https://ukraina.ru/20261111/premer-norvegii-zayavil-o-vozmozhnom-novom-razgovore-s-putinym-1084409551.html

Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным

Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным - 11.11.2026 Украина.ру

Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным

Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре допустил проведение повторных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в совместном формате с финским лидером, сообщает телеканал NRK

2026-11-11T08:59

2026-11-11T08:59

2026-11-11T09:04

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Премьер-министр Норвегии выразил удовлетворение тем, что Осло и Хельсинки согласились на подобное взаимодействие, и подчеркнул, что не исключает организации нового контакта в будущем.Прошлый раунд телефонных консультаций между руководителями трех государств прошел в конце октября. Беседа была организована по совместной инициативе норвежской и финской сторон и продлилась полтора часа. Стёре охарактеризовал позицию российского президента как рациональную.Подробнее - в материале Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты на сайте Украина.ру.

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новости, россия, норвегия, осло, владимир путин, александр стубб, украина.ру