https://ukraina.ru/20230823/1048889488.html
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась - 23.08.2023 Украина.ру
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
Украинцы берут все больше микрокредитов, но размер займов уменьшается. К такому выводу пришли журналисты издания "Политика страны", изучившие данные сервиса мониторинга Опендатабот
2023-08-23T15:30
2023-08-23T15:30
2023-08-23T15:30
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Оказалось, что первые шесть месяцев текущего года было выдано 3,9 миллионов микрокредитов на сумму в 18,4 миллиарда гривен (46,9 млрд руб.)При этом за весь 2022 год украинцы взяли в микрофинансовых организациях ссуд в общей сложности на 23,9 миллиарда гривен (60,9 млрд руб.).А вот размер среднего кредита стал меньше. Сейчас это 4564 гривен (11636 руб.), а в первом квартале средняя сумма займа составляла 4931 гривен (12572 руб.)
https://ukraina.ru/20230823/1048886678.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, кредиты, микрозаймы, микрокредиты
Новости, Новости Украины, Украина, кредиты, микрозаймы, микрокредиты
Украинцы чаще берут микрозаймы, средняя сумма кредитов тоже изменилась
Украинцы берут все больше микрокредитов, но размер займов уменьшается. К такому выводу пришли журналисты издания "Политика страны", изучившие данные сервиса мониторинга Опендатабот