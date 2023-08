https://ukraina.ru/20230823/1048874653.html

Песня, как мгновенье. Памяти главного советского итальянца Тото Кутуньо

Песня, как мгновенье. Памяти главного советского итальянца Тото Кутуньо - 23.08.2023 Украина.ру

Песня, как мгновенье. Памяти главного советского итальянца Тото Кутуньо

Во вторник, 22 августа, итальянское информационное агентство ANSA сообщило о смерти итальянского композитора и исполнителя поп- и поп-рок произведений Тото Кутуньо

2023-08-23T03:08

2023-08-23T03:08

2023-08-23T03:08

культура

эксклюзив

культура

италия

музыка

певец

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048874044_0:8:225:135_1920x0_80_0_0_70c00969e7e8241a49eb068d2fde3e9c.jpg

Агент музыканта сообщил журналистам, что 80-ти летний Тото Кутуньо болел уже продолжительное время, а в последние месяцы его самочувствие ухудшилось. Певец ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане.Визитная карточка музыканта — песня L'italiano, (итальянец), не понравившаяся другому любимому советской и российской публикой итальянцу — Адриано Челентано — после фестиваля в Сан-Ремо 1980 года завоевала всемирную любовь и узнаваемость своему исполнителю. Написал ее Кутуньо в соавторстве с итальянским поэтом Кристиано Минеллоно, а спустя годы песня была исполнена на португальском, русском, иврите, и других языках — Муслимом Магамаевым, Эрве Виларом, Кари Тапио, и многими, многими другими.Пара слов об артистеМузыкальный ребенок из музыкальной семьи имел все шансы стать мультиинструменталистом, учился игре на аккордеоне, саксофоне, ударных, клавишах, мечтал быть барабанщиком, а стал — легендарным певцом и композитором.Клавиши стали ему особенно близки с увлечением джазом, но о детских занятиях и конкурсах с другими инструментами, музыкант вспоминал с теплотой:"Когда я играл на аккордеоне, я ездил на конкурс, тогда мне было 13 лет. В своей категории среди детей и подростков я занял первое место. Я играл песню, которая называлась "Душ", очень быстрая песня. И потом из 130 участников я занял 3 место. Это прекрасное воспоминание еще и потому, что мой отец отвез меня туда на скутере. Хотя аккордеон был у меня на плече, было очень неудобно всю дорогу, но я очень любил проводить время с отцом..."Биография Тото Кутуньо — неутомимый творческий путь, поиск, и чудесные встречи, определявшие повороты его судьбы. Первым таким человеком в мире музыки для Кутуньо стал джазмен Гуидо Манузарди, с коллективом которого 19-ти летний музыкант побывал в гастрольном туре по Скандинавии, куда впоследствии вернется не раз, следующим — легендарный французский певец Джо Дассен. И снова — Франция станет одной из самых любимых стран Кутуньо, а в репертуаре исполнителя всегда будут песни на французском языке.Восьмидесятые годы стали своеобразным "вторым дыханием" национальных музыкальных школ, словно столетием до этого, в эпоху романтизма. Кутуньо, Челентано, Рикардо Фольи, Сабрина Солерно станут новыми лицами музыкальной Италии, а первые двое - "советскими итальянцами", любимцами нашей публики.Каждая песня Кутуньо в 80-е-90-е годы становилась событием: Serenata, Noi ragazzi di oggi, Azzurra malinconia, Come noi nessuno al mondo звучали по всему миру на разных языках.В интервью "Комсомольской правде" певец признавался в трех мечтах:— Иметь много детей и большую семью.— Избежать ошибок молодости.— Поставить музыкальную комедию.Кутуньо в СССР и послеДля советской музыкальной сцены 1985-1986 годы были неповторимыми. В 85-м в Москву и Ленинград впервые приехал не только Кутуньо, но и Лука Барбаросса, Боб Дилан, британский дуэт Everything But The Girl. Челентано приедет лишь спустя год.С тех пор Кутуньо бывал в Москве и других советских городах множество раз, настолько часто, что о нем ходили полу легендарные истории: например, поклонники рассказывали, что во время одного из концертов в Ялте певец поцеловал 48 влюбленных поклонниц. Что же действительно рассказывал сам Кутуньо — так это то, что песню Buona notte он посвятил Москве, в которую был влюблен сам.Эта любовь не закончилась и после распада Советского Союза. Кутуньо приезжал в столицу часто: в 2009 году участвовал в шоу "Легенды Ретро FM 2009", в 2011 году давал совместный концерт с Аннализой Минетти, Ин-Грид (Ингрид Альберини), Марком Тишманом и группой "Премьер-министр" в Кремлевском дворце съездов, бывал и в других городах.В 2017 году Кутуньо выступил в Астане на долгожданном концерте звезд 80-х годов, где исполнил песню на казахском языке. На русском, к слову, он пел много и охотно, а том числе с советскими и российскими музыкантами.Много раз бывал в Минске, и белорусской столице тоже признавался в любви:"Я был в Беларуси 3 или 4 раза и воспоминания самые замечательные - потрясающая публика, Минск очень красив… И еще я познакомился там с очень милой девушкой, которая потом приезжала к нам в Италию. Вообще все белорусские девушки очень милые, поэтому я люблю приезжать к вам."Неоднократно бывал Кутуньо и в Киеве: вместе с Джакомо Челентано (сыном Адриано) давал концерт в 2010 году, а в 2011 выступил с молодыми музыкантами, участниками конкурса "Новая волна".И только в 2019 году концерт Кутуньо в украинкой столице оказался в центре недоразумения: в СМИ появилась информация, словно некоторые депутаты Верховной Рады обратились к СБУ с просьбой запретить его концерт "из-за пророссийской позиции", но информация оказалась слухами.Агент Кутуньо успокоил поклонников, что ни о чем подобном артисту неизвестно, концерт состоится, а дополнительные сомнения могли возникнуть из-за того, что в список нежелательных на Украине артистов совсем недавно был внесен другой итальянский певец — Альбано Карризи (Аль Бано). Он в комментарии La Repubblica тоже назвал эту информацию шуткой, однако оказалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) действительно запретил ему въезд."Пророссийская" позиция Кутуньо, как выяснилось позже, заключалась в том, что в 2018 году он исполнил несколько русских песен в благодарность фестивалю "Русские сезоны", который взял в свою программу итальянский спектакль Arena di Verona, и поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем рождения.Однако киевская публика ждала и встречала Кутуньо с любовью - до последних лет жизни он оставался "любимым итальянцем".

https://ukraina.ru/20230127/1043012979.html

https://ukraina.ru/20230821/1048839259.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, италия, музыка, певец, ссср