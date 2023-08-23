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Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда

Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда - 23.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда

Битва за Артемовск завершится только тогда, когда ВС РФ и ВСУ оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру

2023-08-23T05:30

2023-08-23T05:30

2023-08-23T05:30

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Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит, считает эксперт.Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом текущие бои за Артемовск - это продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, вс рф, артемовск, сво, первая мировая война