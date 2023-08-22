Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт - 22.08.2023 Украина.ру
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Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт - 22.08.2023 Украина.ру
Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
Киев запретил работу журналистов на линии фронта. Об этом 22 августа сообщила швейцарская газета Le Temps
2023-08-22T11:44
2023-08-22T11:44
новости
журналисты
фронт
киев
валерий залужный
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"Это попытка киевского режима скрыть свой провал. Скрыть плачевное состояние украинских войск и потери, причем не только человеческие, но и потери техники, которую им дали на Западе", - прокомментировал запрет журналист Владимир Скачко.Киев не первый раз чинит препятствия для работы журналистов. В частности, в ноябре прошлого года киевский режим аннулировал аккредитацию побывавших в Херсоне представителей СМИ.Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью проведения работ по разминированию. Однако позже работа журналистов была разрешена, несмотря на то, что разминирование не было завершено.Комментируя ситуацию, заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева отметила, что таким образом Киев хотел скрыть правду о проводимых боевиками вооруженных формирований расправах и готовящихся постановках.
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новости, журналисты, фронт, киев, валерий залужный
Новости, журналисты, фронт, Киев, Валерий Залужный

Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт

11:44 22.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Киев запретил работу журналистов на линии фронта. Об этом 22 августа сообщила швейцарская газета Le Temps
"Новость распространилась в воскресенье со скоростью лесного пожара, вызвав гнев и возмущение у многих присутствующих на Украине журналистов: линия фронта им теперь полностью запрещена, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного", - говорится в публикации.
"Это попытка киевского режима скрыть свой провал. Скрыть плачевное состояние украинских войск и потери, причем не только человеческие, но и потери техники, которую им дали на Западе", - прокомментировал запрет журналист Владимир Скачко.
Киев не первый раз чинит препятствия для работы журналистов. В частности, в ноябре прошлого года киевский режим аннулировал аккредитацию побывавших в Херсоне представителей СМИ.
Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью проведения работ по разминированию. Однако позже работа журналистов была разрешена, несмотря на то, что разминирование не было завершено.
Комментируя ситуацию, заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева отметила, что таким образом Киев хотел скрыть правду о проводимых боевиками вооруженных формирований расправах и готовящихся постановках.
 
НовостижурналистыфронтКиевВалерий Залужный
 
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