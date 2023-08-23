https://ukraina.ru/20230823/1048876205.html

Молдавия постепенно исчезает. Но Приднестровье она не отпустит

Молдавия постепенно исчезает. Но Приднестровье она не отпустит - 23.08.2023 Украина.ру

Молдавия постепенно исчезает. Но Приднестровье она не отпустит

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку потребовал от Украины признать молдавский язык несуществующим и в официальных документах называть его румынским. Представитель Бухареста озвучил подобное требование не в первый раз, и, стоит признать, он имеет для этого некоторые основания.

2023-08-23T03:48

2023-08-23T03:48

2023-08-23T03:48

эксклюзив

зарубежье

молдавия

румыния

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Речь прежде всего идёт о том, что власти самой Молдавии тоже отрицают существование отдельного молдавского языка. Президент этой страны Майя Санду ещё в марте текущего года подписала указ, согласно которому официальный государственный язык в Молдавии именуется румынским. И сделано это было во исполнение решения Конституционного суда, принятого ещё десять лет назад.Сегодня много говорится о том, что поглощение Молдавии Румынией неизбежно. Разумеется, очень трудно игнорировать такие явления, как, например, наличие румынского гражданства у подавляющего большинства высших молдавских должностных лиц. Президент, глава правительства, спикер парламента, судьи Конституционного суда – вот далеко не полный список обладателей румынских паспортов. В прошлом году официальный Кишинёв выпустил постановление, позволяющее сотрудникам местных спецслужб иметь гражданство европейского государства. Представители молдавского политического класса, на данный момент практически целиком состоящего из русофобствующих либералов, уверенно придерживаются румынской идентичности. Ещё в 2016 году тогдашний президент Молдавии Николай Тимофти называл молдаван "искусственным этносом".В этом плане представляется очевидным, что отдельный молдавский национальный проект потерпел полный крах. Молдавские националисты ещё с советских времён в действительности являются не молдавскими, а именно румынскими националистами. Все попытки пропагандировать молдавскую идентичность, которая на самом деле на много веков древнее румынской, обернулись неудачей. В сохранении молдаван как отдельного народа, как оказалось, никто толком не заинтересован.При этом в самой Румынии отношение к идее поглощения Молдавии, мягко говоря, неоднозначное. По крайней мере, вслух об этом предпочитают говорить лишь маргиналы. Даже в годы единственного президента, который был открытым унионистом – Траяна Бэсеску – в Бухаресте предпочитали рассуждать не об аннексии, а о "грядущем объединении в рамках ЕС". И сейчас для этого вроде бы появился некоторый шанс – Молдавии официально предоставили статус кандидата в члены организации (хотя при этом очевидно, что в ближайшие годы бедная коррумпированная страна, погрязшая в бесконечном экономическом кризисе, ни на сантиметр не приблизится к воплощению многолетней европейской мечты). Но об инкорпорации Молдавии в Румынию, которая сама явно не блещет экономической мощью, до недавнего времени всерьёз не говорилось.Однако российская СВО, помимо прочего, реанимировала внутри Восточной Европы ряд политических процессов, которые считались давно не актуальными. В частности, территориальные потери Украины, да и в целом ситуация, в которой она оказалась, подстегнула аппетиты Польши, явно нацелившейся на проникновение в Галицию. В таком контексте разговоры о грядущем аншлюсе Молдавии тоже перестали быть предметом политической фантастики.При этом в России многие полагают, что Молдавия может войти в состав Румынии только избавившись от Приднестровья, которое при условии убедительной победы Москвы в СВО станет частью российской территории вслед за Одесской областью. Однако Кишинёв явно вознамерился решить приднестровский вопрос, который действительно резко ограничивает его "европейские перспективы", совершенно иным путём.Буквально на днях молдавское правительство приняло постановление, согласно которому в официальных документах Приднестровье теперь будет называться "приднестровским регионом". Мотивировано это было тем, что, по мнению представителей официального Кишинёва, Приднестровьем именуется территория, неподконтрольная молдавским властям. Также были внесены изменения в законодательную базу, касающиеся процедуры таможенного контроля, что призвано существенно осложнить и без того непростую экономическую ситуацию, в которой находится Приднестровская Молдавская Республика.Приднестровье, зажатое между Молдавией и Украиной, в той или иной степени пребывает в экономической блокаде уже много лет. Выживать ему помогали многочисленные контрабандные и коррупционные схемы, в которые были вовлечены как Тирасполь, так и Кишинёв с Киевом. Однако с приходом к власти Майи Санду и Владимира Зеленского был взят уверенный курс на удушение Приднестровья. С началом СВО в республику был перекрыт доступ лекарств и других социально значимых товаров. За 2022 год объём производства в ПМР упал на 17%, экспорт – на 11%. При этом весной и летом ВСУ демонстрировали на приднестровской границе заметную военную активность, что дало повод говорить о скором вторжении на территорию ПМР под предлогом помощи Молдавии в деле восстановления её "территориальной целостности".Таким образом, представляется, что Кишинёв при содействии Киева сначала сделает всё возможное для того, чтобы уничтожить приднестровскую государственность экономическими методами. Если это не удастся, то может быть предпринята попытка решить вопрос военным путём, и эта перспектива становится особенно актуальной на фоне неудач, связанных с текущим наступлением ВСУ. Так или иначе, очевидно, что Приднестровье Молдавия не отпустит, и грядущую "евроинтеграцию" Кишинёв планирует провести при условии полной нейтрализации ПМР и лишения её всех атрибутов суверенитета.Это же касается и Гагаузии. Режим Майи Санду сейчас фактически ведёт войну с новой главой (башканом) Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, до сих пор, вопреки собственной конституции, отказываясь официально признать её членом правительства. Кишинёв всерьёз настроен на урезание полномочий автономии, которую он до сих пор так и не смог привести к должной степени покорности. Но справиться с Гагаузией Молдавии будет куда легче, чем с Приднестровьем.Да, молдавская государственность постепенно уходит в прошлое. Но она хочет увести за собой в это прошлое и Приднестровскую Молдавскую Республику с её двумястами тысячами российских граждан. Это ставит продолжающую свою спецоперацию Россию перед перспективой прямого военного конфликта как с Молдавией, так и с натовской Румынией.

https://ukraina.ru/20230819/1048742329.html

https://ukraina.ru/20230731/1048256836.html

https://ukraina.ru/20230629/1047673782.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, зарубежье, молдавия, румыния