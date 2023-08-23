https://ukraina.ru/20230823/1048873020.html
Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО
Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО - 23.08.2023 Украина.ру
Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО
К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-23T06:30
2023-08-23T06:30
2023-08-23T06:30
новости
россия
всу
артемовск
сво
потери
первая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045641221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b154c75fe2aee7e223f88f3cd4ea3890.jpg
Битва за Верден, с которой часто сравнивают бои за Артемовск, хотя и считается самым кровопролитным сражением Первой мировой, но на самом деле таковой не была. О точных потерях в "Бахмутской мясорубке" мы пока не знаем, но она тоже считается самым кровавым сражением в СВО.Эксперт уточнил, что по общему числу потерь в Первой мировой Верден занимает 7-8 место, поскольку кроме него был Брусиловский прорыв, Стодневное наступление Антанты в 1918 году, Битва на Сомме и ряд других сражений, представлявших собой ряд последовательных операций.Крупные потери Первой мировой отчасти объясняются тем, что число противостоящих друг другу сторон доходило до 5-6 миллионов, а сейчас плотность фронта гораздо меньше, добавил он.В Первую мировую войну локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за несколько дней боев. К счастью, в ходе СВО таких потерь нет и не будет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045641221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fb519d4d22863c4e8466e408d7c0e6d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, артемовск, сво, потери, первая мировая война
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, СВО, потери, Первая мировая война
Не "бахмутская мясорубка". Военный историк о том, что станет самым кровавым сражением в СВО
К кровавым сражениям по меркам СВО, в которых общее число потерь превысит число потерь в битве за Артемовск, могут привести как позиционные бои, так и попытка одной из сторон перейти в широкомасштабное наступление. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Битва за Верден, с которой часто сравнивают бои за Артемовск, хотя и считается самым кровопролитным сражением Первой мировой, но на самом деле таковой не была. О точных потерях в "Бахмутской мясорубке" мы пока не знаем, но она тоже считается самым кровавым сражением в СВО.
Эксперт уточнил, что по общему числу потерь в Первой мировой Верден занимает 7-8 место, поскольку кроме него был Брусиловский прорыв, Стодневное наступление Антанты в 1918 году, Битва на Сомме и ряд других сражений, представлявших собой ряд последовательных операций.
"Но ни одна из этих битв, даже если мы поверим самому завышенному числу потерь сторон в СВО, даже близко не приближается к Вердену или Сомме. При Вердене стороны потеряли более 800 убитых и раненых. Сейчас стороны потеряли примерно чуть более 200 тысяч человек. И то эти цифры кажутся мне слишком завышенными. В сотни тысяч потерь я не верю. Я даже в десятки поверю с трудом", - рассуждает Копылов.
Крупные потери Первой мировой отчасти объясняются тем, что число противостоящих друг другу сторон доходило до 5-6 миллионов, а сейчас плотность фронта гораздо меньше, добавил он.
В Первую мировую войну локальные наступления с целью занять три холма и немного улучшить тактические позиции легко могли привести к 80 тысяч жертв с обеих сторон за несколько дней боев. К счастью, в ходе СВО таких потерь нет и не будет, заключил собеседник издания.