https://ukraina.ru/20261111/dukh-stalina-nad-volgoy-yantszy-i-tiranoy-oppozitsiya-pervoy-dekommunizatsii-1084395102.html

Дух Сталина над Волгой, Янцзы и Тираной*. Оппозиция первой декоммунизации

Дух Сталина над Волгой, Янцзы и Тираной*. Оппозиция первой декоммунизации - 11.11.2026 Украина.ру

Дух Сталина над Волгой, Янцзы и Тираной*. Оппозиция первой декоммунизации

65 лет назад, 10 ноября 1961 года, во исполнение решений XXII съезда КПСС, Сталинград был переименован в Волгоград, как и другие города, носившие имя покойного вождя – Сталинир (Цхинвал), Сталинабад (Душанбе), Сталино (Юзовка, ставшая Донецком) и другие

2026-11-11T07:59

2026-11-11T07:59

2026-11-11T07:59

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В газете "Сталинградская правда" (что само по себе забавно) в это день вышла статья "Переименовать город – единодушно говорят трудящиеся". К примеру, рабочий Токоренко со Сталинградского тракторного завода сообщил, что:"Сталин, злоупотребляя властью, допускал массовые репрессии против честных советских людей. Поэтому наш славный город не может носить его имя".Противники переименования города слова в печати не получили. Интересно, что инициаторами протестов были студенты. Так, учащиеся историко-филологического факультета Сталинградского педагогического университета им. Серафимовича Губанов и Исаков выступили на собрании против переименования города, весь зал поддержал их аплодисментами.Не отставали и рабочие. В ОКБ "Баррикады" треть участников собрания голосовала против переименования. А женщины завода "Красный октябрь" говорили, что "нет необходимости переименовывать, у Сталина есть и заслуги, почему с ним так жестоко поступают". Большинство, правда, голосовало за новое имя города.Над XXII съездом КПСС, прошедшим в октябре 1961-ого, как и над ХХ-м, витал дух "отца народов". Сказалось стремление Никиты Хрущёва "добить Сталина", а это он впоследствии считал своим главным достижением, а выражалось по-разному – издевательство над соратниками вождя, стремление убрать его имя с улиц, а тело из мавзолея."Если вам нужен Сталин, забирайте его гроб"У СССР к этому моменту уже были испорчены отношения с Китаем. Там не приняли десталинизации, спорили о с хрущёвским тезисом о возможности мирного сосуществования двух систем и считали, что ядерной войны с Западом не надо бояться ("ведь империализм – лишь бумажный тигр"). Мао с Хрущёвым окончательно разругались в 1959 году во время визита советской делегации в Пекин.Ну а летом 1960-ого, на совещании социалистических стран в Бухаресте, Хрущёв и вовсе вышел из себя: стал оскорблять Мао, называя его "ультралевым", "ульрадогматиком", "левым ревизионистом", "Буддой, который сидит и высасывает теории из пальца" и "старой калошей" (хотя они были почти ровесники: Мао – 1893, Хрущев – 1894 года рождения).Вернувшись домой, Никита Сергеевич принял решение об отзыве советских специалистов – инженеров, техников и прочих, всего в количестве 1390 человек. Наказал строптивых китайцев, так сказать. Впрочем, верхушку КПК и самого Мао это только дополнительно разозлило.Во время ХХ съезда китайская делегация во главе с Чжоу Эньлаем заявила, что все коммунистические партии должны следовать именно позиции КПК. Таким образом, раскол двух крупнейших стран социализма стал окончательно ясен всем в мире.Ничем не лучше складывались дела с маленькой, но упёртой Албанией под руководством товарища Энвера Ходжи. Этому способствовал в 1959 году конфликт вокруг порта Влёра с очень удобной гаванью для подводных лодок. Несмотря на угрозы советского руководства, Ходжа добился, чтобы подлодки были выведены, а часть их с албанскими экипажами осталась в его распоряжении. А в 1960-ом на совещании Компартий в Москве он устроил разнос Хрущёву:"Некоторые поспешно и с особым усердием разбили памятники Сталину, переименовали города, носившие его имя... Впрочем, зачем нам ходить далеко? В Бухаресте, обращаясь к китайским товарищам, товарищах Хрущёв сказал: "Вы цепляетесь за дохлую клячу", "если хотите, приезжайте и забирайте его останки". Это было сказано в адрес Сталина. Албанская партия труда официально заявляет, что она против подобных действий и подобных суждений о деле и личности Сталина".Албанию в итоге осудили на съезде, а 9 декабря 1961-го СССР и вовсе разорвал с ней дипломатические отношения. Казалось бы, ничего страшного? Но Москва потеряла удобную албанскую базу с прямым выходом к Средиземному морю. А Тирана переориентировалась на Пекин."Нацеливался на дискредитацию товарища Хрущёва"Какую-то невероятную степень внимания XXII съезд продемонстрировал к "Антипартийной группе" Вячеслава Молотова – Лазаря Кагановича – Георгия Маленкова. Казалось бы, все они уже были осуждены и сняты со всех постов на пленуме 1957 года и отправлены в провинцию. Маленков – рулить Экибастузской ТЭЦ в Казахстан, Молотов – сперва посолом в Монголию, затем представителем при штаб-квартире МАГАТЭ, Каганович – директором горно-обогатительного комбината в Асбест. Никакой угрозы для Хрущёва они уже не представляли (хотя сторонники "группы" в стране имелись). Но нет, один за другим ораторы выходили и осуждали их ещё раз.Особо разошёлся председатель Совета Министров РСФСР Дмитрий Полянский. Он привёл "новые факты обвинений": Каганович, например, не просто боролся с украинским национализмом в послевоенные годы (абсолютно обосновано боролся – А.Д.), оказалось, что метил он в самого Хрущёва:"Не имея буквально никаких оснований, он обвинил в национализме ведущих писателей республики, а также ряд руководящих партийных работников(...) и если продолжают активно бороться за дело партии многие другие деятели украинской литературы, то этим они обязаны прежде всего мужеству и несгибаемой воле нашего Никиты Сергеевича Хрущёва".Так прошлись по каждому члену Антипартийной группы, и в декабре 1961-го всех исключили из партии. Для всех троих это было болезненно – потом долгие годы писали заявления о восстановлении. Ну а со стороны Никиты Хрущева это выглядело просто как мелкая политическая месть."Никита на выговор наплевал и Сталина все-таки из мавзолея убрал"Инициатором выноса тела вождя из мавзолея на съезде стал глава Ленинграда Иван Спиридонов. Считалось, что город особенно пострадал в чистках 1935-39 годов, а потом в ходе "Ленинградского дела" конца 40-х. Поэтому Спиридонову и поручили зачитать постановление, которое было принято "по инициативе" трудящихся Невского и Кировского заводов.В ночь с 31 октября на 1 ноября это и произошло. Красную площадь и сам мавзолей на всякий случай оцепили войсками. Массовых волнений по этому поводу не фиксировалось, но вот индивидуальные акты неповиновения были, их фиксировала прокуратура СССР.К примеру, разнорабочий Сергеев из Сахалинской области подкинул в местную школу такие стихи:"Сталин вечно будет жить,А Хрущёв в грязи его топит,Но не долго ему придётся,Сам же на своей клевете споткнётся.Помню, когда Ленин Сталина поруки брал,Хрущёву строгий выговор объявил,Но Никита на выговор наплевалИ Сталина все-таки из мавзолея убрал.Хотел его место себе забрать,Но Ленин караулу не велел его впускать".Другой рабочий – Кулаков из Иркутской области – направил письмо на имя Хрущева: "Основная масса советских людей считает вас врагом партии Ленина-Сталина… При жизни т. Сталина целовал ему ж…у, а сейчас льёшь грязь на него". Его заметили и дали год лишения свободы.Ну а больше всех – 4 года – вкатили председателю колхоза из-под Киева, члену КПСС Борису Лоскутову за листовку: "Да здравствует ленинское правительство без болтуна и предателя Хрущёва". Срок, правда, потом сократили до 2 лет.Судить же о реальных настроениях масс достаточно сложно – многие ведь предпочитали никуда не лезть и рассуждали на кухнях. И тут стоит обратиться к работе Юрия Аксютина "Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР 1953-1964". Основным источником для него стали опросы о важнейших событиях эпохи, проводимые студентами в 1990-е годы: люди вспоминали, как оценивали то или иное событие. При всей условности такого метода, мы получаем богатый фактический материал.Итак, при наличии немалого числа тех, кто поддерживал решение съезда о захоронении тела Сталина, или отнесся к ним индифферентно, приводятся и такие высказывания:"Кощунством" назвал инженер Кореневского завода строительных материалов в Люберецком районе И.И. Назаров. "Не тобой положено, не тобой взято будет!" – говорил научный сотрудник из Центрального института погоды В.М. Мухин. "Каким бы Сталин ни был, мы при нем жили не плохо", утверждала работница Госсанэпидемнадзора в Реутова М.Т. Широкова. По свидетельству днепропетровского студента В.Р. Червяченко, недовольны были в основном бывшие фронтовики ("мы за него кровь проливали!") и, как ни странно, те, кто сидел в ГУЛАГе. Переживала за Сталина медсестра в/ч 12122 в подмосковном поселке Заря А.П. Смирнова: "Зачем ворошить прошлое?"... По воспоминаниям учительницы из Раменского Л.Н. Пантелеевой, все шутили, что Хрущёв освобождает место в мавзолее для себя.Аксютин резюмирует: "Несмотря на новую мощную атаку, предпринятую на съезде против культа личности Сталина, число тех, кто продолжал не соглашаться в этом вопросе с властью, продолжало несколько превышать число тех, кто именовал себя антисталинистами".В итоге можем констатировать, что в СССР 1950-60-х годов происходили достаточно сложные политические процессы. В ходе хрущевской десталинизации раскололся как соцлагерь, так и общество внутри страны. Появился широкий круг инакомыслящих, с одной стороны – либеральных, с другой – "диссидентов наоборот" (обе группы были как вне, так и внутри партии), которые оппонировали режиму с позиций твердого государства и верности принципам. Такая диспозиция подрубала веру в КПСС и в Советское государство, в том виде, в каком они существовали к началу 1960-х.* Столица Албании, так же как Москва, называется по протекающей в ней реке. – Ред.

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