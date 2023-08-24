Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США - 24.08.2023 Украина.ру
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Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США
Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США - 24.08.2023 Украина.ру
Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США
Страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, это не мешает развиваться экономическим связям, считает кандидат политических наук Омар Канах
2023-08-24T14:57
2023-08-24T14:57
интервью
конфликт
украина
брикс
сша
aukus
нато
индия
китай
саудовская аравия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о решении пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.- Аммар, в начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждались неприемлемые с точки зрения условия мира на Украине, так называемый мирный план Зеленского. Ведут ли саудиты двойную игру?- Когда мы смотрим на партнерство Саудовской Аравии с западным миром и особенно ее стратегические отношения с США, это, конечно, вызывает много вопросов. Но сейчас мы движемся к многополярному миру, и Саудовская Аравия, и Иран сознают эти изменения геополитической системы. Мы наблюдаем трансформацию этой системы и для каждого из этих субъектов настало время выбирать партнера, что касается экономики и долларовой системы.Главное для США в прошлые времена во взаимоотношениях с любым партнёром – это доминирование в политических решениях, полный контроль над экономикой. А это уже никого не устраивает и приводит к усилению роли новых геополитических субъектов, я имею в виду Китай, Индию и Россию.Поэтому я не думаю, что позицию саудитов можно охарактеризовать как двойную игру, это естественная трансформация, которая будет выгодна Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Ирану. Именно ближневосточному региону, страны которого становятся членами БРИКС.- Как быть с тем, что в составе БРИКС находятся страны с разными политическими интересами? Например, Индия и Китай, а главный торговый партнер Бразилии – США. Как они будут уживаться?- Это очень хороший вопрос. БРИКС изначально был частично построен на противоречиях. Основатели БРИКС – Индия, Россия, Китай. Вместе с тем понятно, сколько политических противоречий между Китаем и Индией.Но эта коалиция не военно-политическая, а экономическая, поэтому здесь каждый из субъектов соблюдает свои интересы. Действительно, после тяжелого опыта с западной экономикой очевидно, что нужно откладывать все территориальные конфликты. Существуют расширенные форматы, которые не обязуют ни одного из субъектов следовать чей-то политической линии.Например, страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, но это не мешает развиваться. Я считаю, что это первый реальный шаг к выстраиванию многополярного мира, который не соответствует геостратегическим интересам США.- Запад попытался ограничить Россию множеством санкций после начала СВО, а БРИКС – это, в основном, экономический союз. Насколько санкционное давление затруднит сотрудничество с Россией другим странам объединения?- Санкционное давление на Россию облегчили именно страны БРИКС. Индия и Китай отказались входить в односторонние санкции против России. Это стало следствием не только хороших отношений, но и глубокого понимания того, что мир стоит на пороге новой системы.Сейчас процессы торговли и экономики переходят с морских форм на сухопутные. Это то, что совпадает с интересами Китая. Сейчас конфликт не ограничивается только географией Украины, это геополитический конфликт, который включает в себя элементы цивилизационного конфликта.Звучат предложения ввести новую валюту в рамках БРИКС, новые системы денежных переводов. Но крепкая связь экономики США и Китая мешает Пекину отходить ускоренным шагом от долларовой системы. Но активизируются процессы, когда торговля должна идти на 70% в национальных валютах. Это ослабит доминирование США в мировой экономике и развивает собственную экономику этих стран.- Мы много говорим о формировании многополярного мира, но не приведет ли это к созданию альтернативного Западу нового центра силы, как это было времена холодной войны? То есть глобальный Запад с пошатнувшимися позициями с одной стороны, с другой - новый мировой гегемон, глобальный Восток или Китай- Не соглашусь с этим. Ни Китай, ни Россия, ни Индия не стремятся к доминированию, потому что это не совпадает национальными интересами. Именно Запад пытается подавать такую картину, о которой вы говорите. США идут по пути создания военно-политических коалиций. Мы это видим на примере AUKUS, организации, которая направлена против Китая.США пытаются представить это так, что Китай будет доминировать и многополярный мир не получится. Они акцентируют внимание на том, что Россия проигрывает в своих интересах перед Китаем. Но хотя американцы работают в информационном поле, экономические и геостратегические процессы идут в совсем другом направлении.- А почему бы странам, которые не хотят идти на поводу у Запада, не создать свой военно-политический союз по образцу Варшавского договора, который противостоял НАТО? Есть ли необходимость в этом?- Это тоже очень важный вопрос. Китай и Россия не рассматривают именно военную коалицию. Варшавский договор — это чисто военный блок. Ни Россия, ни Китай не стремятся к тому, чтобы перейти к прямому конфликту с западом. У каждого из этих субъектов достаточно вооруженных сил для защиты своих интересов.Мы идем к формированию нового мира, который должен минимизировать военные силы по всему миру. США пытаются представить БРИКС как военный блок, но акценты будут делаться на экономике, культуре и здравоохранении, на том, что касается блага человека.
https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html
https://ukraina.ru/20230824/1048907103.html
https://ukraina.ru/20230823/1048897647.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, конфликт, украина, брикс, сша, aukus, нато, индия, китай, саудовская аравия, владимир зеленский, аммар канах
Интервью, конфликт, Украина, БРИКС, США, AUKUS, НАТО, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Аммар Канах

Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США

14:57 24.08.2023
 
© Фото : sevastopol.suАммар Канах интервью
Аммар Канах интервью - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : sevastopol.su
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, это не мешает развиваться экономическим связям, считает кандидат политических наук Омар Канах
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
На саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о решении пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
- Аммар, в начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждались неприемлемые с точки зрения условия мира на Украине, так называемый мирный план Зеленского. Ведут ли саудиты двойную игру?
- Когда мы смотрим на партнерство Саудовской Аравии с западным миром и особенно ее стратегические отношения с США, это, конечно, вызывает много вопросов.
Но сейчас мы движемся к многополярному миру, и Саудовская Аравия, и Иран сознают эти изменения геополитической системы. Мы наблюдаем трансформацию этой системы и для каждого из этих субъектов настало время выбирать партнера, что касается экономики и долларовой системы.
Главное для США в прошлые времена во взаимоотношениях с любым партнёром – это доминирование в политических решениях, полный контроль над экономикой. А это уже никого не устраивает и приводит к усилению роли новых геополитических субъектов, я имею в виду Китай, Индию и Россию.
Поэтому я не думаю, что позицию саудитов можно охарактеризовать как двойную игру, это естественная трансформация, которая будет выгодна Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Ирану. Именно ближневосточному региону, страны которого становятся членами БРИКС.
Саммит БРИКС в ЮАР
09:59
Саммит БРИКС: стали известны новые члены объединенияНа итоговом заседании пятнадцатого саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, договорились о расширении количества членов этого международного объединения.
- Как быть с тем, что в составе БРИКС находятся страны с разными политическими интересами? Например, Индия и Китай, а главный торговый партнер Бразилии – США. Как они будут уживаться?
- Это очень хороший вопрос. БРИКС изначально был частично построен на противоречиях. Основатели БРИКС – Индия, Россия, Китай. Вместе с тем понятно, сколько политических противоречий между Китаем и Индией.
Но эта коалиция не военно-политическая, а экономическая, поэтому здесь каждый из субъектов соблюдает свои интересы.
Действительно, после тяжелого опыта с западной экономикой очевидно, что нужно откладывать все территориальные конфликты. Существуют расширенные форматы, которые не обязуют ни одного из субъектов следовать чей-то политической линии.
Например, страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, но это не мешает развиваться. Я считаю, что это первый реальный шаг к выстраиванию многополярного мира, который не соответствует геостратегическим интересам США.
- Запад попытался ограничить Россию множеством санкций после начала СВО, а БРИКС – это, в основном, экономический союз. Насколько санкционное давление затруднит сотрудничество с Россией другим странам объединения?
- Санкционное давление на Россию облегчили именно страны БРИКС. Индия и Китай отказались входить в односторонние санкции против России. Это стало следствием не только хороших отношений, но и глубокого понимания того, что мир стоит на пороге новой системы.
Сейчас процессы торговли и экономики переходят с морских форм на сухопутные. Это то, что совпадает с интересами Китая. Сейчас конфликт не ограничивается только географией Украины, это геополитический конфликт, который включает в себя элементы цивилизационного конфликта.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
12:10
На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКСВ ЮАР проходит саммит БРИКС. Его итогом может стать решение о присоединении к организации десятка новых стран, что сделает союз мощным экономическим и военно-политическим полюсом
Звучат предложения ввести новую валюту в рамках БРИКС, новые системы денежных переводов. Но крепкая связь экономики США и Китая мешает Пекину отходить ускоренным шагом от долларовой системы. Но активизируются процессы, когда торговля должна идти на 70% в национальных валютах.
Это ослабит доминирование США в мировой экономике и развивает собственную экономику этих стран.
- Мы много говорим о формировании многополярного мира, но не приведет ли это к созданию альтернативного Западу нового центра силы, как это было времена холодной войны? То есть глобальный Запад с пошатнувшимися позициями с одной стороны, с другой - новый мировой гегемон, глобальный Восток или Китай
- Не соглашусь с этим. Ни Китай, ни Россия, ни Индия не стремятся к доминированию, потому что это не совпадает национальными интересами. Именно Запад пытается подавать такую картину, о которой вы говорите.
США идут по пути создания военно-политических коалиций. Мы это видим на примере AUKUS, организации, которая направлена против Китая.
США пытаются представить это так, что Китай будет доминировать и многополярный мир не получится. Они акцентируют внимание на том, что Россия проигрывает в своих интересах перед Китаем. Но хотя американцы работают в информационном поле, экономические и геостратегические процессы идут в совсем другом направлении.
- А почему бы странам, которые не хотят идти на поводу у Запада, не создать свой военно-политический союз по образцу Варшавского договора, который противостоял НАТО? Есть ли необходимость в этом?
- Это тоже очень важный вопрос. Китай и Россия не рассматривают именно военную коалицию. Варшавский договор — это чисто военный блок. Ни Россия, ни Китай не стремятся к тому, чтобы перейти к прямому конфликту с западом. У каждого из этих субъектов достаточно вооруженных сил для защиты своих интересов.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 22:34
БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?Завершающийся саммит БРИКС мог стать саммитом противоречий. Но не стал. Накануне встречи в Йоханесбурге жёстко за расширение БРИКС выступал Китай, однозначно против были Индия и Бразилия, Россия не стремилась к публичному определению своей позиции, но российские СМИ активно расширение БРИКС пропагандировали, ну и, наконец, ЮАР поддерживала Китай.
Мы идем к формированию нового мира, который должен минимизировать военные силы по всему миру. США пытаются представить БРИКС как военный блок, но акценты будут делаться на экономике, культуре и здравоохранении, на том, что касается блага человека.
 
ИнтервьюконфликтУкраинаБРИКССШАAUKUSНАТОИндияКитайСаудовская АравияВладимир ЗеленскийАммар Канах
 
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