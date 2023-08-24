https://ukraina.ru/20230824/1048912545.html

Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США

Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США - 24.08.2023 Украина.ру

Аммар Канах: БРИКС разрушит гегемонию США

Страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, это не мешает развиваться экономическим связям, считает кандидат политических наук Омар Канах

2023-08-24T14:57

2023-08-24T14:57

2023-08-24T14:57

интервью

конфликт

украина

брикс

сша

aukus

нато

индия

китай

саудовская аравия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о решении пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ.- Аммар, в начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждались неприемлемые с точки зрения условия мира на Украине, так называемый мирный план Зеленского. Ведут ли саудиты двойную игру?- Когда мы смотрим на партнерство Саудовской Аравии с западным миром и особенно ее стратегические отношения с США, это, конечно, вызывает много вопросов. Но сейчас мы движемся к многополярному миру, и Саудовская Аравия, и Иран сознают эти изменения геополитической системы. Мы наблюдаем трансформацию этой системы и для каждого из этих субъектов настало время выбирать партнера, что касается экономики и долларовой системы.Главное для США в прошлые времена во взаимоотношениях с любым партнёром – это доминирование в политических решениях, полный контроль над экономикой. А это уже никого не устраивает и приводит к усилению роли новых геополитических субъектов, я имею в виду Китай, Индию и Россию.Поэтому я не думаю, что позицию саудитов можно охарактеризовать как двойную игру, это естественная трансформация, которая будет выгодна Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Ирану. Именно ближневосточному региону, страны которого становятся членами БРИКС.- Как быть с тем, что в составе БРИКС находятся страны с разными политическими интересами? Например, Индия и Китай, а главный торговый партнер Бразилии – США. Как они будут уживаться?- Это очень хороший вопрос. БРИКС изначально был частично построен на противоречиях. Основатели БРИКС – Индия, Россия, Китай. Вместе с тем понятно, сколько политических противоречий между Китаем и Индией.Но эта коалиция не военно-политическая, а экономическая, поэтому здесь каждый из субъектов соблюдает свои интересы. Действительно, после тяжелого опыта с западной экономикой очевидно, что нужно откладывать все территориальные конфликты. Существуют расширенные форматы, которые не обязуют ни одного из субъектов следовать чей-то политической линии.Например, страны-члены БРИКС нейтрально относятся к российской спецоперации на Украине, но это не мешает развиваться. Я считаю, что это первый реальный шаг к выстраиванию многополярного мира, который не соответствует геостратегическим интересам США.- Запад попытался ограничить Россию множеством санкций после начала СВО, а БРИКС – это, в основном, экономический союз. Насколько санкционное давление затруднит сотрудничество с Россией другим странам объединения?- Санкционное давление на Россию облегчили именно страны БРИКС. Индия и Китай отказались входить в односторонние санкции против России. Это стало следствием не только хороших отношений, но и глубокого понимания того, что мир стоит на пороге новой системы.Сейчас процессы торговли и экономики переходят с морских форм на сухопутные. Это то, что совпадает с интересами Китая. Сейчас конфликт не ограничивается только географией Украины, это геополитический конфликт, который включает в себя элементы цивилизационного конфликта.Звучат предложения ввести новую валюту в рамках БРИКС, новые системы денежных переводов. Но крепкая связь экономики США и Китая мешает Пекину отходить ускоренным шагом от долларовой системы. Но активизируются процессы, когда торговля должна идти на 70% в национальных валютах. Это ослабит доминирование США в мировой экономике и развивает собственную экономику этих стран.- Мы много говорим о формировании многополярного мира, но не приведет ли это к созданию альтернативного Западу нового центра силы, как это было времена холодной войны? То есть глобальный Запад с пошатнувшимися позициями с одной стороны, с другой - новый мировой гегемон, глобальный Восток или Китай- Не соглашусь с этим. Ни Китай, ни Россия, ни Индия не стремятся к доминированию, потому что это не совпадает национальными интересами. Именно Запад пытается подавать такую картину, о которой вы говорите. США идут по пути создания военно-политических коалиций. Мы это видим на примере AUKUS, организации, которая направлена против Китая.США пытаются представить это так, что Китай будет доминировать и многополярный мир не получится. Они акцентируют внимание на том, что Россия проигрывает в своих интересах перед Китаем. Но хотя американцы работают в информационном поле, экономические и геостратегические процессы идут в совсем другом направлении.- А почему бы странам, которые не хотят идти на поводу у Запада, не создать свой военно-политический союз по образцу Варшавского договора, который противостоял НАТО? Есть ли необходимость в этом?- Это тоже очень важный вопрос. Китай и Россия не рассматривают именно военную коалицию. Варшавский договор — это чисто военный блок. Ни Россия, ни Китай не стремятся к тому, чтобы перейти к прямому конфликту с западом. У каждого из этих субъектов достаточно вооруженных сил для защиты своих интересов.Мы идем к формированию нового мира, который должен минимизировать военные силы по всему миру. США пытаются представить БРИКС как военный блок, но акценты будут делаться на экономике, культуре и здравоохранении, на том, что касается блага человека.

https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html

https://ukraina.ru/20230824/1048907103.html

https://ukraina.ru/20230823/1048897647.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, конфликт, украина, брикс, сша, aukus, нато, индия, китай, саудовская аравия, владимир зеленский, аммар канах