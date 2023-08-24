Красную площадь закрыли для посетителей - 24.08.2023 Украина.ру
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Красную площадь закрыли для посетителей
Красную площадь закрыли для посетителей - 24.08.2023 Украина.ру
Красную площадь закрыли для посетителей
Главную площадь российской столицы временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщили в четверг в телеграм-канале "Исторического музея"
2023-08-24T10:22
2023-08-24T10:22
независимость
украина
красная площадь
новости
посетитель
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"Сегодня Красная площадь будет закрыта", — говорится в посте.Посетители смогут зайти в музей через вход у памятника маршалу Георгию Жукову. Однако музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор в этот день будут закрыты.В связи с чем Красная площадь не будет доступна для посетителей 24 августа, не объясняется.В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.Украина 24 августа празднует День независимости. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в этот день страна перевела все силовые ведомства на усиленный режим работы.Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усилили работу на День независимости Украины.
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независимость, украина, красная площадь, новости, посетитель
независимость, Украина, Красная площадь, Новости, посетитель

Красную площадь закрыли для посетителей

10:22 24.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКуранты на Спасской башне Московского Кремля
Куранты на Спасской башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Главную площадь российской столицы временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщили в четверг в телеграм-канале "Исторического музея"
"Сегодня Красная площадь будет закрыта", — говорится в посте.
Посетители смогут зайти в музей через вход у памятника маршалу Георгию Жукову. Однако музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор в этот день будут закрыты.
В связи с чем Красная площадь не будет доступна для посетителей 24 августа, не объясняется.
В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Украина 24 августа празднует День независимости. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в этот день страна перевела все силовые ведомства на усиленный режим работы.
Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усилили работу на День независимости Украины.
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
09:30
Украина: 32 года независимой деградацииПоначалу днём независимости Украины было назначено 16 июля. 24 августа пришло полугодом позже. А могло бы быть и первое декабря. В каждый из этих дней независимость Украины кем-то декларировалась, провозглашалась или подтверждалась. Но все эти события произошли в 1991 году. Так что сегодня независимой Украине 32 года.
 
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