Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе - 11.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261111/soskin-predupredil-chto-merts-lishit-ukrainu-podderzhki-v-evrope-1084408761.html
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе - 11.11.2026 Украина.ру
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
Требования Берлина по финансированию Киева могут обернуться против самой украинской стороны, лишив ее лояльности оставшихся европейских партнеров, таким мнением в эфире своего видеоблога поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-11T07:50
2026-11-11T08:03
новости
германия
украина
киев
фридрих мерц
соскин
леонид кучма
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102496/82/1024968273_0:129:900:635_1920x0_80_0_0_8740d3496a8c54feeecc4881ad2a7dc0.jpg
Политолог призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца отказаться от ультимативной риторики при обсуждении бюджета Евросоюза. По словам эксперта, в настоящий момент Киев с огромным трудом удерживает внимание и одобрение европейских стран. Радикальный подход Германии, как считает Соскин, окончательно отпугнет те государства, которые еще сомневаются, и разрушит выстроенные Украиной международные контакты.Поводом для критики послужило недавнее заявление Мерца о готовности заблокировать проект долгосрочного финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Руководитель немецкого кабмина настаивает, что абсолютно все члены объединения обязаны участвовать в поддержке Киева, распределяя финансовую нагрузку на солидарной основе.Подробнее - в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.
германия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102496/82/1024968273_0:44:900:719_1920x0_80_0_0_e916b8ce4d4ca4abe8e52805ce4e00a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, соскин, леонид кучма, ес, украина.ру
Новости, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Соскин, Леонид Кучма, ЕС, Украина.ру

Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе

07:50 11.11.2026 (обновлено: 08:03 11.11.2026)
 
© Фото : youtube.com / Перейти в фотобанкСоскин
Соскин - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : youtube.com
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Требования Берлина по финансированию Киева могут обернуться против самой украинской стороны, лишив ее лояльности оставшихся европейских партнеров, таким мнением в эфире своего видеоблога поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
Политолог призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца отказаться от ультимативной риторики при обсуждении бюджета Евросоюза.
По словам эксперта, в настоящий момент Киев с огромным трудом удерживает внимание и одобрение европейских стран. Радикальный подход Германии, как считает Соскин, окончательно отпугнет те государства, которые еще сомневаются, и разрушит выстроенные Украиной международные контакты.
Поводом для критики послужило недавнее заявление Мерца о готовности заблокировать проект долгосрочного финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Руководитель немецкого кабмина настаивает, что абсолютно все члены объединения обязаны участвовать в поддержке Киева, распределяя финансовую нагрузку на солидарной основе.
Подробнее - в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияУкраинаКиевФридрих МерцСоскинЛеонид КучмаЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Европа захотела контролировать ракетно-ядерное оружие России. Хроника событий на утро 11 ноября
08:59Премьер Норвегии заявил о возможном новом разговоре с Путиным
08:33"Украина разорена, НАТО – расколото": эксперты о переговорах в Абу-Даби
08:20Мирные жители погибли при атаке БПЛА на Смоленскую область — губернатор
07:59Дух Сталина над Волгой, Янцзы и Тираной*. Оппозиция первой декоммунизации
07:50Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
07:30Фицо и депутат из ФРГ обвинили Мерца в ошибках и шантаже ЕС
07:19"Чужое государство с чужими смыслами". В Луцке на 6 лет посадили секретаря Союза писателей России
07:00Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением
06:57Сбито уже 146 БПЛА: в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом тушат возгорание
06:26Европа желает возобновить переговоры с Россией по контролю и ракетам — FT
06:22"Не раньше 2028 года": эксперт о том, когда закончится СВО и Запад уйдёт с Украины
06:03С Белоруссией не получилось, теперь – новая жертва: мягкая сила Польши захватывает Украину
05:40"Нас берут на понт": эксперт объяснил, введет ли Европа войска на Украину
05:17Силы ПВО отражают атаку на Ленобласть и Санкт-Петербург: сбит уже 141 БПЛА
05:11"Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины
04:30"Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие
04:29Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии
04:10Причастных к пыточным на Украине покарают независимо от срока давности — МИД РФ
03:47Украинская журналистка сообщила число пыточных в Киеве
Лента новостейМолния