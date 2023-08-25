https://ukraina.ru/20230825/1048932249.html

Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам

Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам - 25.08.2023 Украина.ру

Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам

Трое украинских военнослужащих сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости

2023-08-25T12:50

2023-08-25T12:50

2023-08-25T12:56

листовки

военные

плен

новости

украина

спецоперация

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Все трое подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях. Они отметили хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ на Запорожском направлении листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.

https://ukraina.ru/20230619/1047384109.html

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листовки, военные, плен, новости, украина, спецоперация