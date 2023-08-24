https://ukraina.ru/20230824/1048904079.html

Красную площадь закрыли для посетителей

Красную площадь закрыли для посетителей - 24.08.2023 Украина.ру

Красную площадь закрыли для посетителей

Главную площадь российской столицы временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщили в четверг в телеграм-канале "Исторического музея"

2023-08-24T10:22

2023-08-24T10:22

2023-08-24T10:22

независимость

украина

красная площадь

новости

посетитель

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"Сегодня Красная площадь будет закрыта", — говорится в посте.Посетители смогут зайти в музей через вход у памятника маршалу Георгию Жукову. Однако музейный магазин на Никольской улице и Покровский собор в этот день будут закрыты.В связи с чем Красная площадь не будет доступна для посетителей 24 августа, не объясняется.В последний раз главную площадь Москвы закрывали с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.Украина 24 августа празднует День независимости. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в этот день страна перевела все силовые ведомства на усиленный режим работы.Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что МВД и МЧС Москвы также усилили работу на День независимости Украины.

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независимость, украина, красная площадь, новости, посетитель