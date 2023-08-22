Политические дни Зеленского сочтены - Константинов - 22.08.2023 Украина.ру
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Политические дни Зеленского сочтены - Константинов
Политические дни Зеленского сочтены - Константинов - 22.08.2023 Украина.ру
Политические дни Зеленского сочтены - Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены, передает 22 августа РИА Новости
2023-08-22T09:17
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владимир зеленский
владимир константинов
крым
украина
новости
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"Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов.По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров".Он также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".
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владимир зеленский, владимир константинов, крым, украина, новости
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Крым, Украина, Новости

Политические дни Зеленского сочтены - Константинов

09:17 22.08.2023 (обновлено: 09:18 22.08.2023)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что политические дни президента Украины Владимира Зеленского сочтены, передает 22 августа РИА Новости
"Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности", - заявил Константинов.
По его мнению, с большой вероятностью стоит ожидать в преддверии мирных переговоров смены власти на Украине и "утилизации Западом её нынешних функционеров".
"Способов такого "слива" у Запада достаточно", - подчеркнул Константинов.
Он также назвал нынешних властей на Украине "временщиками".
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 06:03
Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавитьНедовольство Зеленского своим окружением вышло за рамки внутрикомандной дискуссии. Критика власти в обществе и среди оппозиции становится все громче. Коррупция на таможне и в военкоматах, продажа проездных для невыездных, элитный отдых народных депутатов и чиновников заграницей – все это стало слишком демонстративным.
 
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