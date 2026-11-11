Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным
08:59 11.11.2026 (обновлено: 09:04 11.11.2026)
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВстреча министров иностранных дел России и Норвегии
Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре допустил проведение повторных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в совместном формате с финским лидером, сообщает телеканал NRK
Премьер-министр Норвегии выразил удовлетворение тем, что Осло и Хельсинки согласились на подобное взаимодействие, и подчеркнул, что не исключает организации нового контакта в будущем.
Прошлый раунд телефонных консультаций между руководителями трех государств прошел в конце октября. Беседа была организована по совместной инициативе норвежской и финской сторон и продлилась полтора часа.
Стёре охарактеризовал позицию российского президента как рациональную.
Подробнее - в материале Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты на сайте Украина.ру.
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