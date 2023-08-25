https://ukraina.ru/20230825/1048925281.html

"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны

"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны - 25.08.2023 Украина.ру

"Железный характер": Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для страны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внес большой вклад в специальную военную операцию. Об этом заявил 24 августа в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров

2023-08-25T07:42

2023-08-25T07:42

2023-08-25T07:42

пригожин

кадыров

самолет

новости

спецоперация

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"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", – написал глава Чечни.Кадыров рассказал, что давно дружил с Пригожиным.По его словам, тот "был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ukraina.ru/20230824/1048921453.html

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пригожин, кадыров, самолет, новости, спецоперация