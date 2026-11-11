https://ukraina.ru/20261111/mirnye-zhiteli-pogibli-pri-atake-bpla-na-smolenskuyu-oblast--gubernator-1084409034.html

Мирные жители погибли при атаке БПЛА на Смоленскую область — губернатор

Мирные жители погибли при атаке БПЛА на Смоленскую область — губернатор - 11.11.2026 Украина.ру

Мирные жители погибли при атаке БПЛА на Смоленскую область — губернатор

Два мирных жителя погибли в результате ночного налета украинских беспилотников на Смоленскую область, сообщил глава региона Василий Анохин на своей странице в соцсети "Макс"

2026-11-11T08:20

2026-11-11T08:20

2026-11-11T08:20

россия

ярцево

мчс

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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По словам губернатора, в общей сложности подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ ликвидировали над территорией региона 37 вражеских летательных аппаратов. Атака носила массовый характер, однако российским военным удалось сорвать планы противника.Трагический инцидент зафиксировали в городе Ярцево. Там фрагменты одного из сбитых дронов рухнули на жилой многоквартирный дом. Падение обломков спровоцировало сильное возгорание в многоэтажке, жертвами которого и стали два человека.В ходе тушения пожара сотрудники МЧС оперативно провели эвакуацию граждан, находившихся в здании. Из охваченных огнем помещений спасателям удалось вывести десять человек. Для всех эвакуированных жильцов пострадавшего дома оперативно развернули пункт временного размещения. Специалисты приступят к обследованию строительных конструкций здания, после чего власти примут решение о том, когда люди смогут вернуться в свое жилье.О других атаках - в материале "430 дронов за ночь": ПВО отразила массированную атаку ВСУ на сайте Украина.ру.

россия

ярцево

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2026

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россия, ярцево, мчс, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация