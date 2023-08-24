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"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетов
"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетов - 24.08.2023 Украина.ру
"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетов
Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал 24 августа в соцсети Х
2023-08-24T09:23
2023-08-24T09:23
2023-08-24T09:23
джо байден
сша
зарубежье
дональд трамп
новости
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Журналист задал вопрос, сможет ли Байден "дотянуть" до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента."Я не думаю, что он достигнет ворот", - ответил Трамп.По его словам, Байден слаб по всем параметрам.Байден стал старейшим президентом в истории США, сейчас ему 80 лет, Трампу 77 лет.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, дональд трамп, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, Дональд Трамп, Новости
"Слаб телом и разумом": Трамп списал Байдена со счетов
Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал 24 августа в соцсети Х
Журналист задал вопрос, сможет ли Байден "дотянуть" до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента.
"Я не думаю, что он достигнет ворот", - ответил Трамп.
По его словам, Байден слаб по всем параметрам.
"Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен. <...> Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли… На пляже он не может поднять шезлонг… На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно", - сказал политик.
Байден стал старейшим президентом в истории США, сейчас ему 80 лет, Трампу 77 лет.