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Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе

Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе - 11.11.2026 Украина.ру

Политолог Соскин предупредил, что Мерц лишит Украину поддержки в Европе

Требования Берлина по финансированию Киева могут обернуться против самой украинской стороны, лишив ее лояльности оставшихся европейских партнеров, таким мнением в эфире своего видеоблога поделился бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-11-11T07:50

2026-11-11T07:50

2026-11-11T08:03

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Политолог призвал главу немецкого правительства Фридриха Мерца отказаться от ультимативной риторики при обсуждении бюджета Евросоюза. По словам эксперта, в настоящий момент Киев с огромным трудом удерживает внимание и одобрение европейских стран. Радикальный подход Германии, как считает Соскин, окончательно отпугнет те государства, которые еще сомневаются, и разрушит выстроенные Украиной международные контакты.Поводом для критики послужило недавнее заявление Мерца о готовности заблокировать проект долгосрочного финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Руководитель немецкого кабмина настаивает, что абсолютно все члены объединения обязаны участвовать в поддержке Киева, распределяя финансовую нагрузку на солидарной основе.Подробнее - в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, соскин, леонид кучма, ес, украина.ру