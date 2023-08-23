https://ukraina.ru/20230823/1048872918.html
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда - 23.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
Битва за Артемовск завершится только тогда, когда ВС РФ и ВСУ оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-23T05:30
2023-08-23T05:30
2023-08-23T05:30
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вс рф
артемовск
сво
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Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит, считает эксперт.Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом текущие бои за Артемовск - это продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, вс рф, артемовск, сво, первая мировая война
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, Артемовск, СВО, Первая мировая война
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
Битва за Артемовск завершится только тогда, когда ВС РФ и ВСУ оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит, считает эксперт.
"Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три. Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас", - пояснил Копылов.
Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом текущие бои за Артемовск - это продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться, заключил собеседник издания.