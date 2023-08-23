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Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО

Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО - 23.08.2023 Украина.ру

Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО

К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-23T06:30

2023-08-23T06:30

2023-08-23T06:30

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первая мировая война

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Битва за Верден, с которой часто сравнивают бои за Артемовск, хотя и считается самым кровопролитным сражением Первой мировой, но на самом деле таковой не была. О точных потерях в "Бахмутской мясорубке" мы пока не знаем, но она тоже считается самым кровавым сражением в СВО.Эксперт уточнил, что по общему числу потерь в Первой мировой Верден занимает 7-8 место, поскольку кроме него был Брусиловский прорыв, Стодневное наступление Антанты в 1918 году, Битва на Сомме и ряд других сражений, представлявших собой ряд последовательных операций.Крупные потери Первой мировой отчасти объясняются тем, что число противостоящих друг другу сторон доходило до 5-6 миллионов, а сейчас плотность фронта гораздо меньше, добавил он.В Первую мировую войну локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за несколько дней боев. К счастью, в ходе СВО таких потерь нет и не будет, заключил собеседник издания.

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2023

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новости, россия, всу, артемовск, сво, потери, первая мировая война