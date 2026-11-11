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Фицо и депутат из ФРГ обвинили Мерца в ошибках и шантаже ЕС

Фицо и депутат из ФРГ обвинили Мерца в ошибках и шантаже ЕС - 11.11.2026 Украина.ру

Фицо и депутат из ФРГ обвинили Мерца в ошибках и шантаже ЕС

Германию уличили в очередном стратегическом просчете из-за попыток любой ценой профинансировать Украину, о чем сообщил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2026-11-11T07:30

2026-11-11T07:30

2026-11-11T07:38

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Он заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц совершает грубую ошибку в вопросе выделения средств Киеву. По мнению Фицо, это встает в один ряд с прошлыми провальными решениями властей Германии, которые ранее ошиблись в миграционной политике и в вопросе закрытия атомной энергетики.Глава правительства Словакии также напомнил, что Братиславе уже угрожают урезанием региональных субсидий из европейского бюджета из-за отказа поддержать новый кредит для Украины в размере 70 миллиардов евро.Поводом для критики стало письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште, о котором в начале недели сообщила газета Financial Times. В нем канцлер ФРГ пригрозил полностью заблокировать принятие нового семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если абсолютно все государства объединения не подпишутся под обязательствами по дальнейшему спонсированию Украины.В самой Германии такое поведение канцлера сочли неприемлемым. Заместитель главы парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер на своей странице в соцсети X обвинил Мерца в шантаже партнеров по ЕС. Депутат подчеркнул, что ради интересов Украины Мерц готов разрушить международный авторитет собственной страны, и добавил, что политик не достоин в будущем представлять Германию на мировой арене.Подробнее - в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, словакия, фридрих мерц, роберт фицо, ес, евросовет