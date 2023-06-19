https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html

Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье

Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье - 19.06.2023 Украина.ру

Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье

Киевский режим будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях, считает главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2023-06-19T14:07

2023-06-19T14:07

2023-06-19T14:07

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее израильские СМИ сообщили, что страна ведет переговоры о поставках 200 списанных танков "Меркава" на европейский континент, скорее всего в Польшу и на Украину.- Александр, Израиль хочет просто избавиться от своего бронехлама или ведет сложную игру на европейском континенте?- И то, и другое. Избавление от военного металлолома путем поставки его Украине – это универсальный способ решения этой проблемы для всех союзников США по НАТО и вне его. Это очень выгодное решение, потому что передать устаревшее вооружение Киеву – гораздо выгоднее и дешевле, чем утилизировать его.- Очевидно, это решение было принято под давлением американских союзников Тель-Авива?- США – ключевой союзник Израиля, который гарантирует выживание в недружественном арабском окружении. Америка от всех своих союзников, а правильнее сказать от сателлитов, зависимых стран, требует поддерживать в конфликте России и Украины только Украины, причем деятельно. Поэтому Тель-Авив не может не оказать такого жеста.- На фоне таких сообщений создается впечатление, что Польша стремится стать самой милитаризованной страной в Европе.- Это осознанный курс польского правительства, которое поставило задачу к 2030 году сделать польскую армию крупнейшей в Европе. Польша видит в этом средство самоутверждения на континенте и оптимальный способ реализации своих амбиций. Польша хочет стать наиболее влиятельной страной в XXI веке за счет обеспечения функций сдерживания России, контроля над Германией и представительства американских интересов в Европе.- Накануне состоялась встреча президента России Владимира путина с делегацией лидеров стран Африки. Есть ли перспективы у африканского плана мирного урегулирования конфликта на Украине?- Нет, не вижу отличий этого плана от всего, что предлагали другие потенциальные посредники урегулирования, будь то президент Бразилии, папа Римский, Китай. Если сравнить китайский план мирного урегулирования и африканский, то они практически идентичны. Это благие пожелания за все хорошее против всего плохого. И тот и другой план лишен конкретики, в нем нет дорожной карты – что Россия и Украина должны делать по пунктам.Эти планы рассматриваю как способы повысить свои акции на международной арене. Заявить о том, что мы не сторона конфликта, не сателлит США, западного мира и готовы выступить посредниками.- А ЧВК "Вагнер" сыграет еще свою роль в африканской политике?- Я не африканист, но по той информации, что у меня есть, "Вагнер" в Центральноафриканской республике играл стабилизирующую роль последние несколько лет, способствую нормализации ситуации. Местные правительства сознательно предпочитали сотрудничество с компанией сотрудничеству с традиционными игроками в этом регионе – французами. Позиции ЧВК останутся сильны.- Путин на Петербургском форуме предупредил, что самолеты F-16 могут быть уничтожены на европейских аэродромах. Означает ли это, что президент повел последнюю красную линию, за которой последует война с блоком НАТО?- Ничего нового Россия в лице своих официальных представителей не сказала. О том, чтобы украинская авиация размещалась на польских аэродромах и оттуда вела боевые действия, речь шла еще в марте прошлого года. И тогда Россия прямо и недвусмысленно заявила, что польские аэродромы будут рассматриваться как законные цели, и если Польша хочет авианалетов на свою территорию, то пусть размещает. После этого Польша при всей скандальности и громоязычности ее правителей сдала назад.- Как киевский режим может использовать на внешнеполитическом фронте свои неудачи во время попыток наступления на юге?- Он будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях. В первую очередь это продолжение терроризирования мирного населения России в Белгородской области и теракты с помощью украинской агентуры путем атак дронов. Конечно, вопрос в том, сколько еще осталось у Киева агентуры на территории России…. Весной этого года СБУ бросило все свои резервы.Безусловно, Украине в случае провала или невыразительности результатов "контрнаступа" нужен какой-то кризис, который отвлечёт внимание украинского населения и западного сообщества от того, что происходит в зоне СВО. Главный кандидат на такой кризис –это Приднестровье. Моя гипотеза состоит в том, что Зеленский снова и еще более активно уговаривать Майю Санду ударить по Приднестровью.Украинские войска до сих пор концентрируются в Одесской области на границе с ПМР. Эти войска, если Запад не наложит жесткое и безоговорочное вето, могут перейти границу даже без согласия Майи Санду. Поэтому угроза приднестровского кризиса значительно возрастает по мере неудач Украины на линии боевого соприкосновения. Они находятся в обратно пропорциональной зависимости. Чем хуже будут идти дела у Киева в Запорожье и Донбассе, тем выше вероятность эскалации в приднестровском регионе.И еще один негативный сценарий, который я бы не списывал со счетов, чтобы быть к нему готовым, - это кризис на Балтике.В первую очередь вокруг Калининградской области. Этот кризис возможен в случае договорённости режима Зеленского с Литвой и Польшей. Кризис вокруг Калининграда – это непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО, это уже не прокси-война.Прямой акт агрессии НАТО против российского региона – это законное основание для применения ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что в результате провала украинского "контрнаступа" до этого дойдет дело. Самый вероятный кандидат на эскалацию – это Приднестровье.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20230619/1047365384.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, донбасс, запорожье, владимир зеленский, санду, приднестровье, израиль, польша