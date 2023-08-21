https://ukraina.ru/20230821/1048839259.html

Мастер эпизода и гений голоса. Памяти Народного артиста РФ Игоря Ясуловича

Мастер эпизода и гений голоса. Памяти Народного артиста РФ Игоря Ясуловича - 21.08.2023 Украина.ру

Мастер эпизода и гений голоса. Памяти Народного артиста РФ Игоря Ясуловича

В субботу, 19 августа, ушел из жизни советский и российский актер, театральный педагог и мастер озвучки, народный артист Российской Федерации Игорь Ясулович

2023-08-21T14:48

2023-08-21T14:48

2023-08-21T15:25

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Об этом сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС), в котором Ясулович преподавал с 1992 года на факультете музыкального театра.Еще в июне мастер выпустил курс актеров музыкального театра, а в середине июля был госпитализирован в одну из московских больниц. Семья актера была против обнародования подробностей его болезни, а буквально неделю назад его сын, Алексей Ясулович, сообщил российским СМИ, что актер выписан из больницы.«Его высочество занят важнейшими делами! Он проводит экстренное совещание! Его вообще там нет!» — восклицает Игорь Ясулович в роли слуги герцога в одном из самых известных и цитируемых эпизодов остросатирической комедии Марка Захарова «Тот самый Мюнгхаузен» по сценарию Григория Горина (более популярны разве что финал фильма и сцена с объявлением войны Англии).Ясуловича в прессе долгие годы было принято называть «гениальным мастером эпизода». И действительно, короткие, но незабываемые образы актера в «Самой обаятельной и привлекательной», «Майоре Вихре», «12 стульях», «Бриллиантовой руке» или «Гостье из будущего» вспомнит любой советский/российский кинозритель.Одесская область и Одесская киностудияВолею судьбы в детстве актер оказался в Одесской области — в городе Измаиле. Ранние годы жизни его в целом прошли в постоянных переездах. Родился Ясулович в немецком поселении Рейнсфельд в 1941 году — в эвакуации, когда из района были эвакуированы этнические немцы. Теперь это село Залесье Кошкинского района Самарской области.Отец актера был военным, инженер-капитаном 1-го ранга, принимал участие в Великой Отечественной войне — так семья оказалась в Одесской области: отца назначили начальником технического отдела Дунайской флотилии.Об отце Ясулович вспоминал немного, зато рассказывал о матери: в его воспоминаниях она всегда очень строгая и принципиальная женщина.«У моей мамы Анны Алексеевны был строгий характер. Видимо, поэтому я и по сей день не люблю расхлябанности и всегда требую от студентов дисциплины, поскольку в нашей профессии без дисциплины нельзя. Но это к слову. Одно время мы жили в Таллине (мне было десять лет), и я помню неукоснительный порядок, который мама установила, причем никакие капризы и желание увильнуть не спасали. Например, по выходным мы с братом производили уборку, и в мои обязанности входило мытье полов. Пол в квартире был дощатый и приходилось усердно его тереть, чтобы придать хоть какой-то свежий вид старым доскам. Еще я ходил на рынок. Не могу сказать, что мне это нравилось, но сейчас понимаю, что в этом был элемент воспитания», — рассказывал актёр в интервью изданию «Театрал».Измаил он описывал с теплотой, вспоминал его крепость:«Когда я подрос, мама перестала быть чрезмерно строгой и отношения строились на взаимном доверии. Мы с братом вдруг почувствовали, что у нас стало больше свободы. А когда поселились в Измаиле, то и вовсе целый день были предоставлены сами себе: там сохранились остатки крепости, которую штурмовал Суворов, и мы дворовой компанией лазали по ее валам и рвам. К обеду и ужину я всегда приходил вовремя и вообще был довольно послушным, но однажды маму крепко удивил, когда после выпускного вечера прогулял всю ночь до утра. Ну и влетело же мне за это! Причем от обоих родителей сразу».Мать, по его словам, сетовала, что сын выбрал творческую профессию, а не «нормальную» — инженера.С актерской профессией он определился в Таллине, где начал заниматься мастерством у художественного руководителя драматического театра Ивана Россомахина. Оттуда Ясулович уехал уже в Москву — поступать во ВГИК. Впоследствии он будет там преподавать — одновременно с ГИТИСом и многочисленными заграничными мастер-классами: в Колумбии, Великобритании, Ирландии.И в Одесскую область, и в Эстонскую ССР актер неоднократно вернется снова — на съемки в Одесской киностудии, а также в картинах, в которых прибалтийские республики играли «Европу».Кино и голос«Ехали в трамвае Ильф и Петров», фильм-сказка «Руслан и Людмила», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Гардемарины, вперед!», «Королева Марго», «Маленькая принцесса» — в этих фильмах Ясулович сыграл заметные, яркие и разноплановые роли.Последние фильмы с его участием вышли совсем недавно — в 2021 году. Самой яркой премьерой из них стал военный фильм Александра Котта «Седьмая симфония» о том, как композитор Дмитрий Шостакович написал свою «Ленинградскую» симфонию, посвятив ее городу в блокаде. Фильм оказался довольно далек от исторической действительности, но был хорошо воспринят критиками и зрителями.Другой и важной стороной творчества Игоря Ясуловича стала озвучка отечественных и зарубежных фильмов. Сюрпризом для многих станет факт, что Игорь Старыгин, сыгравший Арамиса в «Д`Артаньяне и трех мушкетерах» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, Геннадий Ялович в «Кин-дза-дза» Георгия Данелии, герои мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Князь Владимир» — совершенно не похожие друг на друга — говорят голосом Ясуловича.Его же голос звучит в русском дубляже «Пятого элемента» Люка Бессона, «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?..» Сидни Поллака, «Списке Шиндлера» Стивена Спилберга, многих других фильмах, и даже в мультфильме «Шрек навсегда».«Считаю, что это безмерно талантливый человек, который очень много сделал в искусстве и в театральном, и в кинематографическом. Он был какой-то удивительно доброй души человек — щедрый и на советы актерские, и на свои знания. Еще на одного хорошего человека стало меньше, боже мой. Он всегда улыбался, всегда что-то интересное рассказывал. Не было такой ситуации ни разу, чтобы, встретившись с ним, ты не узнавал что-то новое. Всегда чем-то он тебя одаривал из области своих знаний. Всегда с ним было приятно общаться, всегда его улыбка вдохновляла. От него светлее на душе становилось», – в числе многих других некрологов и воспоминаний рассказала изданию «Известия» советская и российская актриса Елена Проклова, узнав о смерти друга и коллеги.

https://ukraina.ru/20230521/1046395713.html

https://ukraina.ru/20230421/1045524720.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, актер, кино, театр, одесса, искусство