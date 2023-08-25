Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам
12:50 25.08.2023 (обновлено: 12:56 25.08.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтрельба агитационными снарядами с листовками из гаубицы Д-30
Трое украинских военнослужащих сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
Все трое подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях.
Они отметили хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ на Запорожском направлении листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.