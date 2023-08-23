Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась - 23.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230823/1048889488.html
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась - 23.08.2023 Украина.ру
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
Украинцы берут все больше микрокредитов, но размер займов уменьшается. К такому выводу пришли журналисты издания "Политика страны", изучившие данные сервиса мониторинга Опендатабот
2023-08-23T15:30
2023-08-23T15:30
новости
новости украины
украина
кредиты
микрозаймы
микрокредиты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888498_0:195:3147:1965_1920x0_80_0_0_d40fb47f671bba04cb79c8b99a066f7d.jpg
Оказалось, что первые шесть месяцев текущего года было выдано 3,9 миллионов микрокредитов на сумму в 18,4 миллиарда гривен (46,9 млрд руб.)При этом за весь 2022 год украинцы взяли в микрофинансовых организациях ссуд в общей сложности на 23,9 миллиарда гривен (60,9 млрд руб.).А вот размер среднего кредита стал меньше. Сейчас это 4564 гривен (11636 руб.), а в первом квартале средняя сумма займа составляла 4931 гривен (12572 руб.)
https://ukraina.ru/20230823/1048886678.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888498_434:0:3147:2035_1920x0_80_0_0_daa5e209c77e7b0f454ee979b8e95ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, кредиты, микрозаймы, микрокредиты
Новости, Новости Украины, Украина, кредиты, микрозаймы, микрокредиты

Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась

15:30 23.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке Запорожской области
Продажа лекарств в аптеке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинцы берут все больше микрокредитов, но размер займов уменьшается. К такому выводу пришли журналисты издания "Политика страны", изучившие данные сервиса мониторинга Опендатабот
Оказалось, что первые шесть месяцев текущего года было выдано 3,9 миллионов микрокредитов на сумму в 18,4 миллиарда гривен (46,9 млрд руб.)
При этом за весь 2022 год украинцы взяли в микрофинансовых организациях ссуд в общей сложности на 23,9 миллиарда гривен (60,9 млрд руб.).
А вот размер среднего кредита стал меньше. Сейчас это 4564 гривен (11636 руб.), а в первом квартале средняя сумма займа составляла 4931 гривен (12572 руб.)
14:00
"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника Жительница села Жванец Хмельницкой области, муж которой погиб на фронте, отправилась в Крестных ход до Почаева. С собой взяла фото супруга и украинский флаг, полученный от президента. Однако в пути услышала от №патриотов" не слова благодарности, а проклятия.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинакредитымикрозаймымикрокредиты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа
16:04Украинская певица пообещала "сжечь свой дом, чтобы русским не досталось"
15:50В Швейцарии отказались менять нейтралитет на НАТО
15:39Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море
15:30На Украине депутат за взятки помогал военкомам и солдатам избежать отправки на передовую
15:30Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
15:28Зеленский пожаловался, что ВСУ на фонте тормозят российские минные поля
15:24Гордость и грусть. Что украинцы рассказали социологам перед Днём Независимости
15:06"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16
15:03Возьмем все, что летает. Зеленский готов взять F-18, которые списывает Финляндия
14:53Колташов о саммите БРИКС, спасении рубля и ненужном украинском зерне. Видео
14:42Премьер Польши обвинил белорусов в нападении на пограничников
14:41Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ
14:38Сара Вагенкнехт: Поставки F-16 затянут конфликт до тех пор, пока не кончатся украинцы
14:00"Настоящая украинская благодарность": "патриоты" поглумились над вдовой убитого всушника
14:00Путин назвал главную причину украинского кризиса
13:41Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании украинского кризиса
13:35После изнасилования девочки: двух украинских беженок жестоко избили в Чехии
13:32Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов
13:29Внешне не понравилась. Во Львове вандалы пытались сжечь женскую скульптуру
Лента новостейМолния