https://ukraina.ru/20230825/1048934200.html

ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти

ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти - 25.08.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти

На западе Донецка женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2023-08-25T13:32

2023-08-25T13:32

2023-08-25T13:32

донецк

новости

мэр

всу

жертва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101531/98/1015319832_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_1c07900be1e66eeff1cbc947bdf00214.jpg

"От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, за прошедшие сутки националисты почти 100 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов."️На Донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.В пятницу утром украинские войска обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.За один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Позже ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

https://ukraina.ru/20230824/1048914934.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, новости, мэр, всу, жертва