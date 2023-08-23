https://ukraina.ru/20230823/1048881578.html

Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба

Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба - 23.08.2023 Украина.ру

Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба

Два человека незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись... Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T12:12

2023-08-23T12:12

2023-08-23T12:12

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Два человека незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись. Об этом 23 августа сообщил представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.По словам литовского пограничника, незаконно проникшие на территории Литвы неизвестные белорусы отрубили столбы и ушли с места происшествия."Сейчас ведутся восстановительные работы, участок контролируется, контроль обеспечивается другими средствами, граница охраняется", - заявил BNS Гедрюс Мишутис.По его словам, этот участок границы особо уязвим, так как из-за природных условий физические барьеры там не установлены."Эти два человека нацелились на эти две камеры, у них были аккумуляторные режущие инструменты, и они разрезали две колонны, на которых были камеры наблюдения, покрывающие весь периметр“, – рассказал Мишутис.По факту незаконного перехода государственной границы и повреждения имущества было начато досудебное расследование.Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

https://ukraina.ru/20230811/1048606919.html

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новости, литва, белоруссия, граница