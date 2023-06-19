https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html
Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье
Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье - 19.06.2023 Украина.ру
Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье
Киевский режим будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях, считает главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2023-06-19T14:07
2023-06-19T14:07
2023-06-19T14:07
интервью
всу
донбасс
запорожье
владимир зеленский
санду
приднестровье
израиль
польша
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее израильские СМИ сообщили, что страна ведет переговоры о поставках 200 списанных танков "Меркава" на европейский континент, скорее всего в Польшу и на Украину.- Александр, Израиль хочет просто избавиться от своего бронехлама или ведет сложную игру на европейском континенте?- И то, и другое. Избавление от военного металлолома путем поставки его Украине – это универсальный способ решения этой проблемы для всех союзников США по НАТО и вне его. Это очень выгодное решение, потому что передать устаревшее вооружение Киеву – гораздо выгоднее и дешевле, чем утилизировать его.- Очевидно, это решение было принято под давлением американских союзников Тель-Авива?- США – ключевой союзник Израиля, который гарантирует выживание в недружественном арабском окружении. Америка от всех своих союзников, а правильнее сказать от сателлитов, зависимых стран, требует поддерживать в конфликте России и Украины только Украины, причем деятельно. Поэтому Тель-Авив не может не оказать такого жеста.- На фоне таких сообщений создается впечатление, что Польша стремится стать самой милитаризованной страной в Европе.- Это осознанный курс польского правительства, которое поставило задачу к 2030 году сделать польскую армию крупнейшей в Европе. Польша видит в этом средство самоутверждения на континенте и оптимальный способ реализации своих амбиций. Польша хочет стать наиболее влиятельной страной в XXI веке за счет обеспечения функций сдерживания России, контроля над Германией и представительства американских интересов в Европе.- Накануне состоялась встреча президента России Владимира путина с делегацией лидеров стран Африки. Есть ли перспективы у африканского плана мирного урегулирования конфликта на Украине?- Нет, не вижу отличий этого плана от всего, что предлагали другие потенциальные посредники урегулирования, будь то президент Бразилии, папа Римский, Китай. Если сравнить китайский план мирного урегулирования и африканский, то они практически идентичны. Это благие пожелания за все хорошее против всего плохого. И тот и другой план лишен конкретики, в нем нет дорожной карты – что Россия и Украина должны делать по пунктам.Эти планы рассматриваю как способы повысить свои акции на международной арене. Заявить о том, что мы не сторона конфликта, не сателлит США, западного мира и готовы выступить посредниками.- А ЧВК "Вагнер" сыграет еще свою роль в африканской политике?- Я не африканист, но по той информации, что у меня есть, "Вагнер" в Центральноафриканской республике играл стабилизирующую роль последние несколько лет, способствую нормализации ситуации. Местные правительства сознательно предпочитали сотрудничество с компанией сотрудничеству с традиционными игроками в этом регионе – французами. Позиции ЧВК останутся сильны.- Путин на Петербургском форуме предупредил, что самолеты F-16 могут быть уничтожены на европейских аэродромах. Означает ли это, что президент повел последнюю красную линию, за которой последует война с блоком НАТО?- Ничего нового Россия в лице своих официальных представителей не сказала. О том, чтобы украинская авиация размещалась на польских аэродромах и оттуда вела боевые действия, речь шла еще в марте прошлого года. И тогда Россия прямо и недвусмысленно заявила, что польские аэродромы будут рассматриваться как законные цели, и если Польша хочет авианалетов на свою территорию, то пусть размещает. После этого Польша при всей скандальности и громоязычности ее правителей сдала назад.- Как киевский режим может использовать на внешнеполитическом фронте свои неудачи во время попыток наступления на юге?- Он будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях. В первую очередь это продолжение терроризирования мирного населения России в Белгородской области и теракты с помощью украинской агентуры путем атак дронов. Конечно, вопрос в том, сколько еще осталось у Киева агентуры на территории России…. Весной этого года СБУ бросило все свои резервы.Безусловно, Украине в случае провала или невыразительности результатов "контрнаступа" нужен какой-то кризис, который отвлечёт внимание украинского населения и западного сообщества от того, что происходит в зоне СВО. Главный кандидат на такой кризис –это Приднестровье. Моя гипотеза состоит в том, что Зеленский снова и еще более активно уговаривать Майю Санду ударить по Приднестровью.Украинские войска до сих пор концентрируются в Одесской области на границе с ПМР. Эти войска, если Запад не наложит жесткое и безоговорочное вето, могут перейти границу даже без согласия Майи Санду. Поэтому угроза приднестровского кризиса значительно возрастает по мере неудач Украины на линии боевого соприкосновения. Они находятся в обратно пропорциональной зависимости. Чем хуже будут идти дела у Киева в Запорожье и Донбассе, тем выше вероятность эскалации в приднестровском регионе.И еще один негативный сценарий, который я бы не списывал со счетов, чтобы быть к нему готовым, - это кризис на Балтике.В первую очередь вокруг Калининградской области. Этот кризис возможен в случае договорённости режима Зеленского с Литвой и Польшей. Кризис вокруг Калининграда – это непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО, это уже не прокси-война.Прямой акт агрессии НАТО против российского региона – это законное основание для применения ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что в результате провала украинского "контрнаступа" до этого дойдет дело. Самый вероятный кандидат на эскалацию – это Приднестровье.
https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html
https://ukraina.ru/20230619/1047365384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, всу, донбасс, запорожье, владимир зеленский, санду, приднестровье, израиль, польша
Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье
Киевский режим будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях, считает главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее израильские СМИ сообщили, что страна ведет переговоры о поставках 200 списанных танков "Меркава" на европейский континент, скорее всего в Польшу и на Украину.
- Александр, Израиль хочет просто избавиться от своего бронехлама или ведет сложную игру на европейском континенте?
- И то, и другое. Избавление от военного металлолома путем поставки его Украине – это универсальный способ решения этой проблемы для всех союзников США по НАТО и вне его. Это очень выгодное решение, потому что передать устаревшее вооружение Киеву – гораздо выгоднее и дешевле, чем утилизировать его.
- Очевидно, это решение было принято под давлением американских союзников Тель-Авива?
- США – ключевой союзник Израиля, который гарантирует выживание в недружественном арабском окружении. Америка от всех своих союзников, а правильнее сказать от сателлитов, зависимых стран, требует поддерживать в конфликте России и Украины только Украины, причем деятельно.
Поэтому Тель-Авив не может не оказать такого жеста.
- На фоне таких сообщений создается впечатление, что Польша стремится стать самой милитаризованной страной в Европе.
- Это осознанный курс польского правительства, которое поставило задачу к 2030 году сделать польскую армию крупнейшей в Европе. Польша видит в этом средство самоутверждения на континенте и оптимальный способ реализации своих амбиций.
Польша хочет стать наиболее влиятельной страной в XXI веке за счет обеспечения функций сдерживания России, контроля над Германией и представительства американских интересов в Европе.
- Накануне состоялась встреча президента России Владимира путина с делегацией лидеров стран Африки. Есть ли перспективы у африканского плана мирного урегулирования конфликта на Украине?
- Нет, не вижу отличий этого плана от всего, что предлагали другие потенциальные посредники урегулирования, будь то президент Бразилии, папа Римский, Китай.
Если сравнить китайский план мирного урегулирования и африканский, то они практически идентичны. Это благие пожелания за все хорошее против всего плохого. И тот и другой план лишен конкретики, в нем нет дорожной карты – что Россия и Украина должны делать по пунктам.
Эти планы рассматриваю как способы повысить свои акции на международной арене. Заявить о том, что мы не сторона конфликта, не сателлит США, западного мира и готовы выступить посредниками.
- А ЧВК "Вагнер" сыграет еще свою роль в африканской политике?
- Я не африканист, но по той информации, что у меня есть, "Вагнер" в Центральноафриканской республике играл стабилизирующую роль последние несколько лет, способствую нормализации ситуации.
Местные правительства сознательно предпочитали сотрудничество с компанией сотрудничеству с традиционными игроками в этом регионе – французами. Позиции ЧВК останутся сильны.
- Путин на Петербургском форуме предупредил, что самолеты F-16 могут быть уничтожены на европейских аэродромах. Означает ли это, что президент повел последнюю красную линию, за которой последует война с блоком НАТО?
- Ничего нового Россия в лице своих официальных представителей не сказала. О том, чтобы украинская авиация размещалась на польских аэродромах и оттуда вела боевые действия, речь шла еще в марте прошлого года. И тогда Россия прямо и недвусмысленно заявила, что польские аэродромы будут рассматриваться как законные цели, и если Польша хочет авианалетов на свою территорию, то пусть размещает.
После этого Польша при всей скандальности и громоязычности ее правителей сдала назад.
- Как киевский режим может использовать на внешнеполитическом фронте свои неудачи во время попыток наступления на юге?
- Он будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях.
В первую очередь это продолжение терроризирования мирного населения России в Белгородской области и теракты с помощью украинской агентуры путем атак дронов. Конечно, вопрос в том, сколько еще осталось у Киева агентуры на территории России…. Весной этого года СБУ бросило все свои резервы.
Безусловно, Украине в случае провала или невыразительности результатов "контрнаступа" нужен какой-то кризис, который отвлечёт внимание украинского населения и западного сообщества от того, что происходит в зоне СВО.
Главный кандидат на такой кризис –это Приднестровье. Моя гипотеза состоит в том, что Зеленский снова и еще более активно уговаривать Майю Санду ударить по Приднестровью.
Украинские войска до сих пор концентрируются в Одесской области на границе с ПМР. Эти войска, если Запад не наложит жесткое и безоговорочное вето, могут перейти границу даже без согласия Майи Санду. Поэтому угроза приднестровского кризиса значительно возрастает по мере неудач Украины на линии боевого соприкосновения.
Они находятся в обратно пропорциональной зависимости. Чем хуже будут идти дела у Киева в Запорожье и Донбассе, тем выше вероятность эскалации в приднестровском регионе.
И еще один негативный сценарий, который я бы не списывал со счетов, чтобы быть к нему готовым, - это кризис на Балтике.
В первую очередь вокруг Калининградской области. Этот кризис возможен в случае договорённости режима Зеленского с Литвой и Польшей. Кризис вокруг Калининграда – это непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО, это уже не прокси-война.
Прямой акт агрессии НАТО против российского региона – это законное основание для применения ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что в результате провала украинского "контрнаступа" до этого дойдет дело. Самый вероятный кандидат на эскалацию – это Приднестровье.