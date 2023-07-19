https://ukraina.ru/20230719/1048112632.html

Михаил Амерберг: Россия не спасет Приднестровье от боёв с ВСУ без удара из Белоруссии и десанта в Одессу

Михаил Амерберг: Россия не спасет Приднестровье от боёв с ВСУ без удара из Белоруссии и десанта в Одессу - 19.07.2023 Украина.ру

Михаил Амерберг: Россия не спасет Приднестровье от боёв с ВСУ без удара из Белоруссии и десанта в Одессу

Россияне очень возмущались зерновой сделкой с точки зрения имиджа. Но пока работала зерновая сделка, в Приднестровье был мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг

2023-07-19T13:41

2023-07-19T13:41

2023-07-19T15:19

интервью

россия (рф)

всу

белоруссия

приднестровье

одесса

николаев

молдавия

десант

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, провал наступления ВСУ на Запорожском направлении, контрнаступление ВС РФ в районе Купянска и Красного Лимана, увеличение ударов по военной инфраструктуре в Одессе: всё это снижает риск вторжения Киева в Приднестровье, потому что у него сил нет? Или увеличивает, потому что сейчас им нужна хоть какая-то победа?- Ситуация двоякая.Понятно, что ВСУ сейчас несут большие потери по всей линии боевого соприкосновения. И Киев не может просто так вторгнуться в Приднестровье хотя бы без формального разрешения Кишинева.Такой риск уже был в феврале, когда очень многие говорили, что вот-вот готовится вторжение украинских войск в ПМР. Тогда после отхода российских войск из Купянска и Херсона у некоторых горячих голов в Киеве и Кишиневе возникла идея, а не попробовать ли в такой непростой момент для Москвы сделать марш-бросок на Приднестровье. Но все обошлось, потому что тогда действовала зерновая сделка, которая не позволила Украине пойти на такой шаг.С другой стороны, Молдова прекрасно понимает, что в случае начала боевых действий режим Майи Санду обречен. Большинство населения и так не поддерживает Санду. Если сейчас они путем политических репрессий еще как-то могут удерживать власть, то в случае начала войны народ просто устроит бунт. Особенно если в агрессии будет каким-то сумасшедшим образом участвовать молдавская армия, которая как в 1992 году повторит поход на Бендеры (город находится на правом берегу Днестра, связь РМ и ПМР осуществляется через мост Бендеры-Тирасполь).Понятно, что у Кишинева есть такие планы. Молдову сейчас накачивают оружием, инструкторами и наемниками. Через реку Прут выстроили понтонную переправу. Все прекрасно понимают, что это явно не для облегчения трафика гражданский лиц, а для определенных действий в "Час Икс", когда будет принято решение о вводе румынского контингента или парамилитарных формирований на территории РМ в соответствующих целях.Надо понимать одно. Молдова для западных партнеров – это просто бумажка для зажигания костра, которую не жалко. Если они зажгли военный конфликт на Украине, то к Молдавии у них тоже нет никакого сострадания. И сейчас Приднестровье находится в тяжелой ситуации. Кишинев оказывает серьезное давление как на политическое руководство ПМР, так и на рядовых граждан.Например, в Молдавии уже начинают задерживать автомобили с приднестровскими номерами и требуют от водителей молдавскую страховку, которая в несколько раз дороже приднестровской. А нейтральные номера, о которых договорились в качестве компромисса в рамках ОБСЕ, вообще перестали выдавать. Идет политика закручивания гаек.Начались еще более подлые вещи в отношении самых уязвимых слоев приднестровского населения. Молдова препятствует провозу жизненно важных препаратов и медицинского оборудования для приднестровских больниц.Со стороны Украины прямые провокации тоже есть. Несколько месяцев назад была громкая ситуация с задержанием украинских диверсантов, которые планировали серию терактов в отношении высших должностных лиц ПМР. Они собирались взорвать в центре города автомобиль со взрывчаткой и разлетающимися элементами типа шрапнели. Я уже не говорю о том, что в мае 2022 года группа диверсантов в центре Тирасполя обстреляла из гранатометов здание Министерства Госбезопасности. Тогда в Приднестровье ввели чрезвычайное положение, которое продлевается и по сей день. Все службы республики находятся в режиме повышенной готовности.Ситуация в целом контролируется. Но если произойдет серьезная военная эскалация, Приднестровью в одиночку будет сложно. Без помощи России регион долго не продержится. Особенно если будет удар с двух сторон.- Давайте разберем сценарий, при котором удар будет нанесен только со стороны Украины. Какова должна быть численность такой группировки? С каких направлений они ее могут снять?- Самая большая проблема в том, что Приднестровье – это узкая полоска земли, которую легко расчленить.Есть такие участки, где часть самой ПМР от территории Молдовы до Украины составляет всего несколько сот метров. Она просто проходит вдоль трассы. Например, в районе Никольского Украина полностью огибает этот населенный пункт таким образом, что Приднестровье оказывается у нее в тылу. Чтобы отсечь и отрубить такие поселки, Киеву хватит даже не армии, а парамилитарных структур.Следовательно, основные боевые действия сразу будут происходить вокруг крупных городов вроде Тирасполя и Рыбницы. Еще мы знаем про склад в селе Колбасна. Да, сейчас он достаточно укреплен, но арсенал находится в километре от территории Украины. Теперь посмотрим на сам Тирасполь. У него есть пригород под названием Ближний Хутор, от которого до границы с Украиной - 2,5 километра. Короче говоря, Украина практически везде. Настолько здесь все рядом.Если у Приднестровья не будет достаточной подготовки личного состава, специальных структур и инициативных групп, которые смогут вести бои в городской застройке, ВСУ будет достаточно одного броска для взятия Тирасполя.Вообще, план у Киева - интересный. Они хотят разрубить республику и расправляться с ней по частям. Понятно, что для такой операции нужна немаленькая группировка. Но проблема в том, что у приднестровской армии нет боевого опыта. Российские миротворцы и ограниченный военный контингент РФ – это те же местные жители с российскими паспортами. Это молодые парни до 25 лет, которым будет сложно. Да, там есть мотивированные люди более старшего поколения, но у нас все через пень-колоду.Я не сгущаю краски. Я говорю как есть. Если в Приднестровье начнутся боевые действия, всем будет очень тяжело.- Сколько максимум сил могут выставить само Приднестровье, миротворцы и ОГРВ? Сколько им нужно будет оборонять Тирасполь, прежде чем Россия успеет отреагировать?- По официальной информации приднестровская армия составляет около 10 тысяч военнослужащих. Еще столько же можно будет отмобилизовать. Вопрос в том, с какой скоростью и насколько качественно будет проведена эта мобилизация. Обучить их уже явно никто не успеет. Их нужно будет успеть хотя бы вооружить и направить на необходимые рубежи обороны.К сожалению, никаких рубежей обороны в Приднестровье сегодня нет. Тирасполь официально заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, поэтому никаких военных приготовлений в плане обороны он не осуществляет. Не вырыто ни одного окопа.Кстати, единственный окоп – это траншея, которую выкопали сами украинцы еще в 2014 году. Это "ров Яценюка", который окаймляет все Приднестровье. Наверное, это то, что может нам хоть как-то помочь. Они сами нам сделали такой подарок, выкопав ров отвалом в нашу сторону. Потому что если пойдет техника, то им придется как-то через этот ров перепрыгивать – как минимум наводить понтоны. Широким фронтом наступать им уже не получится.Я недавно проезжал вдоль границы по трассе Тирасполь-Малаешты. Вот дорога, а через 3-5 метров уже граница с Украиной. Понятно, что граница постоянно мониторится. Именно сейчас приготовлений к агрессии Киев не проводит. Но я всегда говорил, что основная угроза Приднестровью – это теракты и диверсии.Понятно, что у нас не все люди искушенные. И не все наши силовики со стальными принадлежностями. Людей запугивают. Людям угрожают. Кто-то дрогнет и покинет регион. Именно на это рассчитывают украинские и молдавские спецслужбы – посеять панику среди населения и силовиков, чтобы в момент "часа Икс" сопротивление было наименьшим.- В чем главный смысл наших последних ударов по военным объектам Одессы? Это реакция на прекращение зерновой сделки? Это план СВО? Или это превентивные меры, чтобы ВСУ в Приднестровье как раз не вторглись?- Во-первых, я против того, чтобы называть их "ударами возмездия". Удары возмездия должны были быть еще в 2014 году, когда сожгли людей в Одессе. Называть их так в 2023 году – дело неблагодарное. Нам нужна обычная военная работа, направленная на то, чтобы этот конфликт как можно скорее закончился и чтобы от него страдало как можно меньше людей со всех сторон. Чем быстрее будет выведена из строя военная инфраструктура противника, тем быстрее это произойдет.То, что сейчас наносятся массированные удары по военным объектам в Одессе и Одесской области – это результат не теракта на Крымском мосту. Это логика войны. Рано или поздно это бы произошло. Мы же понимаем, что в Одессу-маму мы должны прийти в любом случае. Это наш город. Он должен быть освобожден от всей этой нацистской погани. Я хоть и не одессит, но для меня Одесса гораздо более сакральна, чем Крымский мост.Понятно, что после прекращения зерновой сделки такие обстрелы усилились. Еще три-четыре дня и от портов Одессы и Николаева будут лишь одни воспоминания.- Хотел бы уточнить. Нанесению таких ударов мешала зерновая сделка? Или в этом не было военной необходимости?- Необходимость в этом была с самого начала СВО. Вопрос в другом.Россияне очень сильно возмущались зерновой сделкой с точки зрения имиджа. Но я всегда говорил, что пока работает зерновая сделка, в Приднестровье мир. Как только договоренности перестанут работать, нам нужно готовиться к войне.Сейчас Украине Приднестровье будет нужно позарез. Это ключевой момент нашей беседы. Потому что с точки зрения логистики на юге у них остается только коридор через Молдову и часть Румынии. Это очень большое плечо. Им придется гнать грузы только на север Молдавии в район Единца. И все это привязано к железной дороге.Кстати, буквально за пару недель до завершения зерновой сделки активно взялись за модернизацию молдавской железной дороги, хотя до сегодняшнего дня в РМ не ходил ни один поезд, потому что ее целенаправленно убивали.Понятно, что деньги платят европейцы. Ведь зерно идет не в беднейшие страны Африки, для которых оно предназначалось по директиве ООН, а западным капиталистическим буржуям. И они быстро хотят наладить поставку зерна по этим маршрутам. И сейчас им Приднестровье очень нужно. Порт в Джурджулешты они и так используют. И новый участок им очень нужен.Поэтому риск эскалации в Приднестровье - очень большой. И чем успешнее будут действовать российские войска по всей линии боевого соприкосновения, тем меньше риск украинского вторжения в республику. Потому что у них будет меньше сил и возможностей для такой операции.Еще такой риск может возникнуть в виде акта отчаяния. Когда у ВСУ будет совсем все плохо, они могут последовать принципу "сгорел сарай – гори и хата". Они могут обстрелять военные объекты Приднестровья из тех же "Хаймарсов". Не будем их перечислять, а то еще скажут, что я целеуказания даю (смеется).Что касается Молдовы, то у нее очень чешутся руки отхватить под шумок именно Бендеры, потому что город находится на правом берегу Днестра. В общем плане это будет их маневр. И их реально к этому готовят. Молдова будет работать по Бендерам, а Украина будет решать вопрос с остальной частью Приднестровья. Понятно, что ВСУ будут использовать некие молдавско-украинские соединения в качестве под флагом Молдовы.Еще один гипотетический вариант может возникнуть на пике российского наступления. Если Россия зажмет украинскую армию где-то в Одесской области и ей некуда будет деться, ВСУ могут пойти на прорыв через Приднестровье в Молдову и Румынию. Но это фантастика, потому что уходить по нескольким мостам через Днестр очень опасно.Понятно, что об этом думать очень рано. Как военный аналитик я внимательно смотрел карту и изучал опыт Великой Отечественной войны. Я могу сказать, что Одесское направление – одно из самых сложных. В районе Одессы - кругом плавни, болота и огромное количество рек. То же самое с Николаевом. Там приток Днепра, который по сути разделяет город на половину.Для их освобождения нужна сложнейшая военная операция. По моему личному мнению, тут не обойтись без десанта, потому что только на земле будет очень сложно. Если только не будут отвлекающие удары одной известной организации, которая сейчас находится в Белоруссии, и другие комплексные действия. Потому что пройти вдоль побережья через территории Николаевской области будет очень сложно и это приведет к очень большим потерям. Слишком много препятствий там на пути.- Может, можно рассчитывать, что мы ВСУ перебьем в одном Донбассе? Или нам все равно предстоит готовиться к тяжелым боям, о которых вы говорите?- История о том, что противника можно перебить в одном месте – это миф.Возьмем пример Сирии. Там многочисленных боевиков и террористов кто только не закатывал. И россияне, и американцы, и французы. Их свободно бомбили, потому что никакой ПВО и техники у них не было. Но они прятались по пустыне в норах. Хотя в пустыне вести боевые действия гораздо проще, чем в укрепрайонах Донбасса.А тот же Донбасс? ВСУ бомбят чугунием, но они почему-то есть. И всегда найдутся люди, которые будут воевать. СВО длится больше года. Тем, кому было 17, уже 18. Будем еще год воевать – подъедет следующее пушечное мясо. И так можно воевать вечно.Не надо думать, что ВСУ будут как зомби идти, мы их перестреляем и они закончатся. Не закончатся. Тем более, мы тоже несем потери. Поэтому нам нужны решительные действия с нанесением массированных ударов и комплексной наступательной операцией. Только окружения и обходы по военной науке приведут нас к победе.

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Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), всу, белоруссия, приднестровье, одесса, николаев, молдавия, десант