Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам - 25.08.2023 Украина.ру
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Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам
Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам - 25.08.2023 Украина.ру
Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам
Трое украинских военнослужащих сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
2023-08-25T12:50
2023-08-25T12:56
листовки
военные
плен
новости
украина
спецоперация
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Все трое подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях. Они отметили хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ на Запорожском направлении листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.
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листовки, военные, плен, новости, украина, спецоперация
листовки, военные, плен, Новости, Украина, Спецоперация

Украинские солдаты воспользовались информацией из листовок и сдались россиянам

12:50 25.08.2023 (обновлено: 12:56 25.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтрельба агитационными снарядами с листовками из гаубицы Д-30
Стрельба агитационными снарядами с листовками из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Трое украинских военнослужащих сдались в плен на Запорожском направлении, воспользовавшись информацией из листовок с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости
Все трое подтвердили, что при сдаче в плен воспользовались информацией, указанной в листовках и смс-сообщениях.
Они отметили хорошее отношение со стороны властей РФ, медицинскую помощь и достойное питание.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России при помощи беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ на Запорожском направлении листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится смс-рассылка на телефоны украинских боевиков.
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 21:54
Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ Подразделения ВС РФ сбрасывают над позициями ВСУ листовки с предложением добровольно сложить оружие, заявил командир подразделения ВС ВФ. Об этом сообщило РИВ Новости 19 июня
 
листовкивоенныепленНовостиУкраинаСпецоперация
 
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