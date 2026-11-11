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Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе - 11.11.2026 Украина.ру
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
Требования Берлина по финансированию Киева могут обернуться против самой украинской стороны, лишив ее лояльности оставшихся европейских партнеров, таким мнением в эфире своего видеоблога поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-11-11T07:50
2026-11-11T07:50
2026-11-11T08:03
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Политолог призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца отказаться от ультимативной риторики при обсуждении бюджета Евросоюза. По словам эксперта, в настоящий момент Киев с огромным трудом удерживает внимание и одобрение европейских стран. Радикальный подход Германии, как считает Соскин, окончательно отпугнет те государства, которые еще сомневаются, и разрушит выстроенные Украиной международные контакты.Поводом для критики послужило недавнее заявление Мерца о готовности заблокировать проект долгосрочного финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Руководитель немецкого кабмина настаивает, что абсолютно все члены объединения обязаны участвовать в поддержке Киева, распределяя финансовую нагрузку на солидарной основе.Подробнее - в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, соскин, леонид кучма, ес, украина.ру
Новости, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Соскин, Леонид Кучма, ЕС, Украина.ру
Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе
07:50 11.11.2026 (обновлено: 08:03 11.11.2026)
Требования Берлина по финансированию Киева могут обернуться против самой украинской стороны, лишив ее лояльности оставшихся европейских партнеров, таким мнением в эфире своего видеоблога поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин
Политолог призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца отказаться от ультимативной риторики при обсуждении бюджета Евросоюза.
По словам эксперта, в настоящий момент Киев с огромным трудом удерживает внимание и одобрение европейских стран. Радикальный подход Германии, как считает Соскин, окончательно отпугнет те государства, которые еще сомневаются, и разрушит выстроенные Украиной международные контакты.
Поводом для критики послужило недавнее заявление Мерца о готовности заблокировать проект долгосрочного финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Руководитель немецкого кабмина настаивает, что абсолютно все члены объединения обязаны участвовать в поддержке Киева, распределяя финансовую нагрузку на солидарной основе.