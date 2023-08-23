https://ukraina.ru/20230823/1048897647.html

БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?

БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение? - 23.08.2023 Украина.ру

БРИКС сохранил единство: есть принципы, будет ли расширение?

Завершающийся саммит БРИКС мог стать саммитом противоречий. Но не стал. Накануне встречи в Йоханесбурге жёстко за расширение БРИКС выступал Китай, однозначно против были Индия и Бразилия, Россия не стремилась к публичному определению своей позиции, но российские СМИ активно расширение БРИКС пропагандировали, ну и, наконец, ЮАР поддерживала Китай.

2023-08-23T22:34

2023-08-23T22:34

2023-08-23T22:34

эксклюзив

зарубежье

брикс

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Обращаю внимание, что из всех стран БРИКС накануне встречи однозначно за инициативу Пекина выступала только находящаяся в перманентном кризисе ЮАР. Россия решение резервировала, не мешая прессе, которая всегда страдает гигантоманией, строить наполеоновские планы. Ещё два влиятельных члена БРИКС были однозначно против.Однако, в первый же день саммита выяснилось, что Индия уже поддерживает Китай. Россия тоже поддержала расширение. В такой ситуации Бразилии деваться было некуда и… был принят документ в котором излагаются принципы расширения группы. Принят, но пока не опубликован. Хоть, как правило, такие документы придаются гласности сразу. В них нет ничего секретного, наоборот, они призваны ориентировать претендентов на членство относительно пути, который им предстоит преодолеть.Не думаю, что БРИКС будет играть в игру "правила есть, но мы вам их не покажем". Это было бы глупо. Значит заявленный документ скоро должен быть предан гласности. Задержка может быть вызвана двумя причинами:· не все позиции окончательно согласованы: есть мелкие разночтения, которые решено быстро устранить в рабочем порядке;· кому-то из участников понадобилось время, чтобы объяснить своим союзникам, которым был обещан быстрый приём в БРИКС, почему надо будет подождать.Решение саммита можно назвать компромиссным: организация будет расширяться, но не прямо сейчас и на определённых условиях, а не просто по принципу "хочу видеть в БРИКС побольше своих друзей". Тем не менее, решение о расширении принято и это можно считать серьёзной победой китайской дипломатии, особенно рьяно расширение лоббировавшей. Дальнейшее – дело времени, а не принципа. Постепенно (но достаточно быстро) расширение БРИКС состоится.В связи с этим неплохо бы посмотреть, кто потенциально может стать новыми членами организации. Накануне саммита 2023 года министр иностранных дел ЮАР утвердил список из 23 стран, официально подавших заявки в БРИКС. То есть, потенциально аббревиатура может расшириться до 28 букв и станет напоминать имя какого-то африканского вождя.Сам список тоже пока не опубликован, но, начиная с мая 2022 года, когда министр иностранных дел Китая Ван И предложил расширить состав группы БРИКС, в прессу несколько раз попадала информация о странах, подавших заявки. На сегодня, в хронологическом порядке, информация о заявках выглядит так: Аргентина, Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, ОАЭ, Бангладеш, Эфиопия, Белоруссия, Венесуэла (это страны, передавшие официальные заявки). Кроме части из них, на встрече по подготовке текущего саммита, которая состоялась в июне 2023 года присутствовали Габон, Демократическая Республика Конго (ДРК), Индонезия, Казахстан, Коморские Острова и Куба.Итого, имеем список из 18 потенциальных кандидатов. Он достаточно представителен, чтобы пренебречь пятью неизвестными. Что можно сказать о списке?Саудовская Аравия потенциально может увеличить финансовый ресурс банка БРИКС. Но с учётом последних проблем королевства, вызвавших сокращение доходов и ростом расходов, не факт, что её вклад окажется настолько весом, насколько ожидается. Кроме того, США, до сих пор обладающие серьёзным (хоть и уменьшившимся) влиянием на саудовскую политику, могут попытаться использовать её, в качестве троянского коня в БРИКС.То же самое касается Турции, которая, хоть и имеет с США серьёзные противоречия – всё же член НАТО и пока не намерена открыто рвать с коллективным Западом. Скорее Стамбул использует членство в БРИКС для укрепления своей политики маневрирования. Кроме того, у Турции противоречия в Ливии с Россией и Египтом, а в Сирии с Россией.Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Иран дают БРИКС контроль над стратегически важным Персидским заливом. Но они не очень дружат между собой, в том числе, неизвестно чем закончится только начавшееся робкое улучшение отношении Саудовской Аравии и Ирана.Индонезия – динамично развивающаяся экономика и крупнейшее исламское государство. Но она традиционно опасается усиления китайского влияния в АТР поэтому позитивно относится к политике Запада по сдерживанию Китая, хоть и не стремится втягиваться в конфликт с Пекином лично.Казахстан и Белоруссия – партнёры России по ЕАЭС (Белоруссия также входит в состав единого государства с Россией). Тем не менее, и Астана, и Минск ревниво относятся к своему суверенитету (в том числе и экономическому) и пытаются использовать любую возможность для балансирования российского влияния на постсоветском пространстве.Аргентина только что вступила в очередной глубокий кризис, связанный с её традиционной, ориентированной на США, финансовой политикой. В городах хозяйничают банды мародёров. Через некоторое время ситуация успокоится, но подобные кризисы случаются в этой стране с завидным постоянством.Бангладеш, Эфиопия, ДРК и Коморские острова – нищие нестабильные страны с непредсказуемым будущим. Куба вступила в период реформ, которые неизвестно, чем закончатся. На данном этапе она может рассматриваться как достаточно серьёзный союзник России и Китая, но в дальнейшем за её ориентацию, возможно, придётся побороться.Венесуэла и Алжир – слаборазвитые, сырьевые нефтяные экономики, периодически переживающие политическую дестабилизацию, а также имеющие проблемы с обеспечением внешней безопасности.Габон – достаточно устойчивое в политическом плане и одно из наиболее стабильных экономически государств чёрной Африки. Имеет неплохой потенциал развития. Но и там в 2019 году была попытка военного путча. Нуждается в инвестициях и обеспечении внешней безопасности.В сухом остатке. С точки зрения экономических интересов, БРИКС целесообразно расширяться за счёт монархий Залива, Ирана, Алжира, Венесуэлы, Индонезии, Габона. С точки зрения политической, интерес представляют Саудовская Аравия, Иран, Египет, Индонезия, Габон, Куба, Казахстан и Белоруссия. Меньше всего проблем для России и Китая, а также для устойчивости отношений внутри БРИКС вызовет присоединение Ирана, Египта и Габона.Однозначными лидерами в вопросе цена/качество являются Иран и Габон.Можно ли выписать правила так, чтобы они играли в пользу Тегерана и Либревиля, и при этом никого не обидеть? Сомнительно.Теперь БРИКС стоит перед перспективой борьбы первой пятёрки членов за то, чтобы при приёме новых соблюдался баланс их интересов. Естественно, будут делаться попытки перетащить на свою сторону принятых клиентов другого члена БРИКС, что вряд ли укрепит доверие внутри организации.Самое же, с моей точки зрения, неприятное, что в БРИКС ещё не сформировано большинство организационных структур и не выработаны окончательные правила её работы. Если с этим не поторопиться, то новые члены, которых примут, если не на следующем саммите, так через один, получат возможность не принимать уже существующие правила, но участвовать в их выработке, что усложнит общую работу и может ослабить позиции некоторых членов первой пятёрки.В общем, раз процесс расширения де факто запущен и остановить его уже нельзя, необходимо проявлять сугубую бдительность и осторожность при приёме новых членов и уж точно лучше не гнаться за количеством. Можно начать прямо с Габона. Заодно макроновской Франции ещё одну проблему создадим.

https://ukraina.ru/20230820/1048813055.html

https://ukraina.ru/20230823/1048880227.html

https://ukraina.ru/20230823/1048867500.html

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эксклюзив, зарубежье, брикс