.— Евгений Леонидович, начнем с участников этой истории. О чем присутствие каждого из них говорит нам?— Валерий Залужный представлял Украину — это ясно: он руководит всей украинской армией и является человеком, который далее любые договоренности воплощает в непосредственные действия армии. Британский адмирал Энтони Радакин отвечает за взаимодействие НАТО с украинской армией и с Украиной в целом по военному кейсу. То есть это фактически главное контактное лицо Запада с Украиной по военной линии.Второй участник тайной встречи Кристофером Каволи — это командующий силами НАТО в Европе. Он необходим был как некая техническая величина. Когда военные грузы для Украины приходят в аэропорт Жешув в Польше или другое место, логистику должны курировать военные-натовцы, которые находятся в Европе. Соответственно, Каволи там был как главный технический исполнитель.Сама газета The Guardian тоже, кстати, британская. Она сама говорит о том, что Соединенные Штаты настояли, чтобы британцы были фронтменами в делах с Киевом, а Штаты поменьше во всем этом участвовали напрямую. Америка, которая ведет прокси-войну с Россией, пытается создавать иллюзию своего минимального участия во всех украино-российских процессах — чтобы меньше неприятностей было американцам.— Говорит ли присутствие технического исполнителя на встрече НАТО и Украины, что возможны поставки новых вооружений на Украину?— Конечно, западные вооружения для ВСУ будут поступать и дальше. На войне вооружения — расходный материал, их постоянно пополняют. Собственно, заседания Рамштайна как раз и решают, что именно поставлять украинским силам. Попали на минные поля — нужны машины для разминирования. Нет самолётов — дали авиамашины. Снаряды, пушки, танки, каски, аптечки. Летом — летняя одежда, зимой — зимняя. Еда для военных. Всё это нужно постоянно.— Почему Радакин, Каволи и Залужный собирались тайно?— Такие встречи обычно не афишируют, чтобы не прилетела ракета или какой-нибудь в отношении них диверсионный акт не произошел. Ранее, в начале августа адмирал Энтони Радакин был с визитом в Киеве и общался с Зеленским. Об этом писал в своем телеграм-канале главком ВСУ Валерий Залужный, указывала в своей статье и The Guardian. После всех мероприятий Радакин выложил фото у себя в соцсетях, после чего СМИ об этом написали.— Банковая сообщила, что переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению. Что конкретно могли обсуждать на встрече?— Конкретно и наверняка, что именно обсуждалось на встрече, мы сказать не можем. Но то, что было озвучено Киевом как план на будущее, выглядит достаточно правдоподобно. Запад тратит гигантские ресурсы на Украину, которые выделяются в виде денег политическими структурами. Эти ресурсы Киеву нужно освоить во всех отношениях: и с коррупционной точки зрения, и по существу.То есть бюджет выделен, нужно прописать, какие снаряды должны быть закуплены, в какие сроки и какими частями; если оговорена передача танков, то нужно понять даты доставки, обсудить обслуживание, ремонтные возможности техники. И так — по всем видам поставок.Я думаю, именно на обсуждение таких вопросов натовские специалисты, которые занимаются непосредственным контролем и согласованием поставок и, что важно — дальнейшего использования вооружений ВСУ, "убили" пять часов встречи. Украина не может им сама сказать, дескать, мы без вас знаем, как воевать и что делать с оружием. Я допускаю, что Залужный — достаточно компетентен за столько времени практической работы, чтобы и без западных генералов знать, как это делать. Но, во-первых, Западу, который выделяет Украине средства, нужен контроль за тем, как они расходуются. Во-вторых, присутствует огромный разведывательный компонент. Спутниковые группировки, самолёты-разведчики, возможно, натовская агентура, радиоперехваты, которые обеспечивают ВСУ данными — они в любом случае замкнуты на западных военных и без координации с ними работать в пользу Украины не могут в принципе.— Расскажите подробнее, что такое "разведывательный компонент"?— Украина дает людей. Запад дает оружие. Так получается вооруженная современным оружием армия ВСУ. Но для того, чтобы эта армия действовала максимально эффективно, ей дают сведения о том, где находятся позиции противника (российские в данном случае), есть ли угроза появления авиации — и если да, то где именно. Украинской армии также сообщают сведения радиоперехватов по всему миру, ей наверняка передают и сведения, полученные от агентов западных разведок, в том числе и в ответ на запросы, исходящие от самих ВСУ.Эти разведывательные возможности находятся в руках Запада и Украине передаются только сами сведения, но не инструменты их получения. Кроме того, передаваемые сведения, вероятно, цензурируются чтобы регулировать интенсивность конфликта и не давать ВСУ чрезмерно увлекаться, провоцируя Россию на ядерный ответ, например. Поэтому без постоянного контакта с западными кураторами такая работа проводиться не может в принципе.Поэтому, я думаю, что Залужный сам не возражал пообщаться с генералами НАТО, тем более ему подарили алкоголь, сорт которого ему нравится, участники пообщались вполне дружественно, как пишут СМИ.Также, по словам The Guardian, на встрече Радакин, Каволи и Залужный обсуждали, что не надо распылять силы, нужно сделать один разрезающий удар, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Собственно, после этого, как они продекларировали, тактика украинских войск изменилась, СМИ теперь пишут об этом.— Наша линия фронта сократилась, когда мы ушли из Херсона с правого берега Днепра, на севере — из Красного Лимана. Мы выстроили основную линию обороны на Запорожском направлении, что принесло ВС РФ результат. На что могут надеяться ВСУ, выстраивая новую тактику?— Перед тем, как Украина начала своё наступление, бытовало достаточно устойчивое мнение, что наших сил хватает впритык на то, чтобы удержать все выстроенные нами линии обороны. На самом деле они достаточно большие — на них необходимо распределить технику и людей.После всех последних военно-политических событий, наша тактика изменилась. Первоначально, в марте, Россия приняла решение перейти к стратегической обороне, за исключением того, что мы "дожали" Артемовск. Однако за последние два месяца у нас наблюдаются наступательные действия. Я не могу оценивать их эффективность, так как они пока не закончены, но они присутствуют.В одном нашем интервью я отмечал, что при наступательных действиях техника и люди выходят из строя быстрее, чем при обороне. (Это очевидно, и я просто напоминаю это сейчас в контексте наше беседы.) Поэтому на самом деле мы не можем знать, хватает ли наших ресурсов на то, чтобы гарантированно отразить натиск сил, оставшихся у ВСУ после двух месяцев наступления. Однако факторы, которые бы делали физически невозможным наступление ВСУ (распутица, например), пока себя не проявили; полного исчерпания сил ВСУ пока тоже нет. Соответственно, исход украинского наступления на данный момент не предрешен. А западные специалисты поучают ВСУ, дескать, вы не распыляйте свои силы по всему фронту, а соберите их, обеспечив абсолютное преимущество на локальном участке и попытайтесь "пробить" оборону российских войск.Замечу, что первоначально, до наступления у Украины звучала мысль, что ВСУ необходимо имитировать наступление в нескольких пунктах сразу, а потом основательно ударить в каком-то одном, где наиболее успешно идут боевые действия — например, Днепр форсировать.Теперь западные специалисты говорят, по крайней мере публично, что ВСУ нужно сконцентрировать оставшиеся силы, чтобы нанести разрезающий удар только в одном месте и перерезать сухопутный коридор в Крым.— Насколько реально, что ВСУ сделают именно так? В каком случае разрезающий удар противника будет успешным?— Если теоретически представить себе, что одна из воюющих сторон способна сконцентрировать многократно превышающие силы в локальной точке, то она, конечно, может пробить оборону — если ей не воспрепятствуют. Чтобы воспрепятствовать разрезающему удару, необходимо вовремя подтянуть в точку риска резервы. Это классика военных действий, но это теория — будет ли она реализована на практике, покажет только время.С другой стороны, нужно учитывать, что озвученные Зеленским военные планы об именно такой смене тактики ВСУ, могут быть в принципе, дезинформацией. Предположим, через британскую газету The Guardian они рассказали всем, что они нанесут удар в районе Токмака — то есть имитируют сосредоточение украинских сил в одном месте. А на самом деле ВСУ возьмут, например, и форсируют в другом месте Днепр, который после разрушения плотины Каховской ГЭС стал более узким — и попытаются в случае успеха напрямую на Крым выйти — это ведь возможно.Дело в том, что наши и западные специалисты пишут в том, что Украина утратила примерно 20% подготовленного для наступления потенциала. Хорошо, это так. Но это же означает, что 80% сил осталось, и они ведь пока нигде не были применены — значит в теории этот так называемый рояль в кустах может выскочить где угодно. На практике мы увидим, что будет в результате.Я хочу подчеркнуть, что сейчас не представляется возможным уверенно говорить о том, что украинское наступление однозначно выдохлось и закончилось ничем. Хотелось бы так думать, но, к сожалению, не факт, что так оно будет.

