Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба - 23.08.2023 Украина.ру
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Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба
Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба - 23.08.2023 Украина.ру
Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба
Два человека незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись... Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T12:12
2023-08-23T12:12
новости
литва
белоруссия
граница
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Два человека незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись. Об этом 23 августа сообщил представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.По словам литовского пограничника, незаконно проникшие на территории Литвы неизвестные белорусы отрубили столбы и ушли с места происшествия."Сейчас ведутся восстановительные работы, участок контролируется, контроль обеспечивается другими средствами, граница охраняется", - заявил BNS Гедрюс Мишутис.По его словам, этот участок границы особо уязвим, так как из-за природных условий физические барьеры там не установлены."Эти два человека нацелились на эти две камеры, у них были аккумуляторные режущие инструменты, и они разрезали две колонны, на которых были камеры наблюдения, покрывающие весь периметр“, – рассказал Мишутис.По факту незаконного перехода государственной границы и повреждения имущества было начато досудебное расследование.Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.
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новости, литва, белоруссия, граница
Новости, Литва, Белоруссия, граница

Два белоруса проникли в Литву, срезали два столба с камерами и скрылись - пограничная служба

12:12 23.08.2023
 
© gpk.gov.by
© gpk.gov.by
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Два человека незаконно пересекли границу с Литвой в районе заповедника Чяпкяляй, перерезали два столба с камерами наблюдения на пограничном участке и скрылись. Об этом 23 августа сообщил представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.
По словам литовского пограничника, незаконно проникшие на территории Литвы неизвестные белорусы отрубили столбы и ушли с места происшествия.
"Сейчас ведутся восстановительные работы, участок контролируется, контроль обеспечивается другими средствами, граница охраняется", - заявил BNS Гедрюс Мишутис.
По его словам, этот участок границы особо уязвим, так как из-за природных условий физические барьеры там не установлены.
"Эти два человека нацелились на эти две камеры, у них были аккумуляторные режущие инструменты, и они разрезали две колонны, на которых были камеры наблюдения, покрывающие весь периметр“, – рассказал Мишутис.
По факту незаконного перехода государственной границы и повреждения имущества было начато досудебное расследование.
Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 06:15
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