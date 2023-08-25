ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти - 25.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти
ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти - 25.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти
На западе Донецка женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2023-08-25T13:32
2023-08-25T13:32
донецк
новости
мэр
всу
жертва
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"От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, за прошедшие сутки националисты почти 100 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов."️На Донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.В пятницу утром украинские войска обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.За один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Позже ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
https://ukraina.ru/20230824/1048914934.html
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донецк, новости, мэр, всу, жертва
Донецк, Новости, мэр, ВСУ, жертва

ВСУ обстреляли Донецк, погибла местная жительница – власти

13:32 25.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиды городов. Донецк
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На западе Донецка женщина погибла в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил 25 августа мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
"От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал Кулемзин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, за прошедшие сутки националисты почти 100 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 337 боеприпасов.
"️На Донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
В пятницу утром украинские войска обстреляли районы Донецка, Ясиноватский район и поселок Владимировка, выпустив в общей сложности 33 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отметили в представительстве.
За один час с 8.55 было выпущено еще 22 снаряда указанного калибра по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
Кроме того, в 6.30 и 9.00 обстреляли Ясиноватский район и поселок Владимировка восемью снарядами "натовского" калибра, в 6.35 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Позже ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 16:51
ВСУ разбомбили остановку общественного транспорта в Донецке Снаряд Вооруженных сил Украины попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом 24 августа сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин
 
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