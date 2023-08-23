https://ukraina.ru/20230823/1048889488.html

Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась

Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась - 23.08.2023 Украина.ру

Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась

Украинцы берут все больше микрокредитов, но размер займов уменьшается. К такому выводу пришли журналисты издания "Политика страны", изучившие данные сервиса мониторинга Опендатабот

2023-08-23T15:30

2023-08-23T15:30

2023-08-23T15:30

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Оказалось, что первые шесть месяцев текущего года было выдано 3,9 миллионов микрокредитов на сумму в 18,4 миллиарда гривен (46,9 млрд руб.)При этом за весь 2022 год украинцы взяли в микрофинансовых организациях ссуд в общей сложности на 23,9 миллиарда гривен (60,9 млрд руб.).А вот размер среднего кредита стал меньше. Сейчас это 4564 гривен (11636 руб.), а в первом квартале средняя сумма займа составляла 4931 гривен (12572 руб.)

https://ukraina.ru/20230823/1048886678.html

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