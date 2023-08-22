Политические дни Зеленского сочтены - Константинов
09:17 22.08.2023 (обновлено: 09:18 22.08.2023)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены, передает 22 августа РИА Новости
"Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов.
По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров".
"Способов такого "слива" у Запада достаточно", - подчеркнул Константинов.
Он также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".
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