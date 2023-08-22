https://ukraina.ru/20230822/1048863632.html

15 лет с конфискацией. На Украине осудили мэра Васильевки Наталью Романиченко

15 лет с конфискацией. На Украине осудили мэра Васильевки Наталью Романиченко - 22.08.2023 Украина.ру

15 лет с конфискацией. На Украине осудили мэра Васильевки Наталью Романиченко

В пятницу, 18 августа, сайт "Единый государственный реестр судебных решений" опубликовал приговор Октябрьского районного суда Запорожья мэру Васильевки Запорожской области Наталье Романиченко

2023-08-22T15:34

2023-08-22T15:34

2023-08-22T15:34

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Официальный приговор судаПо решению суда чиновнице грозит 15 лет заключения с конфискацией всего имущества. Решение суд вынес, естественно, заочно, так как Романиченко находится в Васильевке и выполняет свои обязанности.Действия Романиченко суд классифицировал как "государственную измену", что в Уголовном Кодексе Украины прописано следующим образом:"Умышленное причинение гражданином Украины вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного времени."В постановлении суда Романиченко подчеркнуто: нет никаких обстоятельств, которые бы смягчали наказание ни по статьям УК, ни Административным Кодексом Украины: "…так как УК Украины предполагает, что наказание имеет цель не только кару, но и исправление осужденного…"Непосредственно госизмену Романиченко, по мнению Октябрьского суда, доказывают следующие факты:1) Видеообращение, опубликованное ею в соцсетях, в котором Романиченко сообщает жителям Васильевки: "В связи с самоустранением местной власти, я беру на себя временное исполнение обязанностей главы Васильевской администрации. После государственного переворота в 2014 году киевский режим на Донбассе развязал кровавую бойню. Я уверена, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь." В материалах суда отдельно подчеркивается, что на ее руке на этом видео повязана георгиевская лента;2) Фотографии ее сыновей, опубликованные в Instagram*: на нескольких они – в советской военной форме, очевидно, в День Победы, на других – в вышиванке;3) Якобы перехваченные украинскими спецслужбами личные разговоры Романиченко с неким военнослужащим Росгвардии, с которым она обсуждает "предоставление материальной и информационной поддержки ему и его части";4) Изъятый у свидетеля пропуск на выезд из Васильевки на украинскую территорию, подписанный мэром;5) Еще один перехваченный телефонный разговор с "неустановленным лицом", в котором Романиченко якобы обещает подразделению Росгвардии помощь с обеспечением автомобильными зеркалами, соляркой, фонарями, мобильными телефонами и электролитом;6) Станция техобслуживания, принадленжащая Романиченко, обслуживала автомобили с наклейками Z и V;7) Мэр также договаривалась с местными отделениями "ПриватБанка", магазинами косметики "Ева", и многими другими предприятиями о продолжении работы под управлением военно-гражданской администрации.Бдительные охотники за "коллаборантами"С начала военных действий еще в 2014 году на Украине появилось бесконечное множество сайтов, отслеживающих "предателей", "коллаборантов" и "изменников Родины". Печально известный "Миротворец" среди них – далеко не единственный, а теперь мало кто вспомнит, что в 14-15 годах у него было еще "детское" подразделение – "Метелик" (бабочка – ред.), публиковавшее данные о несовершеннолетних "предателях".Сейчас подобных сайтов стало больше, а люди на таких должностях, как Романиченко, попадают сразу на все. Вот только история, перепечатанная 10 раз, многократно видоизменяется и обрастает новыми "подробностями"…Издание "Судовый репортер", например, добавил остроты в процесс выдачи пропусков: мэр Васильевки, по их мнению, делает это исключительно "в присутствии сотрудников ФСБ", и запугивая местных жителей.Общественное движение "Чесно" (честно – ред.) сгенерировал платформу "Реєстр держZрадників" (реестр госизменников – ред.), на которой значатся уже 79 человек, включая Романиченко, журналиста и правозащитника Кирилла Вышинского, других членов городских администраций Запорожской области, журналисток Оксану Медведеву и Диану Панченко.Эти же персоналии собраны государственным телеканалом "Суспільне", где о Романиченко добавлены такие подробности, как знакомство с экс-депутатом Верховной Рады Олегом Царевым, а также "факты благодарности СССР за якобы победу над нацизмом".Пикантную деталь добавил другой сайт, вычисляющий "предателей" – Evocation:Разумеется, каждый из этих ресурсов напомнил Романиченко, что ее младший сын снимался в украинских сериалах, а она "не брезговала гордиться этим…"История Натальи РоманиченкоНаталья – действительно уроженка Васильевки, Запорожской области, и в первые дни, когда город перешел под контроль российских военных, взяла на себя ответственность за руководство администрацией. Сейчас она также является кандидатом на вступление в партию "Единая Россия", своего местоположения не скрывает, но рассказывала журналистом, что ее дети – двое сыновей – вынуждены находиться вдали от нее из-за угрозы терактов, постоянно возникающей в новых регионах.Романиченко имеет высшее образование, украинские СМИ, как правило, называют ее актрисой, но работала она продюсером и детским педагогом: организовала детское модельное агентство WOW, в котором учеников готовили по направлениям тележурналистики, актерского мастерства, хореографии, дефиле, фотопозирования.В "благодарности за гуманитарную помощь" бдительные украинские "активисты" не солгали: шефство над Васильевкой с начала спецоперации взял на себя Великий Новгород, а местное издание "53 новости" публиковало интервью с главой администрации.В нем Наталья рассказала о том, что из Новгорода в город регулярно привозят строительные материалы, гуманитарную помощь для местных жителей, необходимую технику. Говорила она и о покушении на себя, которое готовили в сентябре прошлого года диверсанты. Чиновница отметила, что человек, задержанный с автомобилем, набитым взрывчаткой, не знал точно ни ее маршрута, ни места жительства."Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", — резюмировала она.В администрацию она пошла потому, что искренне хотела защитить свой город от безвластия и преступности, объяснила Романиченко в интервью РИА "Новости"."Восстановительные работы ведутся каждый день, поскольку мы понимаем, что это одна из ключевых проблем на сегодняшний день. Обстрелов было много и, соответственно, много повреждений. Есть пожилые люди, которые остались одни и помочь им просто некому, мы им оказываем помощь в первую очередь. Принимаем заявления о выплате компенсаций, здесь люди активно подают документы. Наряду с этим помогаем с остеклением и ремонтными работами", - рассказала она о деятельности местных властей.Упоминала она также и своем сотрудничестве с военными, которые защищают город и обеспечивают в нем порядок:"Я знакома со многими командирами, у нас полное взаимопонимание и все возникающие у меня вопросы не остаются без внимания. Соответственно, если им нужна помощь, то мы оказываем ее. Тут важно не то, военный ты или гражданский, а человеческие взаимоотношения."Несмотря на обвинения и суды со стороны Украины, Романиченко не сомневается в выборе, который она сделала:*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Мария Лихограй

эксклюзив, запорожская область, украина, суд, репрессии