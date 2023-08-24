Красную площадь закрыли для посетителей
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКуранты на Спасской башне Московского Кремля
Главную площадь российской столицы временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщили в четверг в телеграм-канале "Исторического музея"
"Сегодня Красная площадь будет закрыта", — говорится в посте.
Посетители смогут зайти в музей через вход у памятника маршалу Георгию Жукову. Однако музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор в этот день будут закрыты.
В связи с чем Красная площадь не будет доступна для посетителей 24 августа, не объясняется.
В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Украина 24 августа празднует День независимости. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в этот день страна перевела все силовые ведомства на усиленный режим работы.
Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усилили работу на День независимости Украины.
09:30Украина: 32 года независимой деградацииПоначалу днём независимости Украины было назначено 16 июля. 24 августа пришло полугодом позже. А могло бы быть и первое декабря. В каждый из этих дней независимость Украины кем-то декларировалась, провозглашалась или подтверждалась. Но все эти события произошли в 1991 году. Так что сегодня независимой Украине 32 года.