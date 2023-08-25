"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны - 25.08.2023 Украина.ру
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"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны
"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны - 25.08.2023 Украина.ру
"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию. Об этом заявил 24 августа в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2023-08-25T07:42
2023-08-25T07:42
пригожин
кадыров
самолет
новости
спецоперация
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"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни.Кадыров рассказал, что давно дружил с Пригожиным.По его словам, тот "был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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пригожин, кадыров, самолет, новости, спецоперация
Пригожин, Кадыров, самолет, Новости, Спецоперация

"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны

07:42 25.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию. Об этом заявил 24 августа в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни.
Кадыров рассказал, что давно дружил с Пригожиным.
По его словам, тот "был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба".
"Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", – добавил Кадыров.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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