https://ukraina.ru/20230822/1048858120.html

Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт

Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт - 22.08.2023 Украина.ру

Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт

Киев запретил работу журналистов на линии фронта. Об этом 22 августа сообщила швейцарская газета Le Temps

2023-08-22T11:44

2023-08-22T11:44

2023-08-22T11:44

новости

журналисты

фронт

киев

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_08aab4370338358c7122b5023e566d80.jpg

"Это попытка киевского режима скрыть свой провал. Скрыть плачевное состояние украинских войск и потери, причем не только человеческие, но и потери техники, которую им дали на Западе", - прокомментировал запрет журналист Владимир Скачко.Киев не первый раз чинит препятствия для работы журналистов. В частности, в ноябре прошлого года киевский режим аннулировал аккредитацию побывавших в Херсоне представителей СМИ.Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью проведения работ по разминированию. Однако позже работа журналистов была разрешена, несмотря на то, что разминирование не было завершено.Комментируя ситуацию, заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева отметила, что таким образом Киев хотел скрыть правду о проводимых боевиками вооруженных формирований расправах и готовящихся постановках.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналисты, фронт, киев, валерий залужный