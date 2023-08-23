"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии - 23.08.2023 Украина.ру
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"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии
"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии - 23.08.2023 Украина.ру
"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии
Президент России Владимир Путин провел ночную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, затем он принял врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает 23 августа телеграм-канал "Кремль. Новости"
2023-08-23T09:10
2023-08-23T09:10
владимир путин
евгений балицкий
леонид пасечник
новости
всу
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Пасечник рассказал главе государства о напряженной, но довольно стабильной обстановке на территории ЛНР.Он отметил, что напряженность обусловлена тем, что "на какой-то части территории республики и в непосредственной близости — линия боевого соприкосновения, где идет, в общем-то, полноценная война".Путин сказал Пасечнику, что ВСУ толкают своих солдат "вперед под минные поля, под наши артиллерийские удары".Президент отметил "скромные доходы людей и рост цен" в ЛНР, но выразил уверенность, что власти ЛНР смогут решить эти проблемы, наравне с восстановлением жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.В свою очередь Балицкий на встрече поблагодарил главу государства за майское решение начать переселение людей из прифронтовой части области на фоне усиления обстрелов. Также врио главы региона отметил высокий уровень поддержки президента в области.
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владимир путин, евгений балицкий, леонид пасечник, новости, всу
Владимир Путин, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Новости, ВСУ

"Будто не их граждане": Путина потрясло отношение киевских властей к собственной армии

09:10 23.08.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин провел ночную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, затем он принял врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает 23 августа телеграм-канал "Кремль. Новости"
Пасечник рассказал главе государства о напряженной, но довольно стабильной обстановке на территории ЛНР.
Он отметил, что напряженность обусловлена тем, что "на какой-то части территории республики и в непосредственной близости — линия боевого соприкосновения, где идет, в общем-то, полноценная война".

Путин сказал Пасечнику, что ВСУ толкают своих солдат "вперед под минные поля, под наши артиллерийские удары".

"Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе. Но это их дела и их проблемы", — заключил он.

Президент отметил "скромные доходы людей и рост цен" в ЛНР, но выразил уверенность, что власти ЛНР смогут решить эти проблемы, наравне с восстановлением жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.
В свою очередь Балицкий на встрече поблагодарил главу государства за майское решение начать переселение людей из прифронтовой части области на фоне усиления обстрелов. Также врио главы региона отметил высокий уровень поддержки президента в области.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 13:22
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Владимир ПутинЕвгений БалицкийЛеонид ПасечникНовостиВСУ
 
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