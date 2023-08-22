Политические дни Зеленского сочтены - Константинов

Время менять кадры. Зеленский готовит смену правительства, кто его может возглавить Недовольство Зеленского своим окружением вышло за рамки внутрикомандной дискуссии. Критика власти в обществе и среди оппозиции становится все громче. Коррупция на таможне и в военкоматах, продажа проездных для невыездных, элитный отдых народных депутатов и чиновников заграницей – все это стало слишком демонстративным.