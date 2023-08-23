Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда - 23.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда - 23.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда
Битва за Артемовск завершится только тогда, когда ВС РФ и ВСУ оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
2023-08-23T05:30
2023-08-23T05:30
новости
россия
всу
вс рф
артемовск
сво
первая мировая война
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Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит, считает эксперт.Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом текущие бои за Артемовск - это продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, вс рф, артемовск, сво, первая мировая война
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, Артемовск, СВО, Первая мировая война

Военный эксперт ответил на вопрос, почему битва ВС РФ и ВСУ за Артемовск не закончится никогда

05:30 23.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Битва за Артемовск завершится только тогда, когда ВС РФ и ВСУ оставят попытки подвинуть друг друга на этом фронте и займутся чем-то другим в других местах. Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Сегодняшние бои вокруг Артемовска – это продолжение битвы на Сомме времен Первой мировой, когда стороны упираются в борьбе за конкретный холм, искренне полагая, что его захват что-то изменит, считает эксперт.
"Британцы тоже штурмовали гряду холмов, чтобы потом увидеть, что пока они их штурмовали, немцы построили еще две линии обороны. А потом еще три. Ситуация, при которой противник строит линии обороны быстрее, чем ты успеваешь их прорывать, характерна для Первой мировой. То же самое мы видим сейчас", - пояснил Копылов.
Сейчас одна из сторон пытается переиграть свои потери и одержать новую победу. Но в целом текущие бои за Артемовск - это продолжение кампании, которая началась еще в 2022 году и которая, по мнению противников, должна продолжаться, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУВС РФАртемовскСВОПервая мировая война
 
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