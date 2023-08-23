https://ukraina.ru/20230823/1048867500.html

Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решения конфликта на Украине и будущем БРИКС

Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решения конфликта на Украине и будущем БРИКС - 23.08.2023 Украина.ру

Алексей Зубец о вьетнамском сценарии для решения конфликта на Украине и будущем БРИКС

Братьями украинцы и россияне, может, и не станут, но раны, вызванные этой войной, загладятся гораздо быстрее, чем принято думать, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-08-23T04:14

2023-08-23T04:14

2023-08-23T04:14

интервью

алексей зубец

украина

брикс

саммит

юар

всу

минские соглашения

мвф

киево-печерская лавра

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В Йоханнесбурге (ЮАР) стартовал 15 саммит межгосударственного объединения БРИКС. Financial Times ранее писала, что Китай якобы может призвать БРИКС стать соперником G7. Глава МИД России Сергей Лавров же полагает, что у объединения нет цели стать "новым коллективным гегемоном", но оно может сыграть роль "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".- Алексей Николаевич, как судьбу этой организации видите вы?- Я, скорее, согласен с Лавровым. БРИКС – это союз, который придумали в американском банке Goldman Sachs в 2001 году. Страны БРИКС имеют совершенно разные интересы. С одной стороны, Бразилия, у которой главный торговый партнер Америка, куда она поставляет большой объем продукции. С другой, Индия. У которой США – стратегический союзник в противостоянии с Китаем. Есть ЮАР, у которой не столько США, сколько Европа главный партнер. То есть лебедь, рак и щука.Если бы это объединение шло снизу, а не сверху, то, наверно, в этот союз вошел бы другой состав стран. БРИКС – это умозрительное объединение, у которого нет серьезного политического будущего, если страны внутри не договорятся. Захочет ли Индия поддерживать китайскую гегемонию в противостоянии с США? Скорее, нет. Захочет ли в эти игры ввязываться Южная Африка? Тоже нет.Кто собирается туда войти? Очень удивлюсь, если Индия допустит расширение БРИКС путем включения туда стран с прокитайской позицией. Поэтому расширение БРИКС – процесс двухскоростной. БРИКС останется союзом пяти государств, а расширяться будут экономические организации, созданные вокруг БРИКС.Вероятно, в банк БРИКС будет входить большее количество стран, но при этом они не будут членами союза. И России при этом не будет иметь решающего права голоса. Оно будет у Индии и Китая.- Шаткая получается опора для нового миропорядка…- БРИКС не будет основой нового миропорядка, потому что эти страны имеют разные экономические и политические интересы. А вот банк БРИКС вполне может сыграть роль МВФ. Такие организации будут выстраивать на китайские деньги новые инвестиционные проекты по всему миру.- Многолетний консультант Пентагона Эдвард Люттвак утверждает, что общая численность ВСУ может достигать 3 миллионов. По его словам, Украина мола бы победить Россию в войне на истощение. Возможно ли это?- Нет никаких трех миллионов на Украине для мобилизации в армию. Сейчас там живут 20 миллионов человек. Мировой опыт показывает, что больше 10% населения в армию мобилизовать нельзя. Большая часть из них уже мобилизована, то есть из двух миллионов остается один. Российский мобилизационный потенциал до сих пор не использован. Россия обходится добровольцами.Мобилизационные потенциалы Украины и России не сопоставимы. Во-вторых, финансовая помощь Украине будет сокращаться. Байден запросил для Украины на следующий год 20 млрд долларов, Украина просила 40.Предполагается, что разницу оплатят европейцы. Захотят ли они платить за Украину – большой вопрос. Скорее нет, чем да. В Европе всем понятно, что Украина их шантажирует. Если еще полгода назад на Западе считали, что Украина победит, то сейчас там нет ни одного серьёзного аналитического центра или СМИ, который бы прогнозировал победу Украины. Это очевидно, потому что у ВСУ нет преимущества ни в воздухе, ни на земле. Выход из ситуации – мир, который достигается перекрытием крана. То есть Украину без денег не оставят, но посадят на половинный паек финансирования.У Украины нет возможности сформировать новую армию. В основном, там остались люди старших возрастов. Военные специалисты говорят, что среди тех, кому за 40 смертность кратно выше, чем среди тех, кому 20-30: не та реакция, не те физические кондиции.Наверно, можно набрать в армию еще миллион человек, но это вызовет страшное напряжение внутри. Революцию 17-го года в России сделали крестьяне, которых насильно мобилизовали для войны в 18-м году. Их собрали в гарнизоны, но они не захотели ехать на фронт и устроили революцию. Так что массовая мобилизация на Украине невозможна, потому что это неприемлемо с точки зрения общественных настроений.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что коллапс Украины будет прекрасной возможностью обеспечить зону безопасности по Днепру и занять Киев, который станет российским городом. А как быть с населением Центральной Украины, которое мало того, что заражено русофобской пропагандой, так и после больших потерь ВСУ на фронте вряд ли будет симпатизировать российским властям?- Есть пример Вьетнама. Страна, которая катастрофически пострадала от столкновения с Америкой. Сегодня это вполне проамериканская страна с серьезными проамериканскими настроениями. Потому что Америка сумела обеспечить во Вьетнаме приемлемое качество жизни. США наладили отношения с Вьетнамом, принесли туда производство, обеспечили нормальный уровень развития экономики. Спустя 50 лет после окончания войны во Вьетнаме сменились два поколения и там вполне благоприятные отношения с американцами. Путь Украины будет проще, чем путь Вьетнама, потому что вьетнамцы и американцы – две разные культуры.Чтобы сменить настроения ума, наверно, надо будет дать возможность большей части населения уехать, создать условия для отъезда в Европу. Если они хотят ходить в вышиванке, танцевать гопак, это их право. А тем, кто останется, надо создать более высокое качество жизни, чтобы лет через 20 эта война превратилась в кошмарный сон и большую ошибку.То есть это информационная работа, объяснение, почему Россия была вынуждена начать СВО, что это не самодурство отдельных людей, а результат предшествующей политики Украины, нежелание выполнять Минские соглашения украинскими политиками, которых выбрал украинский народ. То есть прямая ответственность народа за то, что произошло.Когда нам рассказывают, что никогда мы не станем братьями, я очень скептически к этим заявлениям отношусь. Братьями, может, и не станем, но раны, вызванные этой войной, загладятся гораздо быстрее, чем принято считать. Лет через 10 эти противоречия удастся перекрыть за счет более высокого уровня жизни и экономического развития территорий, которые будут присоединены к России.Ну а то, что целью является не сам Киев, а Киево-Печерская лавра, то здесь вариантов как не было, так и нет. Россия должна закончить конфликт восстановлением канонического православия в Киево-Печерской лавре.- Сейчас в России раздаются призывы о введении всеобщей военной подготовки. Существует ли запрос в обществе на мобилизацию всех усилий ради победы в войне? Что говорит социология?- Нет, большинство россиян хочет мира и прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. Социология показывает, что население в своем значительном большинстве поддерживает идею присоединения русскоязычных восточных и южных территорий к России. Остановить войну и отойти на границы до 24 февраля 2022 года – таких людей всего несколько процентов. Все остальные за то, чтобы остановить войну, но вернуть территории, которые были отрезаны большевиками в начале 20 века.Что касается начальной военной подготовки, то современная война – высокотехнологичная, и подготовка солдата требует нескольких лет, и НВП эту проблему не решит, но социальный мир в головах людей подорвет, потому что будет постоянно напоминать о войне.Поэтому с военной точки зрения это решение бессмысленно, а с точки зрения социальной – вредное. А вот увлечение беспилотниками вполне можно превратить в спорт со школьной скамьи. Потом эти школьники могут стать операторами боевых дронов. Это гораздо более полезное занятие, чем сборка и разборка автомата.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html

https://ukraina.ru/20230822/1048850759.html

https://ukraina.ru/20230822/1048852349.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, алексей зубец, украина, брикс, саммит, юар, всу, минские соглашения, мвф, киево-печерская лавра, дроны