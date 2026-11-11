https://ukraina.ru/20261111/chuzhoe-gosudarstvo-s-chuzhimi-smyslami-v-lutske-na-6-let-posadili-sekretarya-soyuza-pisateley-rossii-1084378375.html

"Чужое государство с чужими смыслами". В Луцке на 6 лет посадили секретаря Союза писателей России

"Чужое государство с чужими смыслами". В Луцке на 6 лет посадили секретаря Союза писателей России - 11.11.2026 Украина.ру

"Чужое государство с чужими смыслами". В Луцке на 6 лет посадили секретаря Союза писателей России

В мае 2024 года СБУ в Луцке задержала известного украино-российского писателя, одного из секретарей Союза писателей России, главу русского культурного центра на Волыни Сергея Бортникова. Уже в этом году его приговорили к 6 годам лишения свободы за критику радикального национализма в частной переписке со знакомым по электронной почте.

2026-11-11T07:19

2026-11-11T07:19

2026-11-11T07:19

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Сергей Бортников родился в 1957 году в Луцке. Окончил исторический факультет Луцкого пединститута, несколько лет работал в Волынском областном краеведческом музее. С конца 1980-х писал юморески, детские повести и детективы, публиковался в киевских журналах "Перец" и "Одноклассник", волынских областных газетах. Наибольший успех в то время ему принесла русскоязычная фантастическая юмореска "Сказка о волшебном мотоцикле". В 1987 году Бортников стал победителем Всесоюзного семинара приключенческих писателей в Юрмале. Начиная с 1990 года он опубликовал 14 книг на украинском языке, регулярно печатался в волынских областных газетах. Секретарь Союза писателей Украины Николай Славинский назвал Бортникова одним из основателей украиноязычного детектива.С 1999 года Сергей Бортников начал публиковаться в московских издательствах, в 2005-м зарегистрировал в Луцке Волынскую областную организацию "Русский культурный центр" (в 2017-м переименованную в "Центр межкультурных коммуникаций" из-за постмайданной националистической радикализации), а в 2006-м стал членом правления благотворительного фонда "Последний солдат", который занимался поиском российских имперских и советских военных захоронений. В 2012 году Бортников получил российское гражданство, вступил в Союз писателей РФ, а в 2013-м основал волынское отделение Союза в Луцке.Затем случился Майдан. Бортников осудил эти события, заявил о негативном отношении к идеологии бандеровцев, которые в 1941 году убили его бабушку — жену советского офицера войсковой разведки, оставшегося для оперативной работы на оккупированной фашистами территории. Выступил за мир с Россией.В 2017 году "Международный Совет по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей России", состоящий из русскоязычных авторов из стран бывшего СССР, Испании, Германии и Израиля, присудил Бортникову премию "Во славу Отечества" в категории "За выдающийся вклад в развитие отечественной героико-исторической и военно-приключенческой литературы". В 2018-м Союз писателей России избрал Сергея Бортникова одним из своих секретарей. В том же году он дал несколько интервью российским изданиям, в которых обвинил постмайданные власти Украины в пропаганде фашизма.Если до начала СВО заявления известного украинского писателя терпели, то после взялись за него плотно. Но не сразу, а когда стало понятно, что власть в Киеве не рухнула, а Украина идет в контрнаступление — уголовное производство открыли в конце сентября 2022 года, а потом ждали.Основания открытия дела станут понятны позже, во время допроса свидетелей на суде. Некий журналист луцкого ИА "Конкурент" (принадлежит замглавы Волынской ОГА Тарасу Шкитеру) весной 2023 года получил от редакции задание "выявить жителей области, которые могут проявлять лояльность к РФ". При обсуждении задания прозвучала фамилия Бортникова. Задание для журналиста странное, больше похоже на задание для оперативника СБУ. Как бы там ни было, журналист нашел в интернете информацию о связи Бортникова с бывшим "Русским культурным центром" и о его наградах от Союза писателей России, а также интервью Бортникова в российских СМИ, в которых "звучали тезисы российской пропаганды" про отсутствие на Волыни русских школ как негативное явление. Как ИА "Конкурент" использовало полученную информацию, неизвестно. В правоохранительные органы журналист якобы не обращался, но "потом" его самого вызвали на допрос. Интересно, на каком основании, если поиск информации не был связан с заданием от СБУ? Показания давал и сотрудник СБУ, проводивший обыск. По его словам, Бортников "попал в поле зрения" спецслужбы несколько лет назад, примерно с 2017 года. Таким образом, схема становится понятной. Неудобный писатель уже много лет "в поле зрения" СБУ, но оснований для следственных действий нет. Зато есть СВО и журналист "патриотического" издания, который почему-то получил редакционное задание искать компромат на Бортникова. Затем у СБУ, вероятно, появляется донос и основания для открытия производства.29 июня 2023 года СБУ получила судебное разрешение провести в отношении Бортникова "оперативно-технические мероприятия, связанные с временным ограничением прав человека". За канцелярским термином, по-видимому, скрывается взлом личной электронной почты. 20 сентября следователь СБУ выяснил, что писатель "поддерживает контакты с гражданами РФ" и "начал сотрудничать с пропагандистским авторским каналом на российской платформе "Дзен". Переписку отдали на экспертизу.12 января 2024 года эксперт сделал вывод, что в переписке Бортникова нет ни оправдания "агрессии" РФ, ни публичных призывов к поддержке России. Он лишь согласился вести воскресную рубрику "Не в бровь, не в глаз, а в самый раз" на "Дзен"-канале обозревателя по науке "Комсомольской правды" и ответственного секретаря журнала "Союзное государство". Естественно, за гонорар. Это, хоть и "зрада", но все же не статья уголовного кодекса. По крайней мере, без дополнительных материалов о содержании рубрики. Единственная обнаруженная крамола — наименование Луцка "бандеровским". Впрочем, по нынешним временам это, наоборот, комплимент.Вторая обнаруженная переписка велась с ростовским журналистом и писателем Фазилом Дашлаем. Дашлай — рутулец родом из Дагестана. Может быть, поэтому в ней нашли "признаки положительного отношения к "дружбе народов", которая существовала в странах СССР, но на Украине является редкой". Также обнаружили "наличие поддержки слов президента РФ", но в предоставленных суду протоколах не указано, каких именно. К какой статье УК относятся подобные заявления, тоже непонятно.16 января 2024 года СБУ получила разрешение на обыск и непосредственный осмотр почтового ящика на ноутбуке Бортникова, что было осуществлено 18 января. Переписку с "гражданами РФ" зафиксировали, но задержание не произвели, что не характерно даже при отсутствии оснований. Ноутбук отдали на экспертизу и в апреле все-таки получили нужный результат — наличие "оправдания агрессии" в частной переписке Бортникова со знакомыми. Например, он утверждал, что Украина "8 лет бомбила Донбасс", а СВО — это "обратка", что начать СВО Россию вынудили, что Россия "возвращает не земли (своей хватает), а людей", что "три десятка лет украинцам внушали, что русские — чужаки, вражеское, инородное племя", что Россия "выбьет из свидомых голов эту гнусную, нацистскую идеологию", что "киевский режим, подогреваемый западными капиталами и вооружением, разведданными и наёмниками, никогда не избавится от мыслей о кровавом реванше", поэтому "давить гниду придется до конца".Полностью приведем один фрагмент:"Все фразы "в Украине нет нацизма", "вы сами себя обстреляли", "чемодан, вокзал, Россия" не вызывают смеха или горячего желания доказать обратное. Глубина падения Украины такова, что доказывать уже ничего не стоит. А отношение к канонической Церкви лишь показывает истинные смыслы и выбранный путь. Жалею ли я и такие, как я, о своём выборе? Нет. Большинство из выехавших в Россию родились и выросли на Украине, и уехать из страны их заставило не нарушение законов и основ государственного строя, а та самая пресловутая идеологическая несовместимость, которая на глубинном уровне называется ментальным выбором. Мы не могли выбрать то, что нам предлагали, и стали чужими государству с чужими смыслами. Которое, как тать, захватило родные просторы".Подобные сообщения по актуальному украинскому законодательству действительно подпадают под "оправдание российской агрессии". Вопрос лишь в "распространении", что является диспозицией соответствующей статьи УК. Является ли частная переписка двух лиц "распространением"? Суд решил, что да, поскольку "распространение" не обязательно должно иметь признаки публичности. Однако в Законе Украины "Об информации" четко указано, что распространение информации — это "публичное" ее оглашение, а частная переписка публичной не является. Так что трактовка "распространения" как передачи даже одному лицу неадекватна и лишь способствует наказанию людей за их взгляды и мнения, то есть политическим репрессиям.В итоге 13 апреля этого года Сергею Бортникову вынесли приговор по ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины ("оправдание агрессии") — самой популярной статье для наказаний за посты в интернете. Сергея отправили в колонию на 6 лет за частную переписку со знакомым. По сути же — за его критику ультранационалистической постмайданной политики. Переписка стала лишь поводом расправиться с оппозиционным писателем. Правда, имущество Бортникова не конфисковали, поскольку не смогли доказать корыстного мотива. 16 июля апелляция оставила приговор в силе.

https://ukraina.ru/20261029/rossiyskie-flagi-i-skhron-s-granatometom-byvshego-avtora-ukrainaru-posadili-na-ukraine-na-12-let-1084124112.html

https://ukraina.ru/20261006/gosizmena-za-to-chto-ne-molchali-kritikov-busifikatsii-arestovali-na-ukraine-kak-rossiyskikh-1083622756.html

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